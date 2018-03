«Veo complicado gobernar con Revilla en 2019. Estamos en las antípodas» El diputado de Ciudadanos, Félix Álvarez, sentado delante del Centro Botín. / Javier Cotera Félix Álvarez: «No tenemos necesidad de hacer una política de fichajes en el PP como si fuésemos el Manchester City. Quien quiera venir tendrá que dejar su acta y darse de baja en su partido» ENRIQUE MUNÁRRIZ Santander Domingo, 4 marzo 2018, 13:29

A Félix Álvarez le para por la calle un desconocido para decirle que su hijo se ha afiliado a Ciudadanos. «Es así constantemente», apostilla el actor y humorista para explicar la 'euforia naranja' que se vive en la formación, que ha duplicado sus afiliados en unos meses. Con las encuestas soplando a su favor, tira de campechanía para analizar la situación política y niega que estén fichando políticos del PP para engrosar sus listas en 2019.

-¿Qué ha pasado en los últimos seis meses para que pasen de ser considerados la marca blanca del PP a que le vitoreen en la marcha por la equiparación salarial de la Guardia Civil?

-Nada. Estamos en el mismo sitio, pero el Partido Popular se está poniendo nervioso con esto de las encuestas y parece que quiere arrinconarnos y obligarnos a ir a un sitio en el que nunca hemos estado.

-Metroscopia les sitúa por primera vez como primera fuerza en España y en Andalucía les dan segundos por delante del PP. ¿Lo ve factible?

-Es posible. Este país necesita un proyecto claro de nación que se había diluido con los pasteleos del bipartidismo con los nacionalistas. Necesitamos un cambio de rumbo y nuevas políticas, como ha pasado en Europa con el caso Macron. Este país ha perdido el miedo al miedo. Las encuestas pueden ser ciertas, pero no me preocupan.

-Ya tienen sus primeros sondeos sobre la región, ¿qué resultados vaticinan?

-Tenemos las transpolaciones del CIS y de otras encuestas nacionales y nos dan datos realmente buenos. Arrojan entre cinco y nueve diputados, lo que pasa es que son un poco escuetas aún.

-Hay una diferencia sustancial entre cinco y nueve. Está hablando de ser tercera o segunda fuerza en función de los resultados .

-Es que creo que vamos a ser primera fuerza en Cantabria. Depende de lo que baje el resto de fuerzas puede haber una fragmentación importante del Parlamento, mayor de la que hay ahora. No descarto ni muchísimo menos ganar las elecciones.

-¿El desafío catalán ha sido clave para ustedes?

-Sin duda. El ADN de Ciudadanos nace de una plataforma social para luchar contra el independentismo y es nuestra razón de ser. Hemos destapado los tarros de las esencias de ese proyecto nacional y las elecciones catalanas nos han dado la oportunidad de mostrar a todo el país que tenemos un proyecto claro, sin complejos y firme.

-¿Han notado la 'euforía' naranja de otras regiones?

-Hemos doblado nuestros afiliados en unos meses a pesar de la escisión que hubo en verano. Pasamos ya de los 400 afiliados. Hemos tenido más de 200 altas nuevas en un goteo diario, constante y que va acercando al partido a gente de la sociedad civil.

«Cantabria es un agujero negro donde no se ve la luz al final del túnel. Es todo un despropósito»

-Como dice Fran Hervías, el secretario de organización nacional, ¿no corren el riesgo de que se les cuelen en el rebaño ovejas negras o incluso morir de éxito?

-No me preocupa. De más de 200 incorporaciones en los últimos meses hemos tenido un par de casos mediáticos que vienen del PP o del PRC, como Joaquín Solanas y Francisco Sierra. Nosotros somos un partido político, no el club privado de nadie. Todo el talento, toda la experiencia, todas las ganas que se puedan aportar serán bienvenidos. Nosotros valoramos a la gente por lo que puede aportar y no por lo que hizo.

-Solanas, Sierra, Rafael Sebrango... Ya hay quien dice que Ciudadanos se ha convertido en el coche escoba que recoge los descartes que otros partidos no quieren.

-Nosotros creemos que son personas con capacidades, con experiencia, algo que está fuera de toda duda, y con mucho talento. El resto que siga descartando que nosotros sumaremos todas las ilusiones y todos los talentos que podamos.

