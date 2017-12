El PP critica la contratación del equipo de campaña de Zuloaga para el Palacio de Festivales Imagen de la campaña de Zuloaga a las Primarias del PSOE / Daniel Pedriza Pide toda la documentación del expediente y resalta que se ha desplazado a un funcionario de prensa para contratar a otra empresa con un coste de 40.000 euros anuales DM . Santander Jueves, 14 diciembre 2017, 19:43

El Grupo Popular en el Parlamento de Cantabria ha solicitado la documentación de la contratación del servicio de asistencia técnica de comunicación para el Palacio de Festivales de Cantabria, y ha criticado que la empresa seleccionada es la misma que ha dirigido la campaña de las primarias socialistas en la que Pablo Zuloaga fue elegido secretario general del PSC. El diputado del PP, Íñigo Fernandez, ha explicado que para llevar la comunicación del Palacio de Festivales se ha trasladado de puesto a la funcionaria que ejercía esa tarea y se ha contratado a una empresa con un coste anual de 40.000 euros.

El PP ha solicitado, en un escrito registrado hoy en el Parlamento, copia del contrato, datos relativos a la empresa que ejecutará el servicio y al redactor o redactores que lo cubrirán, relación de ofertas solicitadas a otras empresas e informes técnicos en los que se propone resolver este expediente mediante dicha contratación.

«No es que se cese a una funcionaria en su puesto para externalizar un servicio; no es que a esa funcionaria no se la sustituya por otro funcionario del gabinete de prensa; no es que se contrate a una empresa y que eso vaya a costar 40.000 euros todos los años... Es que, además, la empresa contratada es la misma que ha trabajado para que Pablo Zuloaga fuera el secretario general del PSOE. Desde el punto de vista de la higiene democrática, no tiene un pase», ha enfatizado Fernández, para quien lo más grave es que sea la empresa de la campaña de Zuloaga, porque «las campañas de Zuloaga tiene que pagarlas Zuloaga, o en su caso el PSOE, pero no se pueden cargar a las espaldas de todos los cántabros».

El parlamentario regional del PP ha dejado claro que «nadie tiene nada contra esa empresa, en absoluto, ni contra el redactor que después de trabajar durante meses en la campaña interna de Pablo Zuloaga ahora acaba en el Palacio de Festivales». Lo que le parece «inadmisible» es «la utilización de las instituciones de todos los cántabros para el pago de este tipo de facturas».

También ha dicho que el PP tiene «la sensación de que esta operación no entusiasma en especial al consejero Fernández Mañanes», pero ha pedido que «alguien pare a Zuloaga en sus pretensiones de utilizar la parte que controla del Gobierno de Cantabria para su promoción personal y para el pago de sus facturas políticas».