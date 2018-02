Educación ofrece medio millar de plazas para actividades en el periodo no lectivo que empieza este jueves En estos días de descanso está prevista también la apertura de tres centros públicos en Santander, los colegios Arce Bodega, Cisneros y Gerardo Diego EFE Santander Miércoles, 21 febrero 2018, 18:07

La Consejería de Educación ofrecerá más de 500 plazas para actividades de ocio gratuitas en el periodo no lectivo que comienza este jueves, y finaliza el día 27, una oferta que, según su titular, Francisco Fernández Mañanes, se ha programado en función de la demanda.

En estos días de descanso está prevista también la apertura de tres centros públicos en Santander, los colegios Arce Bodega, Cisneros y Gerardo Diego, donde abrirá el comedor escolar y se desarrollarán actividades lúdicas.

El consejero ha explicado, a preguntas de los periodistas, que la oferta de actividades se ha ido acompasando a la demanda, a partir de la experiencia del curso y medio que lleva implantado el nuevo calendario escolar. Este nuevo periodo de descanso llega, una vez más, entre las críticas de las asociaciones de padres al calendario escolar que no coincide con los periodos vacionales de los padres.

Esa experiencia, ha señalado, ha «dado pistas» a Educación sobre lo que debe hacer para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar en estos periodos lectivos con actividades, además, que los alumnos no tienen oportunidad de realizar durante el curso. No obstante, Mañanes ha subrayado que aunque «evidentemente» la Consejería «está concernida» por estas políticas, no es la única que debe velar por la conciliación, una cuestión que trasciende su capacidad incluso desde el punto de vista legal.

Las actividades

Las actividades se desarrollarán en trece ayuntamientos y, además del objetivo de favorecer la conciliación, buscan ofrecer a los alumnos una amplia oferta de ocio activo, que les ayude a conocer el patrimonio de Cantabria y fomente las actividades deportivas y al aire libre.

Los museos de Cantabria acogerán distintos talleres acordes con la temática de sus fondos.

El Museo de Prehistoria y Arqueología (MUPAC) ofrecerá los días 22, 23 y 27 de febrero, a las 12.00 horas, una propuesta para que los niños y sus familias se acerquen al museo.

A través de 'La Guía ilustrada de Experimentación Artística Hallarte', diseñada por la empresa Mundanalruido y Ólsen Projects, esta actividad les ayudará a comprender mejor la evolución de los grupos humanos mediante los objetos arqueológicos más representativos de la colección permanente del MUPAC, de una forma amena y divertida. La propuesta va dirigida a niños de 4 a 12 años, que deberán estar acompañados de un adulto.

El Museo Etnográfico de Cantabria, en Camargo, retomará su actividad en torno a los carnavales rurales titulada "El Antruído en Cantabria", los días 22 y 23.

Y el Museo Marítimo del Cantábrico propone el taller artístico "Marearte" para los días 22, 23 y 27.

Además Camargo, Polientes, Santa María de Cayón, Santoña, Los Corrales de Buelna, Cabezón de la Sal, Santillana del Mar, Castro Urdiales, San Vicente de la Barquera, Santander y Reinosa acogerán una serie de actividades los días 22, 23, 26 y 27.

Se trata de talleres sobre expresión artística y plástica, la mitología y su artesanía, conocer nuestras cuevas y la prehistoria, y la máquina del tiempo.

En el ámbito de Juventud, se han preparado dos propuestas diferentes: un curso de iniciación al esquí que se celebrará en la estación del Alto Campoo del 21 al 23 y, un albergue tecnológico y audiovisual en Solórzano que comenzará el 25 y concluirá el 27. EFE