Ciudadanos Cantabria elegirá a su candidato electoral en enero

El portavoz del partido naranja en Cantabria, Félix Álvarez, no sabe si se presentará: «no lo tengo nada claro»

El portavoz de Ciudadanos (Cs) Cantabria y diputado nacional, Félix Álvarez, ha anunciado que «seguramente» la formación naranja celebrará sus primarias para elegir candidato electoral en enero.

Sin embargo, Álvarez no ha revelado si se presentará porque, según ha afirmado, no lo sabe. «No lo tengo claro», ha señalado el diputado nacional, quien ha añadido que ahora está «muy centrado» en el momento actual y, por tanto, esa cuestión no está «en su cabeza».

«De momento, tranquilidad y a trabajar», ha aseverado Álvarez al ser preguntado por esta cuestión por parte de los periodistas, a los que ha recordado que aún quedan «nueve meses de legislatura». «Ya dejaremos nuestras cuitas internas para enero», ha añadido.

Respecto a la victoria de Zuloaga en las primarias de los socialistas, celebradas el fin de semana, Álvarez se ha limitado a dar la «enhorabuena» al secretario general del PSOE en Cantabria. «No tenemos más que decir porque es la decisión de los afiliados socialistas, pues fantástico. Pues con el señor Zuloaga tendremos que bregar entonces. Ese va a ser el futuro», ha dicho.