Una plataforma pide el apoyo a la candidatura de De la Serna para presidir el PP EFE El exministro se ha desvinculado de dicha iniciativa a través de su cuenta personal en Twitter DM . Santander Lunes, 11 junio 2018, 13:58

Seguidores del exministro de Fomento Íñigo de la Serna han lanzando una cuenta en redes sociales para apoyar su candidatura a la Presidencia del Partido Popular, una vez que Mariano Rajoy ha anunciado que dejará su cargo en el congreso extraordinario que se celebrará los próximos 20 y 21 de julio.

La cuenta nació el sábado en Twitter bajo el nombre 'Iñigo Presidente PP' acompañada del mensaje: «Por un PP fuerte, unido y sin bandos. Porque queremos una España líder, vanguardista y moderna. Para que los españoles vuelvan a tener la suerte de que nuestro partido gobierne la nación».

Hoy empezamos a escribir una nueva historia del @PPopular, arrancamos un proceso de elección para continuar con nuestra exitosa historia y vocación de servicio a España. #DeLaSernaPresidente 🇪🇸 pic.twitter.com/YyjkaSHGX9 — Iñigo Presidente PP 🇪🇸 (@InigoPresidente) 11 de junio de 2018

Los promotores de esta cuenta de respaldo al exministro del Gobierno de Rajoy y también exalcalde de Santander -que cuenta por ahora con 281 seguidores- animan a sumarse a esta iniciativa para «no consentir que ni el populismo ni el marketing continúen engañando a los españoles».

Tras aparecer esta cuenta, el propio De la Serna negó a través de su perfil de Twitter haber participado en la creación e impulso de esta cuenta. «Buenas tardes, me gustaría dejar claro que no he tenido ninguna participación en la creación ni en el impulso de la cuenta @InigoPresidente», escribió el mismo sábado.

Buenas tardes, me gustaría dejar claro que no he tenido ninguna participación en la creación ni en el impulso de la cuenta InigoPresidente. — Iñigo de la Serna (@idlserna) 9 de junio de 2018

Esta cuenta de apoyo a una posible candidatura de De la Serna para optar a la Presidencia del PP se suma a las que también se han creado en los últimos días en apoyo a la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y a la exministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Ponemos en marcha esta cuenta para animar a nuestra Secretaria General, @mdcospedal, a presentarse a la presidencia del @PPopular en el próximo Congreso Extraordinario. #VamosPP 💙💙💙 pic.twitter.com/vGQXc6USlU — Cospedal Presidenta (@CospedalPP) 8 de junio de 2018

Tanto Sáenz de Santamaría como Dolores de Cospedal y De la Serna aparecen en las quinielas para suceder a Rajoy, si bien parte como favorito el actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Ninguno de ellos ha confirmado públicamente qué pasos dará, a la espera de que el proceso congresual se ponga en marcha.