Fotografía y aviones, dos aficiones unidas en el Seve Ballesteros

Los 'spotters' son aficionados a fotografiar o grabar aeronaves, y son tantos en toda España que no es raro que los principales aeropuertos de cada ciudad organicen una jornada para que estos 'fans' se acerquen a las naves que les apasionan y disfruten viéndolas despegar y aterrizar.

Este martes ha sido el día elegido por el Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander, en colaboración con la Asociación de Amigos de Parayas, para organizar el III Spotter Day a veinte personas, cuatro de ellas menores, que además de Cantabria provienen de Asturias, País Vasco y Aragón.

El día no ha sido muy bueno porque el cielo encapotado no tiene el mismo encanto que uno despejado para captar buenas instantáneas. Aun así no ha estado nada mal, y más teniendo en cuenta la buena disposición con la que el director del aeródromo cántabro, Bienvenido Rico, ha recibido al grupo de 'spotters'. «Le estamos muy agradecidos porque hemos podido estar a escasos cinco metros de la pista de rodaje», comenta Manuel Diego Muriedas, de la Asociación de Amigos de Parayas.

Las compañías Iberia y Air Nostrum también han querido tener un detalle con ellos. Iberia ha regalado a cada uno la maqueta de un avión y Air Nostrum, una gorra de la compañía.

Con estos detalles empezó un día lleno de despegues y aterrizajes de los que no se querían perder ni un detalle de las maniobras de las aeronaves que salían y entraban en el 'Seve Ballesteros'.

Han visto salir al avión de Air Nostrum rumbo a Lisboa; el de Ryanair hacia Valencia, el que ha llegado de Málaga y poco después ha despegado de vuelta; otro que ha salido hacia Madrid; las maniobras de una avioneta privada... Lo único que lamentan ha sido la cancelación de un vuelo a Barcelona, pero no podía ser todo perfecto.

Las mejores fotografías, en una semana

A lo largo del día han disparado cientos de imágenes y, de entre ellas, la próxima semana eligirán las tres merecedoras de sus tres premios. El autor de la mejor se llevará un viaje en avioneta de 45 minutos sobrevolando Cantabria. El segundo podrá disfrutar junto a otra persona del descenso del Deva y el tercero se llevará un lote de productos de Cantabria.

Con este encuentro se pretende propiciar un mayor acercamiento de los aeropuertos a la sociedad, al tiempo que se contribuye a mejorar el conocimiento que se tiene de sus instalaciones. En esta jornada, los 'spotters' que han disfrutado de la jornada en el Severiano Ballesteros han conocido de cerca las instalaciones de los halcones y el búho que tienen en 'nómina' para ahuyentar a los miles de pájaros que arriban a la marisma de Raos, justo al lado de aeropuerto.