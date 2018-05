«Hemos creado una gran familia de artistas que apuesta por Santander» Carolina Ruiz, feliz con la campaña de este año de Escenario Market. / Alberto Aja Carolina Ruiz Santos, 'Coolhunter' de creadores, celebra este domingo en Escenario Santander la última edición de la temporada fiel a su concepto de artesanía y creatividad LETICIA MENA Santander Sábado, 12 mayo 2018, 08:18

Cuando hace cinco años Carolina Ruiz Santos creó con sus primas la firma 'Las nietas de Mariuca' nunca pensó que aquellas camisetas iban a ser la puerta hacia un futuro prometedor. Ella había estudiado Secretariado, pero estar en una oficina no era lo suyo. A Carolina le gustaba materializar ideas chulas, detectar talentos y ayudarles a crecer, así que después de ver cómo funcionaban otros mercados creativos apostó por Escenario Market hasta el punto de convertirlo en toda una referencia en el Norte de España. Mañana, domingo, será el último de la temporada y hoy hace balance de estos cinco años.

-¿Cómo definiría Es-Market?

-Un lugar único en Santander en el que puedes encontrar vinilos, ilustraciones, moda tanto para niños como para mayores, complementos, objetos decorativos vintage, juegos educativos, piezas de joyería, alimentación... Es muy difícil no encontrar algo especial.

-¿Cómo se le ocurrió apostar por un mercado de vanguardia?

-Tuve una firma de camisetas con mis primas y fuimos a venderlas al Nómada Market de Madrid. Allí pensé que Santander necesitaba tener algo así. Me lo propuse, empezamos y hasta hoy.

-¿Cómo recuerda aquella primera edición?

-Estaba muy nerviosa. Nos planteamos hasta poner autobuses porque no sabíamos cómo iba a responder el público, pero no hizo falta. Cuando aquel domingo de diciembre de 2012 abrimos el portón de Escenario Santander vimos que bajaba muchísima gente por la rampa y me emocioné.

-¿Qué criterios siguen para elegir las firmas que exponen?

-Intentamos dar mayor visibilidad a los creadores cántabros y que la oferta sea lo más variada posible. Algunos vienen desde Soria, Madrid o Barcelona -que no deja de ser una paliza-, pero saben cómo trabajamos y repiten.

Un lince para detectar creadores con talento Donde pone el ojo hay talento. Quienes conocen a Carolina Ruiz Santos (Santander, 1971) la definen como una líder natural, honesta, sincera, muy amiga de sus amigos y capaz de echar un cable a quien le llame a la hora que sea. Estudió Secretariado y durante años trabajó en el control de mercancías del Puerto de Santander. «Aquello no era para mí», confiesa sin reparo. Apostó por crear un mercado fiel a la artesanía y a la creatividad, y hoy es todo un referente. De hecho también es la responsable del market del festival Santander Music y co-organiza el Wild Market de La Concha de Villaescusa. Vive en el centro de la ciudad y le gusta ir caminando a todas partes. La música forma parte de su día a día, y cuando puede se escapa a Menorca –el sitio de su recreo–.

-¿Cómo anda Cantabria de creatividad?

-Tenemos muy buen nivel. Aquí hay gente con mucho talento que se mueve por otros mercados nacionales, y también hay muchísimos creadores de fuera que vienen a Santander porque saben la calurosa acogida que el proyecto ha tenido aquí.

-¿Cómo contactan con ellos?

-Prefiero que sean las firmas los que se animen a venir por sí solas. Siempre he pensado que si les llamo y luego no venden, me voy a sentir mal. En estos cinco años nadie se ha arrepentido de venir porque si no han ganado mucho en el día, la gente les ha llegado por otra parte a raíz de descubrirles en nuestro market.

-¿Qué tienen que hacer los creadores para inscribirse?

-Enviarnos un correo con fotos de lo que quieren vender. Es necesario que sean autónomos y que estén dados de alta en el epígrafe de Hacienda. De todos, y con la ayuda de mi equipo, elegimos a 40.

-¿Se quedan muchos fuera?

-Para cada edición recibimos entre 80 y 120 solicitudes, así que imagínate. Es doloroso decir que no, pero sólo hay espacio para 40, y cinco siempre tienen que ser nuevos.

-¿Cuánto cuesta inscribirse?

-45 euros más IVA.

-Algo que recuperan seguro, ¿no?

-Siempre. Un día bueno algunos puestos han llegado a hacer 6.000 euros de caja.

-Ha recibido alguna oferta que no encajara...

-Recuerdo que nos escribieron de un sexshop... Les dimos las gracias por intentarlo.

-Aquí han nacido marcas que ahora están consagradas...

-Es un orgullo decirte que sí. Aire Retro, por ejemplo, empezó con nosotros, igual que Anabel Lee. Suelen venir dos veces cada temporada y siempre tienen unas colas... Escenario Market es un gran escaparate para los emprendedores. Lo que sale de aquí siempre es bueno, ya sea porque repiten o porque triunfan en la red, pero son muchos los que recuerdan que empezaron con nosotros.

-Incluso alguno ha decidido abrir su propia tienda física animados por el público de aquí, ¿verdad?

-Sí. Los de Discos Cucos empezaron con sus vinilos aquí y ya tienen tienda en la calle Santa Lucía. Carmen San Emeterio abrió 'Broc Desing' en el centro de Santander a raíz de venir a Escenario Market con sus antigüedades, y Corumahe, por ejemplo, empezó a vender sus joyas en nuestro market y ahora tiene 'Serendipia' en Torrelavega. A mí estas cosas me emocionan muchísimo.

-Es usted una 'coolhunter' de creadores...

-(risas). No puedo negar que tengo ojo. Lo cierto es que tenemos muy buena prensa y que, para muchos mercados de este tipo, somos una referencia. Mucha gente me llama para consultarme cómo hacer determinadas cosas y yo, que todo lo cuento, ayudo a todo el que me necesite. Ayudar hace sentir muy bien.

-¿Cómo es el publico que viene?

-Es tan variado... Nos encanta que vengan familias porque siempre hay talleres para los peques y para los mayores y como pueden entrar con mascota, el día termina siendo redondo para disfrutar todos juntos comiendo en las food trucks.

-¿Que haga buen tiempo es sinónimo de éxito de cada edición?

-No precisamente. Intentamos no mirar la previsión para no angustiarnos, pero ha habido días que llovía a mares y no paraba de entrar gente. De hecho, una de las mejores cajas se hizo un domingo de febrero que había temporal.

-Después de estos cinco años, ¿qué balance hace?

-Hemos creado una gran familia de creadores que se ayudan y crean sinergias siempre con la cultura por delante. Para mí es muy importante que haya ilustradores, que haya conciertos, talleres, magia... Y cada edición dejamos un espacio reservado para dar visibilidad a una ONG. El balance no puede ser mejor porque siempre conseguimos el efecto sorpresa en todos los que vienen.

-¿Sorpresa?

-Aunque parezca increíble hay gente que vive en Santander y que no sabe que estamos aquí. Siempre les digo que somos una buena alternativa al domingo de sofá y manta. Incluso cuando viene gente de fuera nos dicen que «¡esto es muy de Londres!», y me hace mucha ilusión.

-¿Siempre el segundo domingo del mes?

-De octubre a mayo, siempre. Aunque en diciembre solemos hacer dos de cara a Navidad. El de mañana es el último de esta quinta temporada, pero después del verano volveremos.