El entrenador y la locura de la simplificación «Camino de Tafalla, pendiente de este nuevo Racing de Pouso, se me ocurre pensar que, miremos por donde miremos, la vida es demasiado complicada» RAÚL GÓMEZ SAMPERIO Sábado, 10 febrero 2018, 09:19

Camino de Tafalla, pendiente de este nuevo Racing de Pouso, se me ocurre pensar que, miremos por donde miremos, la vida es demasiado complicada. Por eso nuestra naturaleza necesita simplificarlo todo para lograr entender, analizar y resolver todos los conflictos que se nos presenten, aunque seamos conscientes de que la imperfecta ligereza de esa simplificación no cambiará la realidad. Pero es que hay que mirar hacia adelante, sin desmoralizarnos por no poder abarcar el control de las inmensas posibilidades que dependen de múltiples factores, la mayoría de ellos ajenos a nosotros mismos, y que nos sugieren conceptos como la suerte o el destino, que son meros intentos de explicar lo inexplicable con ánimo de simplificar. Y tan complicada como la vida, o más, es el fútbol. Que se lo pregunten a los entrenadores.

A partir del cese de Ángel Viadero, me he sorprendido repitiendo una frase que juro que no he plagiado (lo digo con segundas, lo confieso, por eso de los escritores que defienden los plagios). Se trata de asegurar que el balón de fútbol es el objeto más rebelde del universo porque, aunque todos trabajen para intentar dominarlo y prever su dirección, al final nunca se sabe dónde va a ir a parar, algo que por ejemplo no ocurre ni con los planetas, ni con los satélites ni con las mismas estrellas, cuyas órbitas y comportamientos obedecen a rígidas leyes de la gravitación. Pero en el universo del fútbol, es la tiranía del balón y su rumbo quienes dictan las leyes, y una de ellas, capaz de simplificarlo todo, es que la culpa del infortunio la tiene el entrenador.

Para ilustrar con un poco de historia todo este discurso en defensa del trabajo de los técnicos, aunque dicho trabajo no sirva para nada por culpa de los caprichos del balón y de tanta simplificación, me traigo a este saque de esquina la figura del santanderino Pepe Beraza, el primero que se atrevió a hacer de entrenador en el Racing (aproximadamente tres años antes de la venida de Fred Pentland) y en consecuencia víctima del primer cese en la historia del club por culpa de perder en 1917 la final de la Serie B del Campeonato de la Federación Norte.

«Un tipo polifacético»

Beraza fue un tipo polifacético, alejado de cualquier atisbo de simplicidad. Fue pionero del ciclismo, ganando a finales del siglo XIX el desafío entre muchachos de Vizcaya y de Cantabria en el recorrido de 111 kilómetros entre Bilbao y Santander. También fue pionero del fútbol en los Arenales y jugador del primer e histórico partido disputado en Cantabria en 1902, además de impulsor del Comité Organizador de los Campos de Sport. Como jugador del Strong, marcaría el gol que supuso el 2-1 a favor de su equipo en el también histórico y primer partido que disputó el Racing el 23 de febrero de 1913. Sería el primer cronista deportivo de Cantabria, a quien José Estrañi abriría las puertas en ‘El Cantábrico’ para hacer famoso su seudónimo de ‘Yost’. Antes de que se creara la Federación Cántabra de Fútbol, fue presidente de la Delegación de la Federación Regional Norte en Cantabria y posteriormente secretario del primer Comité de la Federación Cántabra de Fútbol, además de revolucionario cronista de polo en la campa de la península de la Magdalena, por lo que recibiría personalmente la fe licitación de Alfonso XIII. Añadimos que llevó a cabo otras muchas y variadas actividades deportivas y sociales, como organizador de exposiciones caninas o creador de una exitosa asociación de caza y pesca en la Isla de los Ratones, donde se construiría años después, en 1945, un club marítimo que hoy es una escuela de vela.

Beraza desarrollaría a lo largo de su vida tantas actividades que, el gran Fermín Sánchez (Pepe Montaña) le dedicaría uno de sus artículos periodísticos incluidos en su libro ‘Estampas deportivas’, prologado por José María de Cossío, y en donde fue capaz de simplificar toda una vida de dedicación a la divulgación deportiva con el título de ‘El eterno loco’, acaso porque sólo la locura puede explicar cómo un solo hombre fue capaz de emprender tantos y tan diversos proyectos, rebelándose contra la imperfecta simplificación y aportando su esfuerzo para dominar las inmensas posibilidades y múltiples factores, la mayoría de ellos ajenos a nosotros mismos, que nos sugieren que el empeño y la perseverancia pueden convencer al objeto más imprevisible del universo para que, por ejemplo, nos acompañe a Tafalla domesticado. Ése es el espíritu del buen entrenador, una auténtica locura.