-¿Eso pasa por el fichaje de algunos alcaldes, números uno o concejales del PP para que encabecen sus candidaturas?

-Nosotros no fichamos; a nosotros se incorpora gente. Nosotros no estamos tanteando a nadie, ¡a nadie! No tenemos ninguna necesidad de ir haciendo fichajes como si fuésemos el Manchester City. Si algún día viene alguna persona, tenga cargo público o no, valoraremos de forma particular cada caso individual.

-¿Entonces los ofrecimientos que suenan a regidores como Santa María de Cayón o Alfoz de Lloredo son globos sonda lanzados por sus círculos?

-Ha habido de todo. Yo he estado hablando en conversaciones de cafetería o en algunos actos y no hay absolutamente nada. No sé si son cantos de sirena o si alguno pretende elevar su valor de mercado, no lo sé. Garantizo que no hay nada, pero es que además sería absolutamente legítimo. Queremos tener un crecimiento sostenido, constante, pero que nos proporcione cierta seguridad.

-Imagino que si tienen un acta les obligarán a dimitir antes de su cargo... ¿O ahora van a aplicar ustedes la 'doctrina Carrancio'?

-Claro. Llegado el caso, los cargos públicos tendrán que entregar con un mínimo de tres meses su acta, darse de baja en su partido y darse de alta. La gente que entre debe tener un pasado que sea habitable dentro de Ciudadanos, así todo sería muy difícil encontrar un Carrancio.

-¿Va a ser Santiago Recio su candidato al Ayuntamiento de Santander?

-(Risas) A lo mejor le ofrecemos como candidato a la Presidencia del Consejo de Europa... Es que no hay absolutamente nada.

«Estoy muy contento en Madrid, soy un diputado feliz, pero estaré a disposición del partido»

-¿Pero le ve buen candidato?

-Es que yo no tengo que verle nada, porque los candidatos se eligen en unas primarias. No soy nadie para dejar de ver un candidato.

-¿Y usted? ¿Volverá a Cantabria de número uno si se lo piden?

-Estoy muy contento en Madrid, soy un diputado feliz. Nunca he trabajado tanto en mi vida. Vivía mucho mejor de actor, tenía más tiempo de ocio, pero soy feliz. Dicho esto, estoy en un partido, me debo a él y estaré a disposición de lo que mi partido me pida.

- Las últimas semanas se ha recrudecido la presión del PP sobre ustedes. ¿Ha empezado la guerra sucia con la financiación?

-Están muy nerviosos. De ahí el numerito que han montado en el Senado. Pero que el partido de la Gürtel, del Bigotes, de Correa, de los 900 imputados y que está en los juzgados pretenda darnos lecciones a nosotros, que tenemos un 10 por Transparencia Internacional y ni un solo caso de corrupción, nos parece de chiste. En el caso cántabro, las cosas están más tranquilitas. Aquí el PP tiene que resolver primero un follón interno tremendo. El PSOE, también. Son dos bloques claramente diferenciados y tienen un problema realmente importante que solucionar. Nosotros estamos inmersos en sacar a Cantabria del agujero negro en el que está inmerso.

-Es una visión un tanto apocalíptica.

-Cantabria está en un agujero negro en el que no se ve la luz a final del túnel. Diría incluso que estamos en una especie de arenas movedizas: cuanto más te mueves, más te hundes. Los datos del paro de febrero hacen que estemos de nuevo a la cola de España. Es un auténtico despropósito.

-¿Qué papel juega Revilla?

-Revilla está totalmente ausente. Se ha convertido en el Di Stéfano de la política, el presidente honorífico de Cantabria. Ostenta este cargo pero sólo a nivel de representación. No trabaja, no tiene ningún valor ejecutivo dentro del Gobierno. Cuando no tienes una política consensuada, un proyecto global y una visión periférica de la región, acabas haciendo una política miope, que no hace más que mirarse el ombligo pensando qué va a ocurrir en 2019. Cada consejería va a su bola.

-Y en esas llega el cese del interventor y del subdirector de Control Financiero...

