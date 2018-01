Díaz Tezanos no descarta presentarse como candidata socialista en las autonómicas Rosa Eva Díaz Tezanos, en una sesión parlamentaria. / Daniel Pedriza La vicepresidenta del Gobierno regional asegura que «es una opción nada descartable»; aunque aún no es momento de pensar en ello, sino que se hará «cuando toque» DM . Santander Lunes, 15 enero 2018, 20:02

La vicepresidenta regional y ex secretaria general del PSOE de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, ha asegurado hoy que no descarta presentarse a las primarias de su partido para elegir candidato a las elecciones autonómicas de 2019.

Sin fecha para esas primarias, que se celebrarán este año, Díaz Tezanos ha señalado en una entrevista en la SER que todavía no es el momento de tomar esa decisión, que no tomará sola, porque representa a un proyecto colectivo dentro del partido. Y ha explicado que, junto a su entorno, analizará el momento político y realizará una reflexión «cuando toque», antes de tomar una decisión.

«En cualquier caso si yo me presento a las primarias o no, es una opción que no es descartable en este momento», ha resumido Eva Díaz Tezanos, quien también ha hablado de su salida de la Secretaría General del PSOE de Cantabria y de su situación en el Gobierno regional con los cambios en su partido.

En cuanto al abandono del liderazgo socialista, ha afirmado que no le ha dado tiempo a echar de menos el cargo porque está centrada en la acción de gobierno para dar respuesta a los compromisos con los cántabros, donde ha recordado que tiene un «amplio» ámbito de gestión que vive con «intensidad».

Un Gobierno con «un proyecto claro»

La vicepresidenta ha asegurado, además, que no se siente incomoda en el Gobierno porque «hay un proyecto claro» y ha dicho que sigue trabajando con todos los consejeros, aunque ha puntualizado que las relaciones personales «son otras», pero que no afectan «para nada» a la acción de gobierno, ha insistido.

Díaz Tezanos reconoce que no ha entendido «algunas actitudes y decisiones», lo que admite que le ha hecho sentirse «de alguna manera defraudada» con algunas personas del Gobierno, aunque ha destacado por encima de eso su «capacidad de adaptación» para trabajar por los ciudadanos.

En cuanto a las relaciones con el socio de Gobierno, el PRC, la vicepresidenta ha admitido que se vieron afectadas por la situación interna del PSOE, aunque ha recalcado que esa fase «está superada», y ahora se está trabajando «intensamente y estrechamente» con el nuevo presupuesto.

También ha subrayado que sus relaciones con el presidente y secretario general de PRC, Miguel Ángel Revilla, son de «trabajo permanente y de comunicación intensa», como lo han sido previamente, ha añadido.