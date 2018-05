Cortés sólo resistió ante Zuloaga en los núcleos más duros del 'tezanismo' Ricardo Cortés saluda a Pablo Zuloaga tras el debate de las primarias. / Alberto Aja Obtuvo la victoria en diez de los 34 centros electorales en las primarias del PSOE, en las que el secretario general arrasó en Santander y Torrelavega ÁLVARO MACHÍN Santander Martes, 29 mayo 2018, 07:06

Cuando Eva Díaz Tezanos pugnaba con Pablo Zuloaga por la secretaría general del PSOE quiso mostrar su fuerza en el partido rodeándose de 12 de los 19 regidores municipales en los ayuntamientos gobernados por los socialistas. Allí estaban, por ejemplo, los alcaldes de Suances, Val de San Vicente, Colindres, Piélagos, Santoña o Molledo. Muchos de los que días después pidieron por carta al nuevo secretario general de los socialistas que evitara las 'purgas' de compañeros en el Gobierno de Cantabria tras su victoria. La lista es casi idéntica a la de los pocos centros electorales en los que el pasado domingo Ricardo Cortés se impuso a Zuloaga en las primarias por la candidatura a presidente. Los bastiones de un 'tezanismo' que salió muy debilitado del fin de semana con un candidato doblado en votos por su adversario. Piélagos, Colindres y Santoña fueron las plazas más fuertes para el hoy diputado nacional. Pero la diferencia de votos que obtuvo allí se quedó muy lejos de los abultados balances a favor de Zuloaga en Santander o Torrelavega. Incluso, en Castro Urdiales. Sí, en su lugar de nacimiento, los socialistas le endosaron a Cortés una de las derrotas más duras.

La alcaldesa de Piélagos, Verónica Samperio, estuvo en el acto de despedida-homenaje organizado para Ramón Ruiz, cuando Zuloaga le desalojó de la Consejería de Educación. El de Colindres, Javier Incera, fue portavoz del equipo de Díaz Tezanos durante la pelea por retener la secretaría general. En ese núcleo duro de apoyos internos a la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria estaban también los regidores de Peñarrubia (Secundino Caso) o Tresviso (Javier Campo) -Cortés ganó el domingo en la votación de la comarcal de Liébana-. Y los de Santoña (Sergio Abascal), Val de San Vicente (Roberto Escobedo), Molledo (Teresa Montero)... Cortés ganó allí y -prácticamente- sólo allí.

Incluso no en todos los ayuntamientos con un alcalde con etiqueta 'tezanista'. En Laredo, con Juan Ramón López Visitación al mando, los socialistas apostaron claramente por Zuloaga (fue, de hecho, otro de los centros electorales en los que mayor diferencia de votos se registró a favor de una candidatura, con 55). Pero el resultado no extraña tanto si uno repasa los últimos acontecimientos. El noviembre del pasado año el propio López Visitación resultó derrotado en los comicios en los que intentó arrebatar el control de la agrupación socialista en el municipio a Charo Losa (afín a Zuloaga). O sea, que el alcalde sí, pero la militancia no es tan 'tezanista'.

Piélagos, Colindres y Santoña, las plazas más importantes en las que ganó Cortes

Al tiempo que en Laredo, el dominio del actual alcalde de Bezana sobre el partido (en su 'casa' también arrasó -Cortés sólo obtuvo cinco apoyos frente a los 65 de su oponente-) también se amplió en Torrelavega. La por entonces secretaria general de la agrupación socialista de la capital del Besaya, Lidia Ruiz Salmón (la anterior alcaldesa estaba en el núcleo duro de Díaz Tezanos), pasó el testigo a Bernardo Bustillo, que estuvo apoyado por el actual alcalde, José Manuel Cruz Viadero, y por varios concejales. Otro claro defensor de las tesis de la por entonces nueva Ejecutiva regional. El domingo, allí también arrasó Pablo Zuloaga, que obtuvo el 66% de los votos de uno de los lugares en el que más había en juego.

La clave

Torrelavega, Castro, Laredo... Y, por supuesto, Santander. Sólo en la capital, la diferencia entre los dos aspirantes fue de 217 votos en estas primarias. El ganador se quedó, de hecho, cerca de triplicar los resultados de su adversario, apoyado en la labor de otro de sus 'hombres fuerte', el portavoz municipal del PSOE en el municipio, Pedro Casares. Un resultado insalvable que se veía venir.

El candidato del sector 'tezanista' perdió por goleada en su Castro Urdiales natal

Más que nada porque en la pugna por el dominio del partido en la agrupación más destacada, Casares ya había obtenido una victoria muy holgada ante Ramón Ruiz. En total, 304 apoyos (el 65,23%), por 155 del exconsejero de Educación (33,26%) también en noviembre del pasado año. Casi el doble en unos comicios en los que la actual vicepresidenta jugó la baza de mantener 'viva' su posición con su hombre de mayor confianza. Otro mal resultado para las aspiraciones de Eva Díaz Tezanos, que -por cierto- es de Reocín, donde Ricardo Cortés, este domingo, también fue derrotado.

En un feudo con alcalde afín a la vicepresidenta, Zuloaga logró una victoria amplia

«Hoy ya no queda nadie en el PSOE que no quiera remar en la misma dirección», lanzó el ya candidato socialista al puesto que hoy ocupa Revilla durante la celebración. Mensajes hacia fuera, pero muy especialmente, hacia dentro. «Hace un año ganamos las primarias para cambiar el partido y hoy ganamos para ilusionar a Cantabria».

Todos los votos de las primarias

Centro electoral-Pablo Zuloaga-Ricardo Cortés

Ampuero 29-7

Arenas de Iguña 4-17

Cabezón de la Sal 54-13

Camargo 80-18

Cartes 39-3

Castro Urdiales 103-39

Colindres 15-64

Comarcal Nansa 16-2

Comarcal Liébana 10-25

Comillas 5-3

Corrales de Buelna 53-17

Corvera de Toranzo 11-12

El Astillero 47-6

Laredo 73-28

Marina de Cudeyo 20-1

Medio Cudeyo 16-13

Miengo 13-2

Molledo 4-6

Piélagos 11-44

Polanco 3-8

Ramales 4-12

Reinosa 49-14

Reocín 36-24

San Vicente de la Barquera 24-10

Santa Cruz de Bezana 65-5

Santa María de Cayón 13-4

Santander 340-123

Santoña 58-72

Suances 16-31

Torrelavega 142-68

Val de San Vicente 9-22

Valderredible 9-0

Villaescusa 25-2

Voto 26-2

TOTAL 1.459-707