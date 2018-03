La cultura premia al dibujante Ansola, el hombre que hace reír al presidente Revilla amaga con golpear a Ansola con el premio. No es una viñeta, pero perfectamente pudiera serlo. / Roberto Ruiz El viñetista laredano, caricaturista de El Diario Montañés, recibió el Premio Bahía Sur Cultural de manos de Revilla NACHO GONZÁLEZ UCELAY Santander Viernes, 23 marzo 2018, 07:30

El dibujante laredano Íñigo Ansola recibió anoche el 'V Premio Bahía Sur Cultural' que este colectivo le ha otorgado por la «reinterpretación de la actualidad» que desde hace ya más de diez años viene realizando con sus viñetas en las páginas de El Diario Montañés, un galardón que 'Ñago', como se le conoce en su entorno más cercano, recogió agradecido de manos del presidente Miguel Ángel Revilla en un acto celebrado en los adentros del Gran Casino de Santander.

Ansola, que ha puesto de acuerdo a todos los miembros del jurado -el premio le ha sido concedido por unanimidad-, estampó así su firma en el libro de oro de la asociación, que antes había premiado a otros cuatro exponentes de las artes, la cultura y el deporte en Cantabria: el compositor Juan Carlos Calderón, el dibujante José Ramón Sánchez, el cineasta Manuel Gutiérrez Aragón y el futbolista y entrenador Manolo Preciado.

Dibujante, caricaturista y viñetista, Ansola, un pejino de 47 años, fue el protagonista de una velada a la que no faltaron familiares, amigos y colegas de profesión, además de la plana mayor de las instituciones autonómicas, abanderadas por el presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, y la presidenta del Parlamento, Dolores Gorostiaga.

«¿Qué voy a decir? Que gracias a la asociación, a mis compañeros, a mi familia y a mis amigos» Íñigo ansola

Con ellos disfrutó Ansola de una ceremonia sencilla que arrancó con la lectura del acta de concesión del galardón.

De acuerdo con ese documento, «la reinterpretación de la actualidad que cada día opera Ansola ofrece unos niveles de lucidez reflexiva que sitúa al creador a la altura de los maestros del género y ofrece a los cántabros la posibilidad de acceder a una mirada distinta y particular de los acontecimientos diarios, una síntesis aguda y original de la realidad política y social de la comunidad autónoma de Cantabria». Además, la asociación piensa que la genialidad de Ansola «le hace merecedor indiscutible del galardón».

La 'laudatio'

Concluida la lectura del acta, que corrió a cargo del secretario del colectivo, Raúl Santiago, el periodista Guillermo Balbona, redactor jefe de la sección de cultura de El Diario Montañés, realizó una brillante 'laudatio' del dibujante, «un perfil, más bien», matizó, en el que ensalzó la trayectoria profesional del dibujante que una mañana le hizo despertar a carcajadas. «Desde entonces -confesó-sólo tomo 'ansolalíticos'».

«El Diario Montañés sería ahora inconcebible sin Íñigo Ansola» Guillermo balbona | Periodista

El periodista definió a Ansola como «ese tipo invisible que vive de la invisibilidad y se ha convertido en esa costumbre cotidiana que zarandea la rutina, agita lo previsible y reinventa la capacidad de ver más allá de las apariencias. Paisaje humano, densidad, capacidad para escuchar (algo casi perdido) sexto y séptimo sentido para recoger el latido colectivo y todo ello atravesado por ese barniz jocoso, subliminalmente divertido y rotundamente caricaturesco».

Para Balbona, «ahora sería inconcebible El Diario sin Íñigo Ansola. Ese dime quién eres matinal y te diré cómo te retrata nuestro ilusionista de viñeta y titular».

«Es de agradecer que, en medio de esta jungla, haya personas como Íñigo Ansola» miguel ángel revilla | presidente regional

Según él, el dibujante laredano «interpreta y nos interpreta porque no hay viñeta (buena) que no conlleve filtro, querencia, sutilidad, visión, elogio de la diferencia privilegiado y talento. Hace ya años que hemos aprendido a vivir, a convivir, en ese espacio diario y popular, que no populista, libre y agudo, habitado por criaturas reconocibles, con mucho de nosotros y otro tanto de lo ajeno», dijo el periodista.

«Me hace reír»

Luego de eso, atenuando la luz, la organización proyectó un vídeo con algunas de las viñetas que el premiado ha publicado en este periódico a lo largo de la última década, ilustraciones algunas de ellas protagonizadas precisamente por sus invitados ayer. Por Revilla, por Tezanos, por Gorostiaga...

El perfil de Guillermo Balbona 'Ansolalíticos'

Y, por fin, la entrega del premio, que Ansola, tímido por naturaleza, recogió de manos del presidente. «Qué voy a decir? Que gracias a todos. Gracias a Bahía Sur Cultural, a mis compañeros de El Diario Montañés, a mi familia y a mis amigos», dijo escueto el dibujante laredano, que cuando conoció qué personalidades tenían prevista su asistencia al acto exclamó: «¡A ver si me van a dar de hostias!».

El dibujante se hizo acreedor al premio por su «reinterpretación de la actualidad»

Lejos de eso, el jefe del Ejecutivo, que tenía «curiosidad» por conocer al viñetista de este periódico, le regaló un discurso muy cariñoso en el que puso a Ansola a la altura de «los más grandes caricaturistas de nuestro país».

Bromeando, amagó con atizarle con el premio en la cabeza. Y bromeando le reprochó que le 'taladre' con sus tiras. Ya en serio, Revilla, que criticó el poco sentido del humor que tienen algunos políticos, agradeció «que en medio de esta jungla haya personas como Ansola», un hombre que, cada mañana, dijo, «me hace reír».