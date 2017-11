Doce 'nodrizas' para criar a una elefanta

'Pepe' fue el primero y 'Cristina' ha supuesto todo un aprendizaje

No es bueno que la cría de elefante se humanice, pero en su situación es inevitable. Ya ocurrió con 'Cristina', la última elefanta alimentada a mano. Hoy tiene once años. Hasta que no cumplió ocho, no fue aceptada en la manada y aún no está del todo cómoda. Durante mucho tiempo se creyó humana y sentía miedo de sus congéneres. Antes que a 'Cristina', Cabárceno sacó adelante a 'Pepe', el primer elefante del mundo criado a biberón. Nació en 1998 y era el orgullo del parque. Murió a los tres años por ingerir una bolsa de plástico abandonada por algún turista. Desolador. En diciembre de 2016, nació otra elefanta que fue rechazada. Fue un mazazo que muriera dos meses y medio después. La autopsia reveló que tenía un absceso de pus en un pulmón por una lesión interna de costilla, con toda probabilidad ocasionada por los golpes que recibió de la madre cuando la expulsó de su lado.

El abandono de las crías puede obedecer a «causas mil. A menudo tiene que ver con que la madre no está en una situación de tranquilidad adecuada», como, por ejemplo, cuando es atosigada por otras hembras dominantes, señala Borragán. Cabárceno gana cada vez más experiencia en su programa de conservación de la especie. En la actual manada, que tiene 25 hectáreas de terreno a su disposición, hay dos machos reproductores, 'Jums' y 'Jumar', que son padre e hijo. En el parque han nacido 19 elefantes «y solo en cuatro ocasiones se produjo el rechazo». En agosto hubo dos partos y pronto alumbrarán otras hembras preñadas. Cada cría es muy valiosa. El elefante africano es el animal de mayor tamaño sobre la superficie terrestre, viene al mundo después de un periodo de gestación de 24 meses, puede vivir 65 o más años y desarrolla una gran inteligencia.