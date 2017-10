¿Dónde está el director de Alto Campoo? Sardina Cantabria Con la temporada a punto de empezar y después de agotar todos los plazos para incorporarse, el nuevo responsable sigue sin aparecer JOSÉ AHUMADA Santander Lunes, 23 octubre 2017, 10:01

«A mí no me consta que no vaya a venir. Tengo confianza en que esta persona se va a presentar, porque a mí nadie me ha dicho lo contrario. Y si alguien tiene información de otro tipo y va de buena fe, que informe a Cantur». Así contestaba hace dos semanas Javier Carrión, director general de Cantur, cuando este periódico le preguntaba por la demora en la incorporación del nuevo director de Alto Campoo. Carrión incluso hablaba de un plazo para que José Antonio Carnicer, el candidato a la plaza que había obtenido el visto bueno del comité de selección, comenzara a trabajar. Y ese plazo concluyó este domingo sin que nadie en la estación le viese el pelo.

Al parecer, Carnicer ha venido alegando circunstancias particulares, sin concretar, para ir alargando la hora del viaje. Se suponía que, con la temporada a punto de empezar, debería haber iniciado su labor en Alto Campoo el 1 de octubre, pero, de momento, quien sigue allí es David Aja, que solicitó una reducción de jornada del 99% por motivos personales y que sigue esperando a poder atenderlos.

Precisamente la necesidad de cubrir la vacante de Aja con alguien con un perfil parecido al suyo llevó a los responsables de Cantur a convocar un proceso de selección exigente. La sociedad pública exigió de entrada la titulación de ingeniero para optar a la plaza, valorando especialmente la experiencia de los candidatos en este tipo de instalaciones. Contar con un técnico de estas características permite, por ejemplo, que él mismo supervise el buen funcionamiento de instalaciones y maquinaria, sin necesidad de recurrir a gabinetes externos.

Resulta extraño que alguien que trabaja en las mejores pistas, y ganando más, decida ir a Alto Campoo

Hecho para el puesto

Es lógico que cuando los encargados de realizar la selección conocieron al aspirante José Antonio Carnicer, pensasen que estaba hecho para el puesto: no solo contaba con la formación requerida, sino que había desarrollado buena parte de su vida profesional en Astún y en las estaciones de Andorra. Eso era precisamente lo extraño del caso: ¿qué lleva a alguien que trabaja en los mejores centros de esquí, probablemente con mucho mejor sueldo, a retirarse a un lugar como Alto Campoo?

Por lo visto, lo aclaró en la entrevista que mantuvo con los examinadores: debido a sus responsabilidades en estas firmas, que incluían el asesoramiento y puesta en marcha de estaciones en todo el mundo, se veía obligado a viajar mucho y a pasar fuera de casa más tiempo del que quisiera.

Cantur podría verse obligada a realizar un nuevo proceso de selección para el puesto

Puestos a buscar otras razones, podría valorarse la posibilidad de que Carnicer, que ha trabajado para Grandvalira, uno de los mayores dominios de esquí europeos, y que en su día estudió la viabilidad de gestionar Alto Campoo, constituyese una especie de avanzadilla de la firma, pero el propio consejero de Turismo, Francisco Martín, lo rechazó de forma tajante.

El problema ha llegado una vez que, ganado el puesto por sus méritos y con todas las de la ley, no ha habido manera de que Carnicer apareciese, permaneciendo ilocalizable, remitiendo tarde la documentación que se le requería y alegando excusas de última hora.

Tomadura de pelo

Fuentes cercanas a la estación ofrecen otra perspectiva de todo este asunto. Según esta otra versión, José Antonio Carnicer nunca habría tenido la más mínima intención de dirigir Alto Campoo, y estaría utilizando la amenaza de trabajar aquí para mejorar las condiciones de su contrato en su empresa.

De ser cierto, esta espera se traduciría en una tomadura de pelo que ha durado casi dos meses y que obligaría a Cantur a iniciar un nuevo proceso de selección para buscar un sustituto a David Aja y, ahora sí, resignándose a rebajar las exigencias para poder encontrar a alguien que quiera ponerse al frente.