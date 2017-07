Detenido por abusos a una joven en la estación de autobuses de Santander la detención del agresor en Santander DM . Santander Martes, 18 julio 2017, 20:26

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 59 años como presunto autor de un delito de abuso sexual a una joven extranjera en los aseos de la estación de autobuses de Santander. La Jefatura Superior de Cantabria ha informado en un comunicado de esta detención, que tuvo lugar en la madrugada del pasado sábado, día 15.

La mujer, que acababa de llegar de viaje, estuvo preguntando en la estación a varias personas por los servicios y el detenido la acompañó hasta la primera planta. La chica le agradeció su atención, entró en los aseos de señoras y el hombre se introdujo detrás de ella en el baño, en donde comenzó a hacerle tocamientos y «a manosear sus partes íntimas», explica la Policía.

La víctima, muy asustada, consiguió zafarse, salió huyendo para pedir ayuda y llamó al servicio de emergencias 112 que, a su vez, avisó al 091. Una dotación policial de Seguridad Ciudadana acudió a la estación y contactó con la joven, que le facilitó la descripción del presunto autor de los abusos.

El hombre fue localizado y detenido momentos después en una parada de autobús de la calle Jesús de Monasterio, cercana a la estación. La Jefatura ha destacado la actitud de la joven, por la celeridad con la que informó de lo que le había ocurrido, lo que facilitó la «inmediata detención» del presunto agresor, que tiene antecedentes y que pasó a disposición judicial. La Policía no ha facilitado la nacionalidad de la mujer, aunque ha señalado a Efe que procede de un país oriental.

Absolución del Supremo

De otra parte, El Tribunal Supremo ha confirmado la absolución a un hombre al que se acusó de agredir sexualmente de manera continuada a una mujer que realizaba tareas del hogar en su domicilio y su empresa, y al que el fiscal reclamaba 14 años de prisión, una petición que la acusación particular elevó a 18 años.

La Audiencia de Cantabria consideró que no se habían acreditado los hechos relatados por la mujer, que denunció varios episodios de agresión sexual por parte del hombre, para el que llevaba trabajando nueve años como empleada del hogar.

La sentencia absolutoria de la Audiencia destacaba que las contradicciones del testimonio de la mujer eran «numerosas y relevantes», y calificaba de «incongruentes» algunos de sus comportamientos. En un auto que ha consultado Efe, el Supremo no admite el recurso interpuesto por la representación legal de la mujer, que alegaba que se había vulnerado la tutela judicial efectiva y que la sentencia no recogía los hechos declarados probados. La representación de la denunciante también había indicado que la sentencia de la Audiencia no daba respuesta a todas las cuestiones alegadas por la defensa y las acusaciones.

Pero el Supremo no acepta los argumentos de la representación de la mujer y subraya que el relato de los hechos recogidos en la sentencia es suficiente para su comprensión. El auto del Supremo refleja las «contradicciones» e «incongruencias» del testimonio de la mujer y entiende que la Audiencia «ha justificado sobradamente» su pronunciamiento absolutorio.