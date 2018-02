«No debería presentarme más, pero pienso en lo que sería mejor para Cantabria» 12:25 Javier Cotera «Cómo no voy a defender a Eva Díaz Tezanos si firmé un pacto con ella y la nombré vicepresidenta. Lo está haciendo muy bien y le voy a ser leal, igual que al nuevo» ENRIQUE MUNÁRRIZ Santander Domingo, 18 febrero 2018, 07:44

¿Cómo le afectan a su Gobierno las tensiones y los problemas internos del PSOE?

–Me gustaría que estuvieran muy unidos. Ya sé que hay divergencias, pero el PSOE es un partido democrático. A veces hasta demasiado. Mire, ahora quieren consultar a las bases para firmar los pactos. Me parece algo muy positivo. Lo que puedo decir es que eso no se traslada aquí. Soy consciente de que en el Consejo de Gobierno hay consejeros que están en una línea y otros en otra, pero no he visto ni una mala mirada ni una discrepancia.

–Le recuerdo que el secretario general trató de desmontarle el pacto con Carrancio para posicionarse con Podemos.

–Cuando hay algún tema que puede afectar a la gobernabilidad, claro que intervengo, pero he conseguido que sus luchas internas de partido no se me trasladen al Gobierno regional. No he tenido aquí ni un día la ausencia de un consejero. Esto va razonablemente bien y eso que ahora no va bien nada en España.

–En la dirección socialista hay gente que piensa que usted sobreprotege a Eva Díaz Tezanos.

–Absolutamente. Cómo no voy a defender y a ser leal a una vicepresidenta con la que he firmado un pacto. Y además a mí no me han planteado el relevo de Díaz Tezanos. Pidieron el relevo de un consejero y se aceptó, aunque también di mi opinión. Pero no han pedido el cambio de la vicepresidenta, con la cual he firmado un acuerdo y la he nombrado en un cargo muy importante y con unas competencias muy amplias. Díaz Tezanos lo está haciendo bien y le voy a ser leal, igual que al que ha venido nuevo.

–Ha citado usted a Ramón Ruiz. Da la sensación de que ahora mismo se está viendo una revisión de todo lo que hizo el exconsejero, como el calendario escolar o el cambio de sede del Mupac.

–Mientras no afecte a cosas fundamentales... Esto es normal. Cada maestro o cada consejero tiene su librillo. El tema de la educación es complicado. Requiere una participación, una consulta de todos los que están en ese mundo. Intervienen profesores, alumnos, sindicatos y padres.

–Pero, ¿por qué cambiar el Museo de Prehistoria al solar de Puertochico cuando ya había un consenso del Gobierno con la sede elegida después de una rifa de municipios y meses de polémica?

–Es una propuesta del nuevo consejero, que ha venido con un informe sobre la idoneidad del sitio a raíz del subsuelo. A mí me parece muy buena alternativa. No cabe duda de que tenemos aquí el mejor solar de Cantabria y que es nuestro. Desde luego que ubicar ahí el mayor patrimonio que tiene España y el mundo en el arte prehistórico es una bomba visual.

–El objetivo era empezar este año, pero será prácticamente imposible. Menos aún cuando también se pretende hacer la sede de Presidencia o Educación.

–Queda año y pico de esta legislatura, pero para la siguiente seguro que estará. No sé si finalmente irá Presidencia, pero nosotros en Peña Herbosa estamos bien.

–Los regionalistas se frotan las manos porque creen que sus 100.000 votos en números redondos, consolidados en tres elecciones consecutivas, serán imbatibles esta vez.

–El PRC va a ser la primera fuerza política de Cantabria, que es la única cosa pendiente de todo el ideario que nunca pensé jamás que se iba a producir. Pero no es que lo crea yo solo, es que está bastante extendido que va a ser el PRC.

–Las crisis internas golpean al resto de fuerzas, ¿cómo las ve en el horizonte de 2019?

–Se producirá en la misma medida que en Madrid u otras grandes urbes un crecimiento de Ciudadanos, que será a costa del PP.

–Todo apunta a que se usted se volverá a presentar a las elecciones. Y ahora le cito textualmente:«He metido tantas trolas en esto que ya no me creen, pero no voy a seguir, se acabó, ya está bien». ¿Era otra trola más?

–En política esas cosas de si uno se va a presentar o no... ya sabes. Ahí tienes a este del 155, que ha dicho que no se va a presentar. Yo en principio tengo ya muchos años, pero nunca se sabe.

–Y si los años se lo permiten...

–No sé, hoy me parece que no tengo buen día (risas). Es que va a peor la cosa, las enfermedades crónicas no mejoran con los años. Cuando tienes un problema a los 65, a los 66 estás mucho peor. Entonces, no me debiera presentar. Mis hijas no quieren que siga, pero es que dejar Cantabria en manos de estos (PP)...