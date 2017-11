«Si hay dinero para el País Vasco, que no nos digan que no hay para el resto» Mapa de la financiación por comunidades. / DM Cantabria El Gobierno de Cantabria «respeta» las nuevas condiciones del cupo vasco, pero espera que no tengan repercusión en la financiación del resto de comunidades autónomas JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ Santander Martes, 28 noviembre 2017, 16:17

«Esperemos que haya dinero para todas las comunidades autónomas y que Cantabria no pierda financiación. Respetamos el cupo vasco porque es un acuerdo que figura en la Constitución, pero que el Gobierno central no nos diga luego que no hay dinero suficiente para la financiación de aquellos territorios con régimen común cuando sí lo hay para el País Vasco». El consejero de Economía y Hacienda, Juan José Sota, transmite la postura «firme» del Gobierno cántabro respecto a la aprobación por parte del Congreso de Diputados -con los votos a favor de PP, PSOE, Unidos Podemos y PNV- de la actualización del concierto económico vasco, apoyado en su régimen foral -es la comunidad que más dinero recibe por habitante-, y del nuevo cupo que se establecerá hasta 2021, inferior al anterior: el Gobierno autonómico, que realiza su propia recaudación de impuestos, devolverá cada año al Estado 1.300 millones, 250 menos que hasta ahora, por los servicios que presta en el País Vasco.

Su aprobación ha enfadado a diferentes presidentes autonómicos, tanto del PSOE como del propio PP, molestos no sólo por el incremento de la desigualdad entre españoles que supone el nuevo 'cuponazo', tal y como lo definió el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, sino porque el Gobierno central haya antepuesto la financiación vasca a la ansiada reforma del sistema de financiación autonómica, que ha quedado relegada. Hasta tal punto que no se abordará ya hasta comienzos de 2018, según reconoció el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo. «Lo ideal es que se hubiera abordado toda la financiación autonómica a la vez», reconoce Sota.

Los expertos en financiación autonómica han puesto en cuestión la realidad de la cifra aprobada en el nuevo cupo -1.300 millones de euros- y partidos como Ciudadanos presentaron una enmienda a la totalidad alertando de que el País Vasco recibirá «aún más dinero» del que aporta a España pese a ser la segunda comunidad con mayor renta per cápita de España y cuando hay comunidades «escandalosamente mal financiadas».

El presidente cántabro Miguel Ángel Revilla ya alertó este pasado fin de semana de que se trata de una fórmula de financiación «discriminatoria», aunque advirtió que «no es de ahora» ya que fue votada por los españoles en la Constitución de 1978. Eso sí, añadió que «todo es reformable» en la Constitución. «Lo que habrá que analizar es si ese cupo es el justo o no, y si corresponde a la atención a la solidaridad que han de aportar las regiones ricas hacia las menos ricas», concluyó Revilla. Precisamente Cantabria considera que Navarra y País Vasco, «sin perjuicio de las especificidades derivadas de su régimen foral», deberían «integrarse» en los mecanismos de solidaridad interterritorial, postura que ha trasladado de forma oficial al Ministerio de Hacienda en sus propuestas sobre el nuevo modelo de financiación autonómica.

Oposición

Desde la oposición parlamentaria, la opinión más beligerante llegó por parte de Rubén Gómez, diputado y portavoz de Ciudadanos, que criticó «el 'cuponazo' injusto aprobado sin debate ni transparencia en el Congreso» gracias al apoyo, entre otros, de un PSOE al que «Revilla va a hacer campaña en Cataluña». En la misma línea de su líder nacional, se cuestiona si el Gobierno central «va a actuar con el resto de comunidades con la misma generosidad que con Navarra o País Vasco, o vamos a pagar todos este 'cuponazo'». Gómez insiste en que Cantabria sale «aún más perjudicada» que otros territorios al colindar con una zona que «tiene unos privilegios económicos y fiscales muy por encima del resto».

Por su parte, Alberto Gavín, coordinador de Podemos Cantabria, critica que algunos partidos utilizan el cupo vasco «para fomentar la confrontación territorial con tal de recabar algunos votos» -en referencia a Ciudadanos- o para «lograr aprobar los Presupuestos, como han hecho PP y también el PSOE en el pasado». Pero en su opinión, el «problema» de Cantabria se encuentra en la gestión «deficiente de nuestros propios Presupuestos»; la «escasa influencia» del bipartito para poder «mantener» las condiciones actuales de financiación, «que todo indica que se verán empeoradas»; y «su incapacidad para lograr incrementar las inversiones estatales».