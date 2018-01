Clamor en Cantabria contra la ubicación de la nueva depuradora en El Borroñal Un vecino de Hinojedo señala la ubicación de El Borroñal. / Luis Palomeque Suances El Gobierno se suma a la ofensiva de Suances y colectivos ecologistas, mientras el Ministerio de Medio Ambiente aclara que todavía no se ha tomado una decisión CONSUELO DE LA PEÑA Santander Martes, 9 enero 2018, 07:28

Cantabria está en pie de guerra en contra del emplazamiento propuesto por los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente para la nueva depuradora que sustituirá a la de Vuelta Ostrera, en la zona de El Borroñal, en Hinojedo. Colectivos ecologistas, partidos políticos, incluido el PP de Cantabria, el Ayuntamiento de Suances y el mismísimo Gobierno de Cantabria coinciden en que la opción mejor puntuada por los técnicos de Medio Ambiente para ubicar la nueva instalación es «un emplazamiento a todas luces equivocado y una barbaridad medioambiental».

El Ejecutivo y el Ayuntamiento de Suances preparan una ofensiva conjunta para oponerse a la alternativa, una ubicación que el Ministerio aclara que «no es definitiva porque está en tramitación ambiental». Según fuentes del departamento que dirige Isabel García Tejerina, hasta que no concluya esa fase no se tomará la decisión definitiva.

La vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, se reunirá este viernes con el alcalde de Suances, Andrés Ruiz Moya, para analizar todas las propuestas que baraja el Ministerio «desde el punto de vista ambiental y económico y nos decantaremos por aquella que reúna las mejores condiciones, pero El Borroñal no es el emplazamiento adecuado», subrayó ayer Díaz Tezanos en declaraciones a este periódico.

Después de una década de litigios y de los fracasados intentos del Ejecutivo de Ignacio Diego de legalizar Vuelta Ostrera mediante modificaciones legislativas y evitar así su demolición, tal y como dictaminó en 2005 el Tribunal Supremo, el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica ha sacado a información pública las siete alternativas para sustituir la Estación Depuradora de Vuelta Ostrera (EDAR), situada sobre la marisma de Cortiguera, en el municipio de Suances, en la margen izquierda del Saja. De ellas, la mejor puntuada por los técnicos de Medio Ambiente es la de El Borroñal, que se levanta en una parcela a la izquierda de la avenida Hinojedo Constitución, en dirección a Ongayo. Le siguen la de Riaño/Sniace, que defiende la asociación ecologista Arca por tratarse de un suelo «ya degradado», y la denominada Vuelta Ostrera 2, a unos 300 metros de la existente.

La información adelantada por este periódico a finales de año de que la ubicación de El Borroñal había obtenido el mayor respaldo ministerial hizo saltar todas las alarmas y ha movilizado a colectivos ecologistas, partidos políticos y administraciones. El pasado viernes el Pleno del Ayuntamiento de Suances rechazó de manera unánime el emplazamiento defendido por los expertos ministeriales. Todos los grupo municipales (PSOE, PP y PRC) se opusieron a la ubicación de la estación en la parcela de Hinojedo e instaron al Gobierno de Cantabria a sumarse a esta postura.

El Ejecutivo ha atendido la petición suancina y está dispuesto a formar un bloque común para rechazar la alternativa de El Borroñal, que es «una barbaridad», en palabras de Díaz Tezanos. La vicepresidenta subraya que la parcela en cuestión «está muy cerca de la zona de protección y además reúne importantes valores paisajísticos y ambientales, por lo que está claro que no es el sitio más adecuado». Esta misma semana Díaz Tezanos se reunirá con los técnicos de su departamento y el viernes lo hará con el alcalde de Suances para analizar todas las opciones y elegir la «mejor alternativa» desde el punto de vista ambiental y económico, pero «rechazando de plano» El Borroñal, unas alegaciones que se presentarán ante el Ministerio. «No podemos plantear una alternativa a Vuelta Ostrera en un paraje natural y con valores paisajísticos y ambientales. Habrá que buscar una ubicación que tenga menor impacto», señala Díaz Tezanos.

La vicepresidenta acusó a Medio Ambiente de haber actuado «al margen» del Gobierno de Cantabria y «sin ningún tipo de acuerdo ni de consenso». La consejera socialista recuerda que el pasado mes de marzo remitió una carta a la ministra García Tejerina en la que «le manifestaba la voluntad de cooperar y colaborar con el Ministerio para que la alternativa a Vuelta Ostrera sea una realidad cuanto antes», y se queja de que no haya tenido respuesta alguna y de que el emplazamiento se elija «de manera unilateral».

Sin embargo, Medio Ambiente aclara que «no hay ubicación definitiva porque está en tramitación ambiental». El Ministerio subraya que no habrá una decisión política al respecto hasta que concluya el expediente y se escuche a todas las partes implicadas, a través de las respectivas alegaciones.

El PP de Cantabria mostró este lunes también su oposición al emplazamiento de El Borroñal, una postura que el partido en Suances trasladó al Pleno, donde se rechazó la nueva ubicación. El parlamentario popular José Manuel Igual, responsable del área de Medio Ambiente y alcalde de Arnuero, defendió la presentación de alegaciones «con rigor técnico para fundamentar el rechazo». A su juicio, el nuevo emplazamiento de la infraestructura «debe decidirse con el mayor consenso y buscando la menor afección medioambiental sobre los núcleos de población. Hay que ponderar el equilibrio de todos esos intereses», reflexiona el popular.

No obstante, destacó que el Ministerio de Medio Ambiente todavía no ha tomado una decisión. «Lo que ha hecho es un estudio de alternativas que ahora se someten a información pública y será después cuando se tome la resolución. El Borroñal es, por lo tanto, una de las posibles alternativas que, de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido, se está valorando técnicamente». Esta alternativa no estaba prevista inicialmente y fue incluida tras la fase de consultas previas, junto a la de Riaño/Sniace.

Por su parte, Ecologistas en Acción se pronunció este lunes también en contra del emplazamiento de El Borroñal y avisa de que «no se puede cometer un segundo error. Debemos escuchar a la Naturaleza para no incurrir en más errores».