Los dos cerebros de la trama 'Trigo Limpio' sólo cumplirán tres años de cárcel Imagen de archivo del juicio que se celebró hace casi un año. / Antonio 'Sane' El juez condena a un mediador inmobiliario y a un abogado a ocho y seis años por eludir el pago de impuestos, pero se les aplicará el artículo que regula la acumulación de condenas DM SANTANDER. Miércoles, 18 octubre 2017, 07:49

La instrucción de la operación 'Trigo Limpio' concluyó en 2014 después de siete años. Un largo y farragoso periodo ralentizado por «múltiples recursos» que no terminó en juicio hasta noviembre de 2016. Tanto tiempo transcurrió -la investigación se remonta a 2007- que el fiscal decidió rebajar la petición de condena para los principales implicados.

Ayer se hizo pública la sentencia. El Juzgado de lo Penal número 3 de Santander condena a los dos principales acusados, el mediador inmobiliario José Antonio L.G. y el abogado Rodolfo M.P., a ocho y seis años de cárcel, respectivamente, y al pago de multas millonarias, como responsables de ocho y seis delitos contra la hacienda pública, en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

En la práctica, el cumplimiento efectivo será de un máximo de tres años en prisión para el mediador y algo menos, 33 meses, para el abogado. ¿Por qué? Porque la pena por cada uno de los delitos es de 12 meses y el artículo 76 del Código Penal establece que el máximo de cumplimiento efectivo no podrá exceder del triple del tiempo de la más grave de las penas. Es el último capítulo de un largo serial. O no, porque la sentencia no es firme y cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cantabria.

Han pasado más de diez años desde que la Agencia Tributaria denunció ante el juez que el despacho de un conocido abogado de Santander servía de tapadera para tejer un entramado de empresas fantasma y facturar de manera ficticia por unas operaciones urbanísticas que hacían otros. La llamada 'Operación Trigo Limpio'. El juez José Hoya Coromina, desde el Juzgado número 1, autorizó la intervención de comunicaciones telefónicas, así como la entrada y registro en despachos y domicilios de letrados y empresarios, llegando a acordar la prisión provisional para once de ellos.

En el juicio, doce personas fueron acusadas de defraudar impuestos en operaciones inmobiliarias -IRPF, IVA y Sociedades- a través de sociedades «pantalla» entre 2003 y 2006. De los otros diez acusados, uno ha sido absuelto; siete han sido condenados a seis meses de prisión y los otros dos a dos meses, junto a multas de pequeña cuantía. Para los dos principales acusados, al margen de la pena de prisión, la jueza ha impuesto multas por más de 1,9 millones de euros al mediador inmobiliario y de 1,5 millones de euros al abogado. Además, el primero deberá indemnizar a la hacienda pública con 403.587 euros y solidariamente ambos por un doble concepto por valor de 1.071.724 euros por un lado y otros 448.390, por otro.

La sentencia explica que el abogado creó en 2003 un «entramado defraudatorio» que ofrecía a particulares y empresas que se dedicaban al tráfico inmobiliario. Según el relato, empleaba «instrumentos de ocultación de los reales partícipes y de las rentas obtenidas» para «eludir el cumplimiento de las obligaciones tributarias y el pago de los impuestos». El abogado logró la cooperación de una persona con escasos recursos económicos, que se convirtió en su hombre de confianza y que no ha sido juzgada en este procedimiento por padecer alzhéimer. Esta persona llegó a aparecer como administrador de 14 sociedades.