Cantabria Labs salta al mercado francés tras comprar una compañía local por 25 millones Imagen de archivo de la empresa Cantabria Labs. / DM . Cantabria La empresa cántabra apostará por la dermocosmética | También tiene el foco puesto en los mercados polaco y escandinavo, donde negocia dos proyectos con los que crecerá en ambos mercados DM . Santander Martes, 16 enero 2018, 18:12

La empresa farmacéutica Cantabria Labs, hasta ahora conocida como IFC (Industrial Farmacéutica Cantabria), entrará este año en el mercado francés con la compra de una compañía local por 25 millones de euros, ha avanzado este martes su consejero delegado, Juan Matji.

En el marco de la presentación de la nueva denominación corporativa de la firma, Matji ha apuntado que la compra de la compañía francesa, cuyo nombre no ha concretado, se cerrará en el primer semestre de este año y permitirá a Cantabria Labs apostar por la dermocosmética, área en la que Francia cuenta con un gran posicionamiento.

«Hay un hueco donde podemos encajar muy bien. La empresa tiene un posicionamiento terapéutico en un área que no tenemos y vamos a aprender de él para llevarlo a otros países», ha explicado.

Matji también ha señalado que la firma tiene el foco puesto en los mercados polaco y escandinavo, donde negocia dos proyectos con los que crecerá en ambos mercados.

La compañía facturó 150 millones en 2017, un 19 % más que en 2016, y prevé elevar esta cifra hasta 180 millones este ejercicio y a 300 millones en cinco años.

De la cifra que prevé alcanzar en 2022, el 70% provendrá del negocio internacional gracias al aumento de las ventas en Italia, México, China y Japón. Cantabria Labs está presente en 80 países mediante acuerdos con socios de distribución local y cuenta con seis filiales propias en Italia, México, Alemania, China, Portugal y Marruecos.

El consejero delegado de la farmacéutica ha recordado que la compañía construye un nueva planta en La Concha de Villaescusa (Cantabria), en la que invertirá 20 millones de euros. Esta planta, que sustituirá a la actual, multiplicará por diez la capacidad de producción. Las obras empezaron el pasado octubre y la apertura está prevista para finales de 2019. La firma prevé incrementar el número de empleados en cien personas.

Respecto a la posibilidad de salir a Bolsa, Matji ha indicado que no se contempla a corto plazo, porque «no es buen momento» y la empresa no tiene la dimensión adecuada, aunque no la descarta en un futuro. EFE