Doctorados en resignación Atascos en el Paseo Pereda de Santander provocados por las obras del Centro Botín / Luis Palomeque La entrada por Vizcaya y el cruce de autovías de Torrelavega concentran los atascos que sufren miles de conductores ABEL VERANO/ DANIEL MARTÍNEZ Domingo, 23 julio 2017, 08:43

Entrar a Cantabria desde Vizcaya por la autovía A-8 una tarde de viernes de verano puede convertirse en una tarea casi imposible. Lo comprobaron los conductores que hace una semana tuvieron que soportar hasta 20 kilómetros de atascos desde las 17.00 horas y prácticamente hasta que cayó la noche. «La causa única y exclusiva es la acumulación de vehículos», señala el director de la Dirección General de Tráfico en Cantabria, José Miguel Tolosa, quien descarta que otras circunstancias a las que apuntan los usuarios como los radares o la reducción de los límites de velocidad en algunos tramos tengan culpa alguna.

El máximo responsable de la DGT en la región, al que ese día también le pillaron las retenciones, lo primero que hizo el lunes siguiente al llegar a la oficina fue mirar los índices de intensidad de la circulación. A las cuatro de la tarde estaban pasando 3.700 vehículos por hora por el punto kilométrico 144, a la altura de Castro Urdiales. Una cifra que permaneció prácticamente fija durante toda la tarde y que volvió a repetirse el domingo. «Son parecidas a las de todos los fines de semana de verano y están a la altura de las autovías de las grandes ciudades», detalla. Este año, el número de usuarios en la A-8 ha crecido un 5% y la tendencia al alza –con excepción del periodo de la crisis– es constante desde hace años.

La DGT explica que se trata de retenciones con «movimientos de acordeón» –arrancar y parar cada poco tiempo– que suelen generar pequeños golpes por contacto a causa del nerviosismo, lo que provoca que esos atascos se acentúen aún más. En cuanto a los radares, Tolosa no sólo piensa que no son un problema, sino que ayudan a homogeneizar la velocidad. «La prueba es que hay problemas antes, pero también después de estos dispositivos», razona. Los técnicos de Tráfico tienen comprobado que, a la vuelta, la meteorología es un factor clave. Los días de mal tiempo los conductores no alargan tanto su estancia en Cantabria y el regreso es más escalonado.

Soluciones

Tanto los usuarios habituales de la autovía como la DGT consideran que la mejor solución para acabar con el colapso de la vía en los momentos más críticos es la construcción de un tercer carril entre Laredo y la entrada a Vizcaya. El proyecto, una de las demandas históricas de la zona oriental de Cantabria, está ya entre los planes del Ministerio de Fomento –todavía en fase de elaboración–, pero no será una realidad a corto plazo. «Hoy por hoy, es la única medida posible, pero cuando se ponga en marcha, con esta frecuencia de circulación, habrá momentos que seguirá habiendo atascos. Ni con cuatro carriles se solucionaría», señala Tolosa. El principal temor es la repercusión negativa que puedan tener las futuras obras de esta ampliación de la carretera. Un nuevo obstáculo antes del alivio casi definitivo.

La otra solución que proponen algunos conductores, que se habilite un carril reversible los viernes y domingos por la tarde, está prácticamente descartada. Hace casi una década ya se puso en marcha una experiencia piloto de este tipo en la A-8 durante varios fines de semana de verano y los resultados fueron negativos. La mayoría de los usuarios no lo utilizaba y muchos de los que sí entraban, después tenían problemas para volver a su lado de la carretera y abandonar la autovía en la salida que necesitaban. A ello se suma que empezaban a aparecer retenciones en el sentido contrario. Los cántabros y asturianos que entraban por Vizcaya sólo tenían un carril y en ocasiones era insuficiente.

Lo que sí está dando resultados positivos –según Tráfico– es la prohibición de circular a vehículos de más de 7.500 kilos para no ralentizar el ritmo. Hasta ahora, no podían utilizar la A-8 los domingos por la tarde. La novedad introducida este año es que, en fechas concretas, como las de la operación salida y regreso, tampoco podrán hacerlo los viernes por la tarde ni los sábado por la mañana. Y también la mayor presencia de la Guardia Civil y la señalización en los paneles para que «no pille de sorpresa y el enfado sea mayor».

Retenciones en Torrelavega

El otro punto cántabro del que suelen hablar los locutores de radio en los boletines informativos de tráfico es Torrelavega. Ocurre prácticamente lo mismo que a la altura de Castro Urdiales. Aquí, más que el gran volumen de vehículos, que también, el problema es que hay un tramo de cerca de un kilómetro en el que la autovía del Cantábrico (A-8) y la de La Meseta (A-67) comparten trazado. Los viernes por la tarde, los conductores que vuelven a casa desde Madrid se juntan con los turistas castellanos en busca de un fin de semana de playa y ven como, hasta que no pasan el túnel o cogen el tramo Torrelavega-Solares, no recuperan la velocidad normal. Cuando regresan hacia el interior, ya el domingo, les pasa lo mismo.

«Hemos observado que aquí los atascos se producen un poco más tarde que en el límite con Vizcaya. Alrededor de las seis de la tarde de los viernes. El motivo es simple: el origen de su viaje está más lejos y tardan más en llegar», detalla Tolosa. Hasta que se construya la variante de Sierrapando que separará ambas autovías, hay pocas soluciones. «Paciencia y sangre fría»por parte de los que sufren las retenciones, auténticos doctorados en resignación.