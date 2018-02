Fomento prevé iniciar este verano la obra de la A-67 que solucionará el nudo de Torrelavega Obras del futuro muelle 9 de Raos. / Javier Cotera El departamento dirigido por Íñigo de la Serna garantiza que los proyectos anunciados no corren peligro ante una prórroga del Presupuesto ENRIQUE MUNÁRRIZ Santander Domingo, 18 febrero 2018, 16:22

El Ministerio de Fomento prevé comenzar en verano las obras para desenredar el nudo de Torrelavega con la construcción del ramal de continuidad de la Autovía de la Meseta (A-67), un proyecto que resolverá los atascos y las retenciones que se producen en las inmediaciones de la capital del Besaya y cuyo coste supera los 165 millones de euros. La apertura de ofertas económicas tendrá lugar mañana y se resolverá entre las 15 empresas que optan a llevar a cabo la obra con mayor coste de licitación prevista para este año por el departamento dirigido por Íñigo de la Serna.

A día de hoy, según manifestó durante su presentación el propio De la Serna, se espera que los trabajos estén concluidos en 2021, pero este extremo se antoja complicado. El motivo: el plazo de ejecución de esta actuación es de 40 meses, así que la única manera de llegar a tiempo es que las máquinas comiencen a trabajar en verano y que lo hagan con mayor celeridad que la prevista en los pliegos de la obra.

Las autovías que ahora se cruzan en el corazón de la región, la de la Meseta (A-67), que conecta con Palencia, Valladolid y Madrid, y la del Cantábrico (A-8), que sirve para viajar a Asturias y al País Vasco, comparten trazado en algo más de un kilómetro. Este punto es el que da origen a atascos kilométricos, especialmente cuando el tráfico es intenso durante las operaciones salida o regreso de vacaciones y puentes.

Las grandes cifras 228 millones de euros alcanzan las obras que actualmente están licitadas en la región. 86 millones de euros es la suma de las partidas de las obras que ahora mismo se están ejecutando. 3.200 millones de euros es la cifra de todas las inversiones anunciadas por Fomento hasta la fecha.

Esta actuación servirá para unir dos puntos separados por sólo tres kilómetros de distancia. Los 165 millones de euros superan en alrededor de 20 millones el presupuesto que dio a conocer De la Serna cuando presentó esta infraestructura hace ocho meses.

Esta es, a día hoy, la principal obra licitada para 2018. El mayor esfuerzo inversor se centra precisamente en las carreteras. Ya se han publicado en el Boletín Oficial del Estado el acceso directo al Puerto de Santander por 31 millones y las obras del Puerto en los terrenos de Campsa por otros tres millones. A estas actuaciones, hay que sumar la duplicación de la vía entre Torrelavega y Santander por 29 millones. Es decir, hay actuaciones licitadas por un importe que alcanza los 228 millones de euros.

Tres actuaciones de calado

El Ministerio tiene nueve actuaciones con palas y obreros, aunque sólo tres de ellas son de calado y suponen una inversión total de 85,9 millones de euros. La mayor parte de las obras que mantiene en ejecución son menores, a excepción de la actuación en el Desfiladero de la Hermida para rectificar curvas y la solución para evitar las caídas de piedra y roca (10,2 millones); la renovación de la línea férrea entre Torrelavega y Santander (49,3 millones); y la construcción del muelle 9 de Raos (17 millones), cuya ejecución se ha reanudado el pasado mes de noviembre.

En diciembre comenzó también la construcción de una glorieta en Santa Cruz de Bezana (114.000 euros) y en noviembre se iniciaron las obras en la estación de Renedo para la mejora de la accesibilidad de los usuarios (1,2 millones), que se prolongarán durante 8 o 9 meses. Además, Fomento está trabajando en la actualidad en la vía férrea entre Orejo y Liérganes, perteneciente a Cercanías de Cantabria. Su presupuesto es de 6,11 millones y está previsto que los trabajos concluyan en el segundo trimestre del próximo año.

Sin fecha de inicio

El principal esfuerzo inversor está en fase administrativa y aún no tiene una fecha concreta de inicio. De la Serna repite cada vez que pone un pie en la región que el Gobierno de España invertirá 3.200 millones de euros con los proyectos que ya tiene en marcha. Desde el Ministerio recalcan que «se han puesto en marcha y se han licitado todas las obras y actuaciones de las que se disponía de proyecto y en el caso de aquellas que carecían del mismo o estaban pendientes de la tramitación ambiental correspondiente, se ha agilizado el proceso administrativo para que las obras se puedan licitar y comenzar en el menor tiempo posible».

Sin embargo, el grueso del dinero anunciado –2.886 millones de euros– corresponde a proyectos que están redactándose y que no tienen una fecha exacta de comienzo. De momento, son compromisos que tienen que pasar un largo periplo administrativo. En términos generales, el esfuerzo inversor a futuro se centra en ferrocarriles, donde sobresale la inversión de 1.658 millones de euros en el corredor ferroviario Palencia-Santander, para el que todas las actuaciones cuentan ya «con las consignaciones presupuestarias necesarias para llevar adelante la obra». También hay que sumar los 530 millones hasta 2022 para el Plan de Cercanías, las integraciones en Santander y Torrelavega (188 millones de euros) y otras actuaciones ferroviarias en Bezana, Renedo, Orejo-Liérganes, pasos a nivel…

Fuentes del Ministerio explican que los proyectos anunciados no corren peligro exista o no exista prórroga presupuestaria, al tiempo que confirman que el Gobierno no va a «escatimar esfuerzos» para aprobar las cuentas. El propio De la Serna precisó durante una visita que hay algunos proyectos que, dependiendo de qué empresa de Fomento sea la encargada de su gestión, «no tienen un vínculo directo con el presupuesto ordinario», como sería el caso de los que gestiona directamente la empresa pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Es una empresa, dijo el ministro, que tiene «su propia capacidad de endeudamiento y su propia capacidad de financiación».

Sin embargo, los números no le salen a los regionalistas. El portavoz parlamentario, Pedro Hernando, sostiene que la «lluvia de millones» para 2018 «no es otra cosa que un sueño». «Veremos a ver en diciembre cuántos de esos 3.000 millones han llegado a Cantabria», porque en el Presupuesto del Estado prorrogado, los plurianuales para 2018 de Fomento suman 8,2 millones, «incluyendo, por ser generosos, los túneles del tramo Alar del Rey-Aguilar».