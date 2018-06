«No se entiende por qué la vacuna de la meningitis B no está ya en el calendario» Francisco José Álvarez, José Francisco Díaz, Esther Redondo, Mar Campo, Henar Rebollo, Lino Álvarez y Guillermo Pombo. / DM Los médicos de Atención Primaria aseguran que la cobertura de la población infantil es «mejorable» y reivindican una «mayor concienciación» sobre la vacunación de los adultos ANA ROSA GARCÍA Santander Sábado, 16 junio 2018, 20:32

La vacunación no es solo cosa de niños. Este fue uno de los mensajes centrales de la II Jornada de las Sociedades Científicas de Cantabria sobre vacunación, organizada por la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) en Santander, con el objetivo de aumentar la cobertura entre los pacientes con enfermedades crónicas y los más ancianos. «A los médicos se nos enseña a diagnosticar y a tratar, pero tenemos que aprender a prevenir», sentenció Esther Redondo, médico de familia y coordinadora del grupo de trabajo de actividades preventivas de Semergen. «Los primeros que debemos dar ejemplo somos los profesionales sanitarios», añadió, consciente de su baja participación en las campañas antigripales.

«Debemos concienciarnos de que la gripe mata», advirtió, porque además «este año se ha demostrado que en mayores este virus se asocia con complicaciones cardiacas». Y aún utilizando el antídoto «es complicado que sea efectivo cuando se trata de un virus impredecible y heterogéneo». Algo que ha ocurrido precisamente este invierno, cuando «la composición de la vacuna incluía un tipo B (linaje Victoria), que no ha sido el predominante (Yamagata), al tiempo que ha resultado prácticamente ineficaz para la gripe A H3N2, al experimentar pequeñas mutaciones». Para la próxima campaña, «la OMS ha recomendado por primera vez una vacuna con cuatro antígenos, en lugar de los tres habituales». Redondo reconoció que después de la edad pediátrica, cubierta con el calendario vacunal, «queda camino por recorrer» para «ahorrar enfermedad al paciente y dinero al sistema sanitario».

En este sentido, además de prevenir la gripe -«en constante y rápida evolución genética, lo que obliga a reformular la vacuna cada temporada»-, insistió en la necesidad de potenciar la vacunación frente a la enfermedad neumocócica, especialmente en pacientes inmunodeprimidos o con patologías crónicas (cardiovasculares, respiratorias, diabetes...). Y recordó que «la edad también supone un factor de riesgo independiente, a partir de los 60-65 años, porque también el sistema inmune envejece». Para subrayar la importancia de la prevención, aportó un dato que habla por sí solo: «En un paciente crónico, la enfermedad neumocócica aumenta hasta 73 veces el riesgo de hospitalización».

El foro, inaugurado por el presidente de Semergen-Cantabria, Guillermo Pombo, hizo un repaso de la situación actual de los calendarios infantiles, de la mano del pediatra Francisco José Álvarez, secretario del comité asesor de vacunas de la Asociación Española de Pediatría. «Tenemos un calendario bueno, aunque mejorable». En su intervención, defendió que haya un modelo único para toda España, puesto que «aún hay pequeñas diferencias entre comunidades». No obstante, destacó que los últimos cambios introducidos van en la dirección correcta. Se refirió así a la inclusión de la vacuna del neumococo en el primer año de vida (antes voluntaria y sufragada por las familias), a la incorporación de la vacuna antivaricela en dos dosis (a los 12-15 meses y a los 3-4 años), al adelanto en la edad de vacunación de las chicas frente al virus del papiloma humano y a la nueva pauta de la hexavalente.

Propuestas de futuro

Álvarez insistió en que tanto la vacuna de la varicela como la del neumococo «han demostrado ya su eficacia» y abogó por la necesidad de ir introduciendo otras como la del rotavirus, el recuerdo de la tosferina en adolescentes, la del papiloma en los varones y, sobre todo, la de la meningitis B, «una enfermedad rápida (se desencadena en cuestión de horas) y que genera una gran alarma social. No se entiende por qué no está ya esta vacuna en el calendario, cuando se ha demostrado muy efectiva y muy segura», declaró. El encuentro contó también con la participación de Santiago García, presidente de la Asociación Española contra la Meningitis. Aunque los médicos dejaron claro que «en España las coberturas vacunales infantiles son muy buenas», advirtieron también de que hay que cuidar que no aparezcan rebrotes del sarampión importantes como ya ha ocurrido en algunos países europeos, como Rumanía, Italia y Francia. «Es una cuestión que nos preocupa».

La enfermera Mar Campo insistió en que «el personal de enfermería juega un papel fundamental en la educación para la salud y en la promoción de la vacunación. Y no solo hacia los pacientes sino incluso hacia los propios compañeros, reforzando la necesidad de que los adultos crónicos y de riesgo reciban todas las vacunas que le estén indicadas». Un mensaje en el que coincidieron los participantes es que «tenemos que ser conscientes de que la vacunación no acaba en la edad infantil».