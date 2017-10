Cantur baraja otras alternativas por si el nuevo director de Alto Campoo no aparece Estación de Alto Campoo / Sane Según sus responsables, José Antonio Carnicer sigue pidiendo tiempo para resolver sus asuntos y asegura que está muy interesado en venir JOSÉ AHUMADA Santander Jueves, 26 octubre 2017, 07:09

José Antonio Carnicer, que debía ser el próximo director de Alto Campoo, no termina de aparecer, así que Cantur ya baraja otras alternativas ante la eventualidad de que nunca se presente en la estación, una posibilidad que se va haciendo más firme conforme pasan los días, pero que la sociedad pública no quiere asumir hasta agotar todas las esperanzas que ha puesto en él.

«Es verdad que estamos teniendo ciertas dificultades, porque tiene unos problemas personales que resolver -reconoció el director general de Cantur, Javier Carrión-. Hemos mantenido una conversación con él y nos ha dicho que por favor le entendamos y que está muy interesado en venir».

Carrión sigue confiando en que todo se resuelva satisfactoriamente. «Hemos tenido unas conversaciones mínimas, porque es alguien poco accesible, y dice que le sorprende todo esto que está saliendo. A mí todo el mundo me dice que es una persona seria. Yo espero, si no es hoy, mañana o pasado, tener ya una foto con él, a muy corto plazo».

Claro que, en vista de cómo se está complicando el nuevo nombramiento, Cantur maneja otras alternativas. «Nos toca gestionar las instalaciones y tiene que haber una dirección responsable. Va a haber director en Alto Campoo sí o sí; un buen director, porque no vamos a coger a cualquiera que no tenga experiencia, va a ser una dirección profesional. Mi trabajo consiste en adelantarme a lo que pueda pasar, y tenemos plan B y plan C. Si me falla, no me puedo dejar sorprender: tengo una solución alternativa», confirmó el director general de Cantur.

«Hemos tenido unas conversaciones mínimas, porque es alguien poco accesible, y dice que le sorprende todo esto que está saliendo», afirma Javier Carrión, director general de Cantur

A cualquiera se le podría ocurrir algo tan sencillo como hacer correr la lista del proceso de selección una vez dado por perdido oficialmente a Carnicer, pero la solución no es tan fácil. De los otros 19 aspirantes a la plaza de director de la estación de esquí, nueve no contaban con la titulación exigida (ingeniero industrial medio o superior o ingeniero de caminos); los diez restantes obtuvieron idéntica puntuación en experiencia profesional y méritos académicos: cero. Frente a ellos, la candidatura de José Antonio Carnicer, en cambio, está avalada por 29 puntos, de un máximo de 35, por su trayectoria profesional ligada a instalaciones de este tipo (más de diez años en Astún y en Andorra, donde ha trabajado en Grandvalira para PasGrau) y por su titulación en dirección y gestión de empresas.

«Cuando nos hemos planteado el relevo de David Aja hemos buscado lo mejor para la estación, y creemos que lo tenemos. Pero esto son cosas que no dependen de Cantur, sino de él», insistió Javier Carrión, quien dijo ser consciente de que la incorporación de Carnicer se está alargando demasiado. «En el argot futbolístico, hemos consumido el tiempo del partido, las dos partes de la prórroga, y ya estamos en los penaltis».

Estación bien atendida

En todo caso, lo importante, según Carrión, es que la estación sigue atendida. «No va a haber vacío de poder en ningún momento. La estación sigue teniendo director, porque nuestro compañero David Aja, a quien agradezco públicamente lo que está haciendo, sigue al frente; él esta al tanto de todo, ha tomado parte en el proceso de selección y estimamos mucho todo lo que está haciendo».

«Obviamente, esta situación nos preocupa, porque Alto Campoo es una instalación importante para Cantur; recibe más de 100.000 visitantes y genera muchos empleos directos e indirectos en la comarca». Las perspectivas, subrayó el director general de Cantur, son buenas. «Hay expectativas en toda la zona, porque está funcionando, se están abriendo negocios de hostelería y han tenido público incluso en verano y en otoño. Se va a empezar a trabajar con los cañones en noviembre, para revisarlo todo y que esté a punto. Si nieva, creemos que va a ser una temporada espectacular».