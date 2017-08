Crisis, humor, silencio La crisis de los refugiados, en la novena semana académica / Ángel Colina UIMP La novena semana de la UIMP incluye seis talleres y dos cursos. Los temas: Europa ante la última crisis de refugiados o los límites del humor MADA MARTÍNEZ Lunes, 14 agosto 2017, 09:53

Los talleres copan la programación de la UIMP esta semana. Hay seis propuestas de este tipo, junto con un encuentro sobre la última crisis de personas refugiadas y un curso magistral de María Bayo.

Hoy, lunes, se inaugura el encuentro ‘Crisis de los refugiados: conflicto, migración y respuesta europea’ que dirige Aisha Al-Said, experta en Alianzas para el Desarrollo. El curso plantea estas preguntas previas: ¿En qué momento se encuentra el conflicto de Siria?, ¿de qué forma sobreviven las personas que huyeron de él?, ¿qué lecturas se están haciendo en Europa?¿qué está haciendo Europa? Tratarán de responderlas las especialistas Nour Al-Hussen y Leila Nachawati; Alexandra Aronsky, fundadora del Centro Cultural Bê-Sînor (Campo de refugiados Sinatex-Kavallari); José María Vera, director general de Oxfam Intermon; Óscar Camps, director de Proactiva Open Arms; Antonio Pampliega, periodista, o Salah Haj Ismail, profesor asociado de Arquitectura en la Universidad de Alepo (Siria) y asilado en España.

El escritor Andrés Barba dirige el ‘Taller de reflexión y debate. Ante la risa de los demás. Humor, pensamiento cínico y poder’. Barba ya ha publicado un ensayo sobre los límites del humor, sus formas. Se titula ‘La risa caníbal’. El curso promete debate: «Decidir de qué y hasta dónde podemos reír es el gesto de poder por antonomasia. En él no solo se determina lo que es risible y lo que no, sino más aún: lo que es punible y lo que no, lo que es relevante y lo que no, lo que es peligroso y lo que es banal. Pero el gesto que delimita lo risible no es siempre un gesto consensuado: vivimos en una sociedad en la que el “decoro” y el respeto a los demás muchas veces se han convertido en la barricada desde la que se ha entablado una guerra contra “la risa del otro” que en muchos casos es también una abierta y franca confrontación política». Barba se dio a conocer en 2001 con ‘La hermana de Katia’ (finalista Premio Herralde, adaptada al cine por Mijke de Jong), a la que le siguieron ‘La recta intención’, ‘Versiones de Teresa’ (Premio Torrente Ballester), ‘Las manos pequeña’, ‘Muerte de un caballo’ (Premio Juan March) o ‘En presencia de un payaso’.

El taller ‘Poéticas y técnicas del silencio’ discurrirá bajo la dirección de la escritora y traductora Menchu Gutiérrez. El análisis mira directamente a «la naturaleza del silencio». Gutiérrez , que plantea para ello varias perspectivas –arte, pensamiento, literatura, cine, música o danza–, ha publicado varios poemarios, entre que destacan ‘El ojo de Newton’ y ‘Lo extraño, la raíz’. También es autora de una amplia obra en prosa, publicada en Siruela al completo –‘La tabla de las marea (1998), ‘La mujer ensimismada’ (2001), ‘Disección de una tormenta’ (2005), o ‘El faro por dentro ‘(2011)–, y ensayo.

‘Desde Marcel Duchamp a Edward Ruscha. El libro de artista en la actualidad’ tratará de cómo el libro ha trascendido su función de (mero) contenedor de una obra literaria. El taller lo dirige Marcos Serrano Carrillo, licenciado en Bellas Artes.

El fotógrafo José Felipe Fraile impartirá el taller ‘Fotografía digital. Captura y tratamiento de la imagen’. Su idea en dar conocimiento práctico sobre técnicas fotográficas y manejo de equipos.

Otro taller se dedicará a la plástica y al asunto emocional. Rita Díaz Álvarez, profesora de Expresión Plástica, Literatura infantil, Música y Teatro del Instituto Gallecs (Barcelona), aha decidido titularlo ‘Siente y vive la plástica’. El quid de la cuestión, según recoge el programa, es experimentar. Aquí «lo esencial es expresarse, vivir y disfrutar del momento creativo. Experimentar, dejarse llevar, descubrir recursos y posibilidades de los diferentes materiales, en definitiva sentir y vivir la plástica».

El taller ‘Contar la ciencia es un tostón... ¿o no?’ va de divulgación científica y de cómo divulgar bien. Javier Fernández Panadero, licenciado en Ciencias Físicas y DEA en Telecomunicaciones, también se plantea una pregunta: «¿Cómo es posible que resulte tan poco atractiva a los estudiantes y al público en general?». Pues ocurre. Fernández Panadero enseñará a contar la ciencia verbalmente y a través de la escritura; también hablará de cómo deben armarse las demostraciones, cálculos y la evaluación del aprendizaje.

Por quinto año consecutivo, la UIMP recibe a la soprano navarra María Bayo. En esta ocasión impartirá el curso magistral ‘La música española: ópera, zarzuela y canción de concierto. Celebración del 150 Aniversario de Enrique Granados (1867-1916)’. La artista pilotará el curso, como ya hizo el año pasado, junto con uno de sus pianistas habituales, Rubén Fernández Aguirre. El curso se acercará a la música vocal española, en especial, a la dimensión interpretativa para voz solista. También se repasará la producción de Enrique Granados en el 150º aniversario de su nacimiento.