El cerebro matemático de la pequeña Laura La estudiante del colegio San José de Astillero, de siete años, realizó 61 cálculos en cinco minutos proclamándose ganadora del campeonato de Cálculo Mental de Cantabria

De todas las ciencias, hay gente que siente especial atracción por las matemáticas, a pesar de ser una de las asignaturas más temidas en los colegios. Es un lenguaje -un idioma que está en todas partes- y es la base del resto de disciplinas, como la música, una pura fórmula matemática. Desde la cartografía a la navegación por satélite, «las ecuaciones han jugado un papel esencial en la creación del mundo actual», cuenta Ian Stewar en su libro '17 ecuaciones que cambiaron el mundo'.

La estudiante del colegio San José de Astillero, Laura Cagigas, de 7 años, es una pequeña 'numerati' -así es como se conoce afectuosamente a los expertos en 'mates'- y acaba de proclamarse ganadora del campeonato de Cálculo Mental de Cantabria, organizado por Aloha Mental Arithmetic, en el que han participado más de 150 alumnos de toda la región. En tan solo cinco minutos, y con la ayuda de su inseparable ábaco, realizó 61 operaciones.

De padre contable, madre apasionada de los números y hermano de 11 años con matrícula de honor en matemáticas, Laura es «la oveja negra de la familia», dice bromeando su progenitora, Marta Castanedo, porque se decanta más por 'Letras' que por 'Ciencias', aunque la pequeña reconoce que los números la divierten, «sobre todo las multiplicaciones y las divisiones». Curiosamente es Lengua la asignatura que más le fascina: «Me gusta escribir cuentos e historias», dice con una sonrisa imborrable.

En los cinco minutos que duró la prueba de cálculo -celebrada el pasado fin de semana-, Laura confiesa que, aunque tuvo el ábaco a su lado, hizo las sumas y restas mentalmente. «Ha sido la cántabra que más cálculos ha realizado de todos los niños participantes», explica Olga Lassalle, directora de Aloha Cantabria, programa para niños que se imparte en 14 colegios de la región, avalado por la Sociedad Española de Pedagogía y que potencia la inteligencia a través de matemáticas divertidas, retos mentales y juegos.

La prueba consistía en resolver el mayor número de operaciones basadas en restas y sumas de cuatro dígitos. De los 70 cálculos, realizó 61, con tan sólo cuatro fallos. «No solo es resolver, sino también escribir el resultado. Supone que ella tiene una velocidad y agilidad mental enorme y mucha capacidad de concentración», apunta Lassalle.

Fue Laura la que propuso a sus padres presentarse al concurso: «Yo le daba largas porque aún la consideraba demasiado pequeña, pero su insistencia la llevó hasta la prueba. Pensé que no tenía nada que perder», explica la madre. Y no solo no perdió nada sino que ganó la medalla de oro, una bolsa de 'chuches' «y un ábaco», contesta con emoción. Ella cree que su victoria es gracias a los «lazos de la suerte» que llevó al certamen, pero en las matemáticas no hay lugar para el azar. O el cálculo se ejecuta bien o no.