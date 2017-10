Cuelgan una enorme bandera española en la grúa de las obras contiguas al Gobierno para recibir a Pablo Iglesias Javier Cotera En el acto del Palacio de Festivales previsto para esta tarde también se han citado personas por las redes sociales para acudir con banderas españolas MARIÑA ÁLVAREZ Santander Viernes, 27 octubre 2017, 12:22

La grúa de las obras del edificio que se está construyendo en el solar contiguo a la sede del Gobierno de Cantabria presenta esta mañana una enorme bandera de España con los emblemas de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Monarquía y el escudo del Sevilla Club de Fútbol (los obreros son andaluces). La enseña de 45 metros cuadrados -la de Puertochico, que ondea muy cerca, tiene una superficie de 70 metros cuadrados- y ha sido diseñada ex profeso para 'vestir' la máquina de arriba a abajo en la cara que da a la entrada principal del Ejecutivo, en la calle Peña Herbosa.

Ha sido una acción premeditada por Lisorta, la empresa promotora del edificio, con motivo de la visita de Pablo Iglesias esta mañana. «Además de un gesto de solidaridad por la situación extrema en la que se encuentran nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad en Cataluña, sirve igualmente como llamamiento a la concordia y sensatez como así se ha expresado nuestra Monarquía», según un comunicado firmado por Antonio Jiménez-Orta. Lisorta afirma que la bandera que han colgado de la grúa es «posiblemente la de mayor altura de España».

Pero el plan no salió del todo 'bien'. Pablo Iglesias entró directamente al Gobierno con el coche por el acceso del garaje y se reunió con Revilla en el interior del edificio, donde antes atendió a los medios de comunicación sin salir a la calle. De momento, por tanto, no hay foto de Pablo Iglesias con la bandera de fondo y no consta que la haya visto, aunque sí sabía de su existencia.

Galería. Las fotos de Pablo Iglesias con Miguel Ángel Revilla tras su reunión en Peña Herbosa. / Javier Cotera

A las puertas del Gobierno de Cantabria solo había esta mañana una mujer enarbolando una bandera de España. El dirigente de Podemos, en declaraciones a los periodistas que le esperaban dentro del Ejecutivo, aprovechó para criticar al Partido Popular por «cubrir su sede» de Génova con un estandarte nacional y lamentó que en este caso la bandera «sirviese para tapar la corrupción» de los populares.

También esta tarde, en el acto previsto en el Palacio de Festivales a las 17.00 horas, hay otra acción organizada por un grupo de personas que se han citado a través de las redes sociales, que irán con banderas españolas para mostrar que no quieren al líder de Podemos en Cantabria por su postura en el conflicto catalán.

Pablo Iglesias se reunirá con el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, a las 10.30 horas en la sede del Gobierno. A las 17.00 horas, el líder de Podemos participará en la presentación del proyecto 'Arronti Cantabria', en el que la formación morada expone sus líneas de actuación, en el Palacio de Festivales.