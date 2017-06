La UC considerada como la sexta mejor del mundo en Ingeniería Marina El prestigioso Ranking de Shanghái coloca la investigación y docencia practicadas en el Instituto de Hidráulica y la Escuela de Caminos, Canales y Puertos entre las más destacadas del planeta JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ Santander Viernes, 30 junio 2017, 07:45

Es un dato histórico que no encuentra precedentes. La Universidad de Cantabria (UC) es la sexta del mundo en Ingeniería Marina/Oceanográfica según el Ranking de Shanghái 2017, una de las clasificaciones más prestigiosas que valora la calidad de las 500 mejores instituciones académicas del planeta. De esta manera, la investigación y la docencia practicada en el Instituto de Hidráulica Ambiental y en la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la UC se colocan en sexto lugar del listado mundial en esta área entre las más de 22.000 universidades que analiza la Shanghai Jiao Tong University (China).

Los que ayer se dieron a conocer son los datos de excelencia por áreas de conocimiento, introduciendo por primera vez unos parámetros más delimitados a su habitual sistema de clasificación, que se publicará íntegro en septiembre. La metodología empleada mide la producción, la calidad y el impacto de artículos científicos internacionales en los últimos años.

Para valorar el resultado obtenido cabe reseñar que sólo cuatro universidades españolas se encuentran en la lista de las diez mejores a nivel internacional en algún área: la Politécnica de Madrid, quinta en Ingeniería Civil; la Politécnica de Cataluña, octava en Instrumentos de Ciencia/Tecnología, y la Autónoma de Barcelona, novena en Ciencias Veterinarias, acompañan en las primeras posiciones al sexto puesto de la UC en Ingeniería Marina/Oceanográfica.

Sólo la Shanghái Jiao Tong (China), la Norwegian University of Science and Technology (Noruega), la Universidad de Lisboa (Portugal), la Dalian University of Technology (China) y la Delft University of Technology (Holanda) mejoran los resultados de la institución cántabra en este ámbito. Por detrás han quedado centros como los de California, Colorado o Seúl o el University College de Londres, entre otros, de mucha mayor envergadura, presupuesto y alumnos que la UC, lo que pone aún más de manifiesto la trascendencia del trabajo realizado desde una región de poco más de medio millón de habitantes. Si se amplía el análisis, sólo en once categorías científicas de las 52 analizadas aparece alguna universidad española dentro de las 50 primeras posiciones.

Física e Ingeniería Civil

Además, la Universidad de Cantabria ha obtenido también puestos destacados en las áreas de Física y de Ingeniería Civil, situándose en el parámetro de entre las 100 y 150 mejores, nunca antes alcanzado. Por tanto, los datos de 2017 configuran el mejor resultado de la historia de la UC en el Ranking de Shanghái, ya que el tope anterior lo había marcado el área de Física cuando en el año 2013 quedó situado en el intervalo 151-200.

El rector Ángel Pazos realizó una valoración «muy positiva» de los resultados de este ranking, referente internacional para las universidades, «no sólo por la posición tan sobresaliente que obtiene la UC en el área de Ingeniería Hidráulica, los sextos del mundo, sino también por las posiciones de gran relevancia que obtenemos en otras áreas de conocimiento». «Es una valoración que refrenda y mejora la situación de otros años», añade.

Para Pazos, esta posición de excelencia demuestra que «cuando se invierte con cabeza, cuando se hace previamente un diseño estratégico claro, como el que se hizo hace unos años con el plan de Cantabria Campus Internacional y se decide exactamente cuáles son las prioridades y se ejecutan bien, se obtienen resultados».

La constitución del Instituto de Hidráulica –que cumple ahora su décimo aniversario convertido en referente mundial– o la anterior del de Física –en 1995–, como complemento a las facultades, son dos ejemplos de los resultados de esta política. «En lugar de pensar que estamos realizando un gasto, lo que queda claro es que estamos realizando una inversión que luego nos permite estar en una situación académica tan privilegiada», destaca el rector.