«La gente debería pegarse por estar dentro de un Parque Nacional» Ángel Serdio, codirector del Parque Nacional de Picos de Europa en Cantabria

El codirector del Parque Nacional de Picos de Europa en Cantabria, Ángel Serdio, ha asumido esta tarea con el objetivo de acercar este espacio a quienes viven en él, para evitar que lo vean como un «obstáculo» a su desarrollo, y el reto de regular actividades asociadas al turismo o el deporte, pero sin prohibir.

Serdio (Santander, 1970), que lleva cinco meses como codirector del Parque para la zona cántabra, defiende que Picos de Europa supone «un motor de desarrollo» y «una oportunidad». «La gente debería pegarse por estar dentro de un Parque Nacional», comenta en una entrevista con Efe.

Sin embargo, el codirector reconoce que en la zona cántabra de Picos de Europa pervive cierta idea de alejamiento, de que las decisiones «se toman desde Asturias» y que, por tanto, los intereses locales quedaban relegados.

Serdio, que es jefe de Conservación de la Naturaleza en el Gobierno cántabro, destaca que Picos de Europa es singular, porque cuenta con un importante número de población residente y porque su territorio se reparte entre tres comunidades: la cántabra, Asturias y Castilla y León.

El codirector reconoce que, pese a que hace ya trece años desde que el Tribunal Constitucional determinó que la gestión de los parques nacionales corresponde a las comunidades autónomas, la coordinación entre las tres administraciones con competencia en Picos «no está todo lo engrasada» que sería deseable.

Y, aunque se creó un consorcio con participación colegiada de Asturias, Cantabria y Castilla y León, y hay órganos como el comité técnico y la comisión de gestión, además de los tres codirectores (uno por cada región), todavía persisten «inercias» y la idea entre la población de que la gestión «se lleva desde Asturias».

La figura del codirector busca, entre otras cosas, romper con «desequilibrios» y con un efecto indeseado: que los residentes en el Parque lo vean «como un obstáculo».

«Cuando en realidad debería ser todo lo contrario, la gente debería estar deseando que la incluyesen en un Parque Nacional en lugar de verlo como un estorbo o una cortapisa a todo tipo de actividades o a su desarrollo socioeconómico», ha remarcado.

Para tratar de acabar con ese cliché, una de las cuestiones en las que se va a trabajar es que la gestión de todo el personal que está adscrito al Parque Nacional en Cantabria se gestione desde esta comunidad. Y también que la dirección de los proyectos que se ejecutan en Cantabria dentro del Parque de Picos se lleve también desde esta región.

«Esto creemos que va a producir una cercanía y un mejor acceso de la población hacia los gestores. Creemos que vamos a gestionar los recursos de manera más eficaz», dice Serdio.

En Cantabria son tres los municipios dentro del Parque de Picos de Europa: Cillorigo de Liébana (unos 1.300 habitantes), Camaleño (1.000 habitantes), y Tresviso (70), aunque hay un proyecto para incluir también a Peñarrubia.

En Picos de Europa, la ganadería es lo más tradicional, aunque ha habido una proliferación de actividades relacionadas con el turismo y otros servicios asociados, como la hostelería. El codirector del Parque en Cantabria sostiene que esas actividades deben ser reguladas porque «se corre el riesgo de matar a la gallina de los huevos de oro», que «se desmanden» y que «se pierda calidad».

«Nos interesa fomentar ese tipo de actividades, cómo no, y fijar población de gente que vive en la zona, en Liébana. Y que la gente joven pueda vivir de este tipo de actividades y a la vez regularlas, para que sigan siendo de calidad. Esto es un Parque Nacional, no vale cualquier cosa», subraya, pero recalcando que no se va a prohibir ni restringir.

Serdio señala que no se ha producido aún una «sobreexplotación» del Parque de Picos de Europa, aunque se raya «el límite». «Hasta ahora no la hay, pero si lo dejamos se puede ir de las manos», avisa.

El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), que se espera poder tener aprobado y en vigor en 2018, está llamado a resolver esta cuestión, para acabar con la indefinición de usos y aportar seguridad jurídica en Picos de Europa, un parque que el próximo año cumple el centenario.