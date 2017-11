El corte de mangas, a 750 euros El BOC publica una lista con 32 personas, incluido el exjugador del Racing Abdón Prats, que han incumplido algún punto de la normativa de convivencia ciudadana de Santander DANIEL MARTÍNEZ Santander Sábado, 4 noviembre 2017, 07:52

Lo más probable es que Pablo B. B., Mario D. M. y Óscar S. T. no tengan entre sus costumbres diarias abrir el ordenador y bucear en los anuncios del Boletín Oficial de Cantabria. Pero si no es así, ellos o alguna de las 32 personas que aparecieron esta semana señalados con nombres o apellidos como denunciados por haber cometido algún tipo de infracción administrativa de carácter leve tipificada en la Ordenanza sobre Protección Ciudadana y Prevención de Actuaciones Antisociales de Santander se habrá llevado una desagradable sorpresa. Como al Ayuntamiento de la capital le ha resultado «imposible» comunicárselo de forma individual, lo hace a través de este sistema. Más público, pero totalmente legal y habitual.

Los supuestos que ha denunciado el Consistorio son de muy distinto tipo. Desde la típica fiesta en una casa particular que se va de las manos y acaba con los vecinos irritados y descolgando el teléfono para 'pedir auxilio' a la Policía Local hasta altercados en bares. Cada uno de estos casos, en función de su relevancia, está asociado a una sanción económica mínima de 300 euros y máxima de 750. Esa última cantidad es la que se le pide ahora al hombre que el pasado 28 de abril «perturbó la convivencia ciudadana» cuando increpó a los viandantes y conductores que en ese momento pasaban por la calle con grandes voces y les lanzó «cortes de mangas».

Se trataba de un vecino de la localidad de Pineda de Mar (Barcelona) al que el Ayuntamiento no ha podido localizar. Después de ser identificado y denunciado por los agentes, en Santander saben su nombre y su domicilio, pero en su expediente aparece como «desconocido» porque administrativamente no tienen constancia de su existencia. En otros casos, sobre todo de personas que viven en la ciudad, lo que ha ocurrido es que no estaban en casa en el momento que fueron notificados por escrito. Como estaban «ausentes», se recurre al mecanismo del Boletín Oficial de Cantabria.

Altercados en la calle

Tendrán que abonar esa misma cantidad de 750 euros los dos individuos que en la madrugada del 26 de mayo protagonizaron «actos que inciden en la tranquilidad de otras personas al cruzar en la calzada contenedores de basura, vallas de obra y saltar de coche en coche». Fueron 'cazados' un vecino de Bezana, Pablo B. B., y otro de la capital, Rubén G. G., pero los agentes especifican que cuando realizaron estos actos vandálicos estaban acompañados por otros jóvenes. También fue un grupo de amigos el que se vio implicado en otra alteración del orden cuando increparon a los pasajeros y al conductor del autobús. Finalmente, todos ellos fueron expulsados. Y para aquellos que les molesten los coches que circulan con la música excesivamente alta y los cristales bajados, que sepan que la normativa municipal también persigue estas conductas con multas de hasta 300 euros.

Incluso si es un taxi. Andrés G. R. es la prueba. En pasado diciembre fue multado por ello. Lo mejor de todo es que iba con clientes. Eso mismo tendrá que pagar un tal Juan Carlos, domiciliado en Los Acebos, por «bañarse en una fuente pública». Menos molesto, pero igual de ilegal es la venta ambulante en la capital. Lo sabe bien Petra E. G., quien tendrá que pagar 300 euros por ello.

El BOC publica dos notificaciones distinta. Una con las resoluciones de los expedientes sancionadores que ya han sido resueltos pero cuyo resultado no ha podido ser comunicado a las personas afectadas y otro en el que, de momento, tan solo se comunica que se ha incoado un expediente que seguirá su curso en caso de que no haya ninguna alegación. En ambos supuestos, la inmensa mayoría era por ruidos en la vivienda.

Los futbolistas no se salvan

Eso le pasó al exjugador del Racing Abdón Prats, denunciado por «perturbar la convivencia de forma que incida grave y directamente en el descanso de los vecinos» durante una fiesta en Cueto. Es cierto que fue durante la madrugada de un martes -ese día el equipo no acostumbra a entrenar-, pero los de Ángel Viadero se estaban jugando entonces un ascenso que finalmente no llegó.

El 29 de diciembre pasado los vecinos de David T. R. tampoco soportaron la «música, gritos y carreras de niños» que venían de la vivienda contigua a pesar de ser plena Navidad. Las mismas molestias, justificadas según la Policía, sufrieron los vecinos de Mario D. M. A ellos los agentes también les interrumpió la fiesta. Por lo menos en su caso, les dio tiempo suficiente a pasarlo bien, porque de la casa salían «risas y carcajadas».