-Eso es tremendo. Tengo aquí un señor independiente, que lo está haciendo bien pero me saca los colares, y me lo cargo para poner a alguien más de mi cuerda, que sea siempre más amable y melifluo sobre los informes que tienen que salir en breve como el del Año Jubilar o Valdecilla... Me parece una operación de maquillaje de las cuentas regionales y eso es peligrosísimo para el devenir de la democracia.

«Revilla es el Di Stéfano de la política, un presidente honorífico de la región sin poder ejecutivo»

-Revilla dijo la semana pasada en estas páginas que se le han subido a las barbas a Mariano Rajoy y que son ya la alternativa al PP.

-Por fin vamos a estar en algo de acuerdo. Somos una alternativa clara a un PP desgastado, obsoleto y que no tiene ninguna capacidad de generación.

-¿Ve un gobierno con el PRC?

-Estamos preparados para entrar en el Gobierno en 2019, pero no a cualquier precio. Me cuesta ver una coalición con Revilla y los regionalistas por cuestiones políticas. Estamos en las antípodas, ya no sólo ideológicamente, sino en lo que queremos para Cantabria. Hay una diferencia de lo que queremos hacer en esta región tremenda.

-¿Estaría más cómodo con el PP de María José Sáenz de Buruaga?

-No, no, no, tampoco. Si es que el proyecto del último PP que ha gobernado fue hacer un teleférico.

-Pues las cuentas no les salen. Una cosa es que estén en disposición de ganar y otra que lo hagan con mayoría absoluta...

-Queda el margen que queda, pero nosotros no vamos a entrar al gobierno a cualquier precio. Aunque sumemos con el PRC o el PP eso no nos va a obligar a entrar en el Ejecutivo, va a primar el proyecto que se tenga.

-Va a conseguir usted lo que parece imposible: unir de nuevo a PRC y PP.

-Me parecería una desgracia que eso se produjese.

-Han sido muy críticos con el proyecto minero del Besaya. ¿Teme que sea un nuevo GFB?

-Es que los antecedentes son los que son. Hecho a temblar si pienso en Néstor Martín y GFB. Y más cuando uno ve que se dilatan los plazos hasta antes de las elecciones. Me da auténtico pánico.

-Como portavoz de Cultura en el Congreso, ¿cuál es su diagnóstico de la política cultural?

-Son cantos de sirena continuos, fuegos de artificio... No hay una política para el patrimonio, las artes escénicas, la música, la danza... Para nada. Se hacen proyectos como aquel que hace churros y la política cultural no es una fábrica de churros. Cantabria es una joya del patrimonio y no se está haciendo nada.

-Acabamos de cambiar la ubicación del Museo de prehistoria.

-¡No tenemos nada! Pasaremos una glaciación, volverán los dinosaurios y se extinguirán de nuevo y no habremos visto el Museo. De aquí a que se construya el Mupac tendremos ocho o nueve ubicaciones diferentes.

-¿Cuál es su análisis del Año Jubilar?

-Ni fu ni fa. Ni chicha ni limoná. Cada Año Jubilar es más descafeinado. Sólo sirve para crear empresas que manejan un montón de dinero de manera opaca y no es un reclamo para traer turistas.

-Desde Madrid y como santanderino, ¿qué ecos le llegan del Metro TUS?

-La alcaldesa ha creado un conflicto innecesario y un problema donde no había. En esta ciudad no ha habido problemas de tráfico nunca. Estamos valorando las posibilidades para plantear una iniciativa en el Parlamento ante el malestar de la gente. Creo, eso sí, que hay que buscar una alternativa entre todos antes de tirar siete millones.

-Desde el salón de los Pasos Pérdidos del Congreso, ¿qué radiografía se hace de la situación política de Cantabria?

-El PRC está tranquilo a la sombra de un líder que no tiene ninguna capacidad de gobierno; el PP está inmerso en un proceso judicial que le hace estar solamente pendiente de sí mismo; el PSOE anda a la gresca entre ellos y con un secretario general muy gris, que no aporta ninguna solución, aunque es el que mejor sabe colocarse en las fotos en esta región; y nosotros que estamos creciendo para 2019, cuando estaremos en condición de ganar las próximas elecciones.

-Se le ha olvidado OlaCantabria.

-Hola y adiós. Respeto a todas las personas que quieran pertenecer a cualquier proyecto, pero en esta región todos nos conocemos y no me interesa nada lo que haga o deje de hacer.