La cuarta candidata de Podemos La secretaria general de Santa María de Cayón, Josefina Acebo, se presenta como independiente después de que el partido anunciase su retirada ENRIQUE MUNÁRRIZ Santander Viernes, 23 marzo 2018, 07:27

Podemos suma un nuevo nombre en liza por el liderazgo. La secretaria general de la formación morada en Santa María de Cayón, Josefina Acebo, es la cuarta y última aspirante a tomar las riendas del partido morado. Su candidatura se conoció el día después de cerrarse el plazo para presentarse a las primarias pero horas después Podemos Cantabria anunció que se retiraba a través de un email. Todo fue, sin embargo, un malentendido. Acebo nunca abandonó la pugna oficialmente y los morados proclamaron ayer su candidatura.

La líder de Santa María de Cayón, que se presenta como independiente, medirá sus fuerzas frente la diputada nacional Rosana Alonso, cuya lista se denomina 'Cantabria 2019'; 'Lo haremos juntas-Cantabria en Marea', liderada por la portavoz parlamentaria regional, Verónica Ordóñez, y en la que se integró la anunciada inicialmente por el concejal de Bezana Luis del Piñal; y 'Podemos en Movimiento Cantabria', al frente de la que está el activista del 15M Fernando Abad.

Verónica Ordóñez La diputada regional encabeza la candidatura 'Lo haremos juntas-Cantabria en Marea'. Rosana Alonso La diputada nacional lidera el proyecto 'Cantabria 2019' y cuenta con José Ramón Blanco. Fernando Abad El activista del 15-M está al frente de la lista 'Podemos en Movimiento Cantabria'. Josefina Acebo La secretaria general de Podemos en Santa María de Cayón se presenta como independiente.

Acebo se estrenó en campaña denunciado que el proceso de primarias está «manchado y dirigido» por la cúpula regional de esta formación política. Así afirmó que el equipo técnico encargado de dirigir el proceso está compuesto en su «totalidad» por personas de la candidatura de Verónica Ordóñez y Luis del Piñal, excepto una técnico contratada del partido en el Parlamento, que realiza las funciones de comunicación, y está al margen de las decisiones del partido.

También aseguró que este proceso «ha dejado fuera» a los inscritos, al no haber sido un proyecto participativo por lo que solicita su «inmediata» suspensión. «Mi interés en dirigir Podemos Cantabria no es personal, sólo quiero devolver al partido la democracia y participación que se le supone», aclaró Josefina Acebo, quien reclamó un proceso de primarias «limpio, transparente y no controlado por el aparato».

Desde Podemos recalcaron ayer que según los estatutos del partido, la organización técnica de esta elección le compete al Consejo Ciudadano Autonómico y se configurará un equipo técnico, encargado de la organización de este proceso y que velará porque se cumpla de manera adecuada. Por ello, el equipo «está compuesto por gente del Consejo Ciudadando».

En un comunicado, Podemos recalcó que también se ha constituido un Comité Electoral que está compuesto por una persona del Consejo Ciudadano Autonómico que no sea candidato; una persona de la Comisión de Garantías Democráticas; una persona de la Secretaría de Organización Estatal y dos personas elegidas por sorteo entre el censo de militantes activo. Estas cinco personas tendrán voz y voto dentro de este comité. Además hay una persona más con voz pero sin voto, así como un representante de los círculos en las mismas condiciones.

La votación se realizará entre los días 5 y 9 de abril, el 10 se realizará el recuento y la revisión antifraude, y el 11 de este mes se conocerá el resultado del proceso. El sistema de votación será el 'DesBorda' que, según señaló Podemos, garantiza la paridad entre hombres y mujeres y que las candidaturas que tengan menos votos tengan representación en el nuevo Consejo Ciudadano.