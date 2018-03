Félix Álvarez denuncia que la «brecha salarial se produce cuando llega la maternidad» El Palacio de la Magdalena acogió ayer la jornada ‘Ahora es el momento’. / Roberto Ruiz Las ganaderas Marta García y Rosario Arredondo y las empresarias Gema Coria y Marta Álvaro protagonizaron el acto ‘Ahora es el momento’ ENRIQUE MUNÁRRIZ Santander Lunes, 5 marzo 2018, 07:19

El diputado nacional de Ciudadanos (Cs) y líder de la formación en Cantabria, Félix Álvarez, señaló ayer que la brecha salarial es «indiscutible» y se produce «cuando se pasa de los 30 años, cuando llega la maternidad», porque hasta ese momento «no existe prácticamente la diferencia entre hombres y mujeres». A su juicio, esta situación cambia debido a que «quien se hace cargo mayoritariamente de los hijos es la mujer».

Álvarez lanzó este mensaje durante el acto ‘Ahora es el momento’, organizado en el Palacio de La Magdalena de Santander por el grupo parlamentario de Cs Cantabria con motivo del Día de la Mujer, que tuvo como protagonistas a las empresarias Gema Coria y Marta Álvaro y a las ganaderas Marta García y Rosario Arredondo.

Álvarez subrayó en este encuentro que quiere que sus hijas, «cuando salgan al mundo al que se tienen que enfrentar, tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades y las mismas consideraciones que los hombres con los que van a compartir ese camino». Arredondo comparte con Álvarez su teoría sobre la influencia de la maternidad en la brecha salarial: «Veo que ahora hay ciertos empresarios que no quieren contratar a mujeres en edad fértil porque si se quedan embarazadas pueden coger la baja».

Marta Álvaro, por su lado, señaló que «la sociedad nos está haciendo víctimas. Yo no soy ninguna víctima, es necesario que nos valoren como mujeres empresarias, por como somos, por nuestro trabajo y por nuestras capacidades». Una idea que fue refrendada por Coria: «Partiendo de la base de que somos diferentes, pero por supuesto que tenemos que tener los mismos derechos». Por su parte, Marta García adelantó que no hará huelga el próximo jueves. «Para mí es 8 de marzo todos los días, no vale ser populistas».