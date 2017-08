La flota ha puesto en el mercado cerca de un millón de kilos de bonito 02:48 Mostrador de un puesto del Mercado de la Esperanza, el pasado martes, con bonito del norte. / Javier Cotera El precio en lonja ha subido respecto a otros años y en lo que va de costera las ventas ascienden hasta casi los cuatro millones de euros MARÍA CAUSO SANTANDER. Viernes, 11 agosto 2017, 13:01

La flota cántabra ha desembarcado en los puertos de la región casi un millón de kilos de bonito en lo que va de costera, según el primer balance de la Consejería. La directora general de Pesca y Alimentación, Marta López, considera que, porque las cifras a estas alturas son parecidas a las del pasado año y el precio en lonja está siendo «más alto»; con datos hasta ayer, las ventas ascienden casi hasta los cuatro millones de euros. Sin embargo, el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria, Miguel Fernández, apunta que sus datos de capturas son «inferiores» a los que manejaba el sector a estas alturas el año pasado, pero que, por el momento, se «corrigen» con el aumento de precios.

«Dentro de lo normal se está pescando, aunque no tanto como en julio del año pasado» César Nates

López explicó que el bonito comenzó a «entrar bien a mediados de julio» y en total ya se han desembarcado 976.000 kilos. «Confío en que el bonito siga llegando como el año pasado hasta que ya no puedan más los barcos», apuntó la directora. Del mismo modo, desde el Gobierno de Cantabria esperan que la costera se alargue hasta octubre; la directora de Pesca y Alimentación destacó también que los pesqueros están realizando las capturas «aquí cerca». Y es que la mayor parte de esta especie se está extrayendo en aguas próximas a Cantabria, cerca de los puertos de la región, cuando el año pasada la temporada al bonito le costó entrar al Cantábrico.

«Confío en que el bonito siga llegando como el año pasado, hasta que ya no puedan más los barcos» Marta López

«La pesca está yendo bastante bien, sobre todo la de cacea», señaló el presidente de la Cofradía de Pescadores de San Vicente de la Barquera, Emilio Bustamante. «Para los barcos de pequeño porte no va mal la cosa», afirmó. Bustamante aseguró también que aunque «todavía queda mucha costera», la cacea va «muy bien» pues los barcos están pescando «cerca de casa». Opinión distinta le merecen la costera de los barcos de cerco con cebo vivo que, según Bustamante, «han pescado menos cantidad que el julio pasado, debido a las complicaciones que ha presentado la mar».

Opiniones encontradas

Frente a las estimaciones de la Consejería, el patrón mayor de los pescadores, Miguel Fernández, opinó que «en líneas generales, hay muchos menos kilos que el año pasado a estas alturas de la costera», aunque remarcó que «cualquier opinión a estas alturas es precipitada». «De momento, los datos que manejo no me marcan unos buenos resultados. Pero no hay más que mirar el tiempo que ha hecho este mes, en el que la flota no ha podido trabajar».

«La pesca va muy bien, sobre todo la de cacea, y los barcos están pescando cerca de casa» Emilio Bustamante

Es esa disminución en el número de embarcaciones que salen a la captura de bonito la que le sugiere que los datos son «más hacia la baja que hacia la alta». Respecto a la subida de precios, Fernández explicó que han aumentado porque hay menos kilos de bonito que el julio pasado y que este incremento está «corrigiendo» las ventas. A pesar de ello, el presidente de las cofradías de pescadores se muestra «optimista» porque la campaña «sólo lleva un mes. En septiembre, ya podremos valorar si los datos de este año son positivos o negativos», concluyó.

«En líneas generales, hay muchos menos kilos que en el ejercicio anterior a estas alturas» Miguel Fernández

«Dentro de lo normal se está pescando, aunque no como el año pasado», dijo el presidente de la Cofradía de Pescadores de Laredo, César Nates. Este patrón señaló también que en el ejercicio anterior «había más cantidad y el bonito era más grande». Sin embargo, Nates comentó que los precios se mantienen: «A 3,60 o 3,80 euros el kilo».