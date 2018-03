FAPA advierte de que considerar el Jueves Santo no lectivo podría ser ilegal Roberto Ruiz La Federación de Padres vuleve a cuestionar las jornadas reducidas de hoy miércoles para Infantil y Primaria PILAR CHATO Santander Miércoles, 28 marzo 2018, 16:56

La Federación de Padres de Alumnos de Cantabria (FAPA) ha cuestionado la legalidad de que la jornada de mañana, Jueves Santo, laborale en esta comunidad autónoma, sea sin embargo un día no lectivo para los estudiantes. Por ello ha solicitado a los servicios jurídicos de la Consejería de Educación un informe pues considera «un hecho grave que se haya podido producir una ilegalidad al aplicar como no lectivo un día que parece ser que no estaba declarado como tal». La polémica vuelve a repetirse. Cuando el Gobierno cántabro anunció el calendario laboral del año 2018 las críticas al calendario escolar arreciaron al lamentar que los niños no tuvieran clase un día en el que las familias tinen que trabajar.

Ahora FAPA, en visperas de ese jueves, ha pedido una entrevista con el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Francisco Fernández Mañanes, para abordar esta cuestión y poder llegar el próximo curso a un calendario «que ponga de acuerdo a todas las partes de la comunidad educativa».

En un comunicado, la federación ha explicado que cuando se publicó el calendario escolar en junio del año pasado se «presuponía» que Jueves Santo sería declarado como festivo por la Administración autonómica o estatal, por lo que no se le dio la consideración de no lectivo. Sin embargo, no lo fue, por lo que, según la FAPA, «automáticamente tendría que haber sido contado como otro día lectivo más».

FAPA ha subrayado que «la cuestión» no es que pueda haber un día lectivo más o menos, sino el «despropósito que ha supuesto la publicación del calendario escolar en estos dos últimos cursos que, independiente del sistema que utilice, no hace sino crear incertidumbre en familias y docentes».

Como muestra apunta el hecho de que «se haya podido producir una ilegalidad» con este jueves pese a que la Consejería ya ha incluido dos correcciones de errores a la publicación inicial del calendario, o que, a día de hoy, en la página web de la Consejería figure un calendario escolar que marca Jueves Santo como festivo.

Por otra parte, FAPA ha vuelto a denunciar que, nuevamente, ante las «minivacaciones» que de Semana Santa y, al igual que ocurre en las vacaciones de Navidad, los niños de Educación Infantil y Primaria acaban hoy las clases a las 12.30 horas, cerrándose los centros a las 14.00 ó 14.30 horas, tras el comedor, por lo que se suspenden también las actividades extraescolares de la tarde.

FAPA lleva cursos reclamando que desaparezcan las jornadas reducidas, tanto las dos concretas citadas como las de junio y septiembre, y se unifique el horario a lo largo del curso.

Los padres han señalado que nadie les ha demostrado que estas reducciones tengan justificación pedagógica, de modo que «sólo sirven para dificultar la ya de por si difícil conciliación familiar».