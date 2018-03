Cantabria, la tercera comunidad donde más crecen los delitos sexuales El ocio nocturno es el caldo de cultivo ideóneo para este tipo de agresiones en jóvenes de entre 16 y 25 años. / DM De los 69 casos registrados en Cantabria en 2016 se ha pasado a los 84 de 2017, hasta un 21% más. Ha aumentado mucho la incidencia en jóvenes entre 16 y 25 años JOSÉ CARLOS ROJO Santander Sábado, 3 marzo 2018, 07:53

Las cifras de delitos publicadas recientemente en el portal de criminalidad del Ministerio del Interior arrojan para Cantabria un balance preocupante. En total, 2017 dejó en la región 17.440 infracciones penales, pero en medio de una tendencia decreciente en muchos de los casos más graves, sobre todo hurtos y tráfico de drogas, se disparan sin embargo hasta un 21% los relacionados con la libertad y la indemnidad sexual. Era una tendencia que ya se avanzaba hace meses. Hubo exactamente 84 denuncias en 2017, por encima de las 69 registradas en 2016. Y de todas ellas 8 fueron agresiones sexuales con penetración. «No hay que alarmarse porque la lectura de los datos no nos tiene que llevar directamente a que hay más casos. Más bien tiene que ver con que ahora se denuncia más. Ahora hay más valentía y no hay tanto prejuicio social sobre la mujer que sufre este tipo de agresiones», concreta Ana Bolado, representante de la Asamblea de Mujeres de Cantabria.

Nunca en los últimos ocho años Cantabria había registrado una cifra tan alta en este tipo de delitos. Sólo en 2011 se cuantificaron 81 denuncias y al año siguiente, 2012, tan sólo fueron 48. Pero es la comparativa nacional la que pone los pelos de punta. Esta región es la tercera con mayor crecimiento de estas denuncias en 2017, sólo por detrás de Castilla y León, donde aumentaron un 27,3% respecto a 2016 y de País Vasco, donde ascendieron un 26,9%.

«Es una tendencia ascendente que nos preocupa, pero hay que saber mirar las cifras con sentido crítico, porque en realidad no hay tantos casos más», aclara Naiara Navarro, psicóloga del Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales (Cavas).

18 nuevos vehículos refuerzan la flota de la Guardia Civil Un total de 18 nuevos vehículos se suman a la flota de la Guardia Civil en Cantabria. En las próximas fechas serán distribuidos por diferentes unidades. Se trata de 13 vehículos de los denominados bicolor para prestar servicios de seguridad ciudadana y otros 5 de colores comerciales para labores de investigación. Del total, 9 son de los denominados todo camino, 2 todo terreno y el resto turismos. Entre el pasado año y el actual se han recibido más de 30 vehículos nuevos y aún se espera la llegada de otros nuevos todo camino.

Existe, sin embargo, una realidad preocupante que tiene que ver con el incremento de los casos de denuncias entre los más jóvenes, con edades entre los 16 y los 25 años, y en un entorno de ocio nocturno. «Es algo relacionado con el déficit educativo que existe hoy en día», razona Navarro. «En los centros nadie les dice cómo tienen que construir su relación de pareja, y entonces entran en juego los estereotipos de siempre, con roles de dominación que no llevan a nada bueno. Lo lógico sería trabajar esa educación en valores de igualdad, de compartir, de comprender».

«El 95% de los casos están esclarecidos y se producen en el entorno cercano de la víctima»

De poco han servido los casos más mediáticos. «Son cosas que no sirven de nada si no se completa con una educación adecuada. Yla eliminación de una asignatura como es Educación para la Ciudadanía, que contenía en buena parte fundamentos de esta materia, no ha ayudado en nada a que la cosa cambie a mejor», agrega Bolado.

Sólo calma los ánimos conocer que en un 95% de los casos, el delito está esclarecido:«Sucede en ámbitos cercanos a la víctima», indican fuentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. «Por eso no conviene generar alarma. Normalmente todo sucede en un entorno muy cercano, un novio, un familiar o un amigo; no hay una delincuencia creciente y anónima».

Casos por localidades

Interior desgrana los datos también por ayuntamientos, al menos en aquellos con más de 30.000 habitantes. Curiosamente este tipo de delitos sexuales decrecen en las dos grandes poblaciones de la región, Santander y Torrelavega, con un -6,9% en el primer caso y un -12,5% en el segundo. Pero se incrementan de forma exponencial en Camargo (133%)y Castro Urdiales (100%). Pese a los tantos porcentuales, en términos absolutos la capital continúa siendo la que más delitos de estos registra: 27 en 2017.

Otros delitos

La cara positiva de este registro publicado por el Ministerio del Interior llega al analizar el resto de delitos. Porque pese a que la cifra general de infracciones ha crecido de las 17.002 de 2016 a las 17.440 de 2017, buena parte de los delitos más graves han decrecido. Han caído de forma considerable las denuncias por tráfico de drogas, hasta un 31% respecto a 2016. Sólo en Santander se pasó de las 31 denuncias a las 24. «Lamentablemente no quiere decir directamente que haya menor incidencia, pero sucede que quizá ha habido menos operaciones policiales, o quizá sí que la presión en las calles han condicionado esta caída de los casos», concretan fuentes de la Policía.

Otro de los delitos en declive en 2017 fue el de la sustracción de vehículos, que cayó hasta un 15%. Sucedió lo mismo con los hurtos con fuerza en domicilios, que se redujeron en un 4,4%, aunque en el caso concreto de Torrelavega se pasó de los 67 casos de 2016 a los 94 de 2017, hasta un 40% más.

Lo más curioso de esta tabla comparativa de infracciones penales llega al contemplar los robos con violencia e intimidación, porque coinciden las cifras de sendos años con exactamente 214 casos. Crecieron por contra los homicidios y asesinatos, que pasaron de los cero casos en 2016 a los tres de 2017.

Por poblaciones, Santander, con lógica, fue la que más incidencias registró, hasta 6.017, seguida muy de lejos por Torrelavega (1.679), Camargo (1.236) y Castro Urdiales (1.067).