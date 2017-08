Carrancio impulsa un nuevo partido con sus leales que se marcharon de Ciudadanos Javier Cotera OLA Cantabria se registró la semana pasada en el Ministerio del Interior y está previsto que en octubre celebre su asamblea constituyente GONZALO SELLERS Santander Martes, 8 agosto 2017, 07:33

Dos meses le han bastado a Juan Ramón Carrancio para planificar su futuro político tras su sonada marcha de Ciudadanos. El diputado regional ha impulsado un nuevo partido, OLA Cantabria, respaldado por muchos de los militantes y dirigentes que abandonaron la formación naranja tras la ruptura que supuso su salida y el ascenso de Félix Álvarez como mano derecha de Albert Rivera en la región.

Hasta que no se resuelva su particular situación en el Parlamento, incluso hasta que no acabe la legislatura en 2019, Carrancio no constará como militante ni como cargo oficial, pero sí está detrás de su fundación y existen todas las opciones de que lo lidere en un futuro. Será su tercer partido distinto en cuatro años, tras su paso por UPyD y la formación naranja.

El diputado cántabro se juega una importante cantidad de dinero en la Cámara, donde la diferencia entre ser o no miembro de la Mesa -puesto que ocupa gracias a que el PP se lo cedió a Ciudadanos- alcanza los 20.000 euros. A esto habría que sumar el montante por formar parte o no del Grupo Mixto y recibir alrededor de 7.000 euros mensuales de subvención. Carrancio, acusado de transfuguismo por su antiguo partido y con Revilla negándole «cobertura y apoyo», prefiere ser precavido y permanecer en segunda fila hasta que se aclare, seguramente el próximo mes, su papel en el Parlamento. También tiene pendiente su futuro judicial, al ser denunciado por falsedad documental junto al concejal de Santander David González.

OLA Cantabria se registró en el Ministerio del Interior el pasado viernes con sede en una vivienda de la calle María Cristina, de Santander. Su secretario general, de momento, es Antonio Real Martínez, licenciado en Derecho por la Universidad de Cantabria y exmilitante de Ciudadanos. Él mismo explicó que su puesto es puramente simbólico, ya que no será hasta la presentación del partido y la celebración de su asamblea constituyente cuando se celebren primarias para elegir a la dirección. Aunque el calendario todavía no está cerrado, esto podría suceder el próximo mes de octubre.

Antonio Real forma parte del sector más leal a Carrancio y está muy vinculado a Carlos Fernández, miembro del círculo de máxima confianza del diputado y exresponsable de Ciudadanía y Movilidad de la agrupación municipal de Santander de C's que dimitió en bloque tras la marcha del diputado y los dos concejales de la capital.

En las reuniones que han dado origen a OLA Cantabria también estuvo, precisamente, la edil no adscrita del Ayuntamiento de Santander Cora Vielva. «Todavía no he tomado ninguna decisión sobre afiliarme. Desde luego que colaboro con ellos porque somos todos compañeros, pero aún no he decidido nada», explicó ayer a este periódico.