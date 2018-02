La flota de artes fijas y la Consejería plantean un paro biológico de un mes

«Cada vez hay menos pescado: hay que hacer algo»

«Cada día vamos un poco más para atrás. Hay poco pescado, cada vez menos y hay que hacer algo, alguien tendrá que tomar cartas en el asunto y hacer paros biológicos como los vascos», defiende Santos Zaballa Valencia, patrón y armador del 'Castro Verde', con base en Santoña. «Hay que hacer como ellos, parar ahora, porque en la luna de enero es cuando el pescado entra para adentro, y si estamos parados, mejor para todos».

Zaballa acude a experiencias anteriores para insistir en la conveniencia de dejar descansar el mar durante una temporada. «Cuando lo del chapapote estuvimos dos o tres meses parados y después, cuando salimos a la mar, había el doble de todo. Fíjate en sólo dos meses todo lo que pasó. Lo de la anchoa ha sido igual: estaba casi muerta y gracias al paro biológico ahora hay como nunca».

El armador del 'Castro Verde', un barco de quince metros, se lamenta de la situación del sector pesquero que, asegura, sigue cayendo de forma imparable. «Cada día estamos peor, porque se está poniendo cuesta arriba y además estás obligado a estar siempre a la última: es gastar y gastar porque si no no te comes ni los mocos. Los del País Vasco trabajan en otra liga, tienen más ayuda como de aquí a Lima. A nosotros no nos queda más remedio que luchar. Los barcos grandes se están salvando porque han tenido la anchoa, que les ha dado la vida entera. Y si ha entrado bonito ha sido por la anchoa, pero nosotros con la anchoa no tenemos nada que ver».