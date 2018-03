Los ecologistas presentan alegaciones contra la mina de zinc del Besaya Los conservacionistas creen que los sondeos deben someterse a estudio de impacto ambiental y consideran «ilegal» el cambio de la Ley del Suelo DM . Santander Miércoles, 28 marzo 2018, 11:35

Ecologistas en Acción Cantabria ha presentado alegaciones a los dos últimos permisos, Yuso y Sierra Loba, que el Gobierno regional ha concedido para que se investigue la presencia de zinc en la zona central y occidental de Cantabria, lo que afectaría a una decena de municipios. Según esta organización, estos permisos no contienen información sobre la localización de los sondeos, para los que es necesario construir accesos.

Los conservacionistas subrayan que «no se puede realizar una evaluación de las afecciones al medio de los sondeos si no se describe y valora previamente el territorio sobre el que se van a realizar».

Se prevé que el de Sierra Loba, impulsado por la empresa australiana Slipstream Resources, ocupe 223 cuadrículas mineras y afecte a los términos municipales de Comillas, Ruiloba, Udías, Cabezón de la Sal y Alfoz de Loredo, y que el de Yuso, de la firma canadiense Emerita Resources, se desarrolle en 47 cuadrículas mineras de los municipios de Reocín, Torrelavega, Santillana del Mar y Suances.

El colectivo asegura que, «al desconocer los puntos donde se realizarán los sondeos», que son «la parte más invasiva» de la investigación, no se ha podido analizar el medio de esos lugares para determinar qué medidas podrían corregir o minimizar un posible impacto. En su opinión, no deberían otorgarse estos permisos mientras no se conozca el medio en el que se desarrollarán las investigaciones ni se evalúen las posibles afecciones que pudiese sufrir.

Con el permiso Yuso podrán realizarse hasta 118 sondeos durante su primer año de vigencia, mientras que en el Sierra Loba no se especifica ni el número de sondeos ni su profundidad. «Pero lo que más llama la atención es que el proyecto Yuso prevé construir durante el segundo año un túnel principal de más de cinco kilómetros, con varias galerías secundarias, algo más propio de un proyecto minero de explotación y que delata la falta de experiencia de la empresa», ha opinado Ecologistas en Acción.

Además de por lo anterior, la organización señala que han solicitado la desestimación de admisión definitiva de estos dos permisos debido a la «pobre e insuficiente documentación presentada y la ilegalidad de las modificación de la Ley del Suelo de Cantabria», así como porque deben someterse de manera previa a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.