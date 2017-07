C's exige a Carrancio que entregue su acta y que PRC y PSOE no apoyen a un tránsfuga «¿Van a pactar unos presupuestos con un tránsfuga, que incluso podría acabar imputado si así lo deciden los jueces?», ha preguntado Gómez EFE Viernes, 7 julio 2017, 17:39

El portavoz de Ciudadanos en Cantabria, Félix Álvarez, y el diputado de la formación, Rubén Gómez, han exigido a Juan Ramón Carrancio que entregue su acta de diputado regional y han pedido al PRC y al PSOE que no apoyen el transfuguismo manteniéndole en la Mesa del Parlamento.

Gómez, en conferencia de prensa, ha subrayado que el acta de diputado "la gana Ciudadanos, no Carrancio" y que los ciudadanos depositaron su confianza en la formación política no en la persona, por lo que considera que este diputado está "traicionando los principios de la democracia, a los votantes y al propio partido".

"Carrancio es un tránsfuga", ha afirmado Gómez, para quien solo puede atribuírsele la consideración de diputado no adscrito, única decisión que, a su juicio, puede adoptar la Mesa del Parlamento cuando aborde este asunto el próximo 27 de julio.

Gómez ha pedido a los grupos regionalista y socialista que "respeten el pacto antitransfuguismo" y que "no premien" a un transfuga apoyando que continúe en la Mesa, mientras que Ciudadanos se quedaría sin representación en este órgano.

Aunque para el portavoz de Ciudadanos el Reglamento deja claro que Carrancio solo puede tener la consideración de diputado no adscrito, "lamentablemente PRC y PSOE no parece que lo tengan tan claro".

Gómez se ha preguntado si Miguel Ángel Revilla y Eva Díaz Tezanos piensan respetar el pacto antitransfuguismo "o lo van a hacer saltar por los aires". "Me sorprende que manifiesten dudas a la espera del informe de los letrados del Parlamento", ha añadido Gómez, para quien es un asunto que está "muy claro".

"¿Van a pactar unos presupuestos con un tránsfuga, que incluso podría acabar imputado si así lo deciden los jueces?", ha añadido Gómez, para quien, en ese caso, Ciudadanos "poco o nada" tendría que hablar con PRC y PSOE.

Además, tras apuntar que mientras que él ha presentado 113 iniciativas parlamentarias en lo que va de legislatura, Carrancio únicamente ha defendido 19, el portavoz de Ciudadanos ha explicado que mantener a Carrancio en la Mesa "le llevaría a percibir 12.000 euros al mes, entre el salario, la asignación por grupo y el coste de un asesor".

Rubén Gómez ha afirmado que no está dispuesto a consentir la "ignominia" que supondría para Ciudadanos quedar fuera de la Mesa, si se mantiene en ella a Juan Ramón Carrancio.

Salida de David González y Cora Vielva

En cuanto a la situación del Ayuntamiento de Santander, Félix Álvarez ha explicado que este jueves han mantenido una reunión con la alcaldesa Gema Igual para tratar sobre la salida del partido de los concejales David González y Cora Vielva.

Según ha apuntado Álvarez, por el momento Ciudadanos queda "a la espectativa" de las pretensiones que trasladen oficialmente estos concejales al Consistorio.

"Para nosotros son transfugas, pero la alcaldesa va a esperar a conocer cual es la posición de los concejales", ha declarado Félix Álvarez; y ha añadido que C's remitirá el lunes una carta al Ayuntamiento para "dejar claro" que González y Vera "dejan de pertenecer a Ciudadanos".

En cuanto a las afirmaciones de Carrancio de que con ellos se irán "dos tercios" de los cerca de 300 militantes con que cuenta el partido, Félix Álvarez ha señalado que "hay gente que se está yendo, pero también hay un goteo de altas".

Álvarez no ha aportado cifras concretas, pero se ha mostrados seguro de que la situación "no va a ser tan dramática" y de que Ciudadanos tiene un "futuro muy esperanzador", porque "la capacidad no se va a mermar en absoluto, sino que se va a mejorar".

Además, Félix Álvarez ha rechazado las críticas sobre autoritariosmo de la dirección del partido. En este sentido, ha destacado que el comité autonómico está compuesto por 19 personas, de las cuales "sólo cinco" no son elegidas en Cantabria, mientras que el resto de miembros son los nueve coordinadores de agrupaciones y cinco cargos institucionales.