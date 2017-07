El Gobierno achaca a un «error burocrático» la pérdida de las seis fiestas de interés nacional El Ejecutivo confía que se recuperará la denominación "a la mayor brevedad posible» | Aún desconoce si los seis municipios deberán reintegrar las subvenciones recibidas E. PRESS Santander Miércoles, 26 julio 2017, 19:23

El Gobierno regional confía en que las fiestas regionales del Coso Blanco de Castro Urdiales, La Folía de San Vicente de la Barquera, el Día de Campoo de Reinosa, la Gala Floral de Torrelavega, el Carnaval de Santoña y el Día de Cantabria en Cabezón de la Sal recuperen a la "mayor brevedad posible" el reconocimiento de Interés Turístico Nacional.

Para ello, tanto la Dirección General de Turismo como los seis ayuntamientos, están recopilando toda la documentación para cursar la solicitud al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, desde el cual han asegurado al Ejecutivo cántabro que las darán "prioridad" para "reparar el daño" de lo que es, según la directora general del área, Eva Bartolomé, un "error burocrático".

Bartolomé así lo ha señalado este miércoles en una rueda de prensa en la que ha comparecido acompañada por los alcaldes de Santoña, Castro y San Vicente, Sergio Abascal, Dionisio Luguera y Ángel Díaz Munío, y representantes municipales de Torrelavega, Cabezón y Reinosa, con los que se ha reunido previamente.

"Sorpresa"

La responsable de Turismo ha expresado la "sorpresa" que ha supuesto tanto para el Gobierno como para los consistorios conocer que sus fiestas no contaban con el reconocimiento de Interés Turístico Nacional, situación que desveló la pasada semana este periódico.

Tras ello, ha detallado que funcionarios de la Dirección General y de los ayuntamientos han realizado una labor de investigación para recopilar toda la documentación posible y determinar el momento en el que los seis festejos dejaron de tener la consideración de Fiestas de Interés Turístico Nacional con el que contaban.

Bartolomé ha explicado que el problema viene porque estas fiestas fueron consideradas en la década de los 60 por el Ministerio de Turismo como 'Fiestas de Interés Turístico Nacional' pero en el año 1980 se publicaron dos resoluciones ministeriales en las que se concretaba que los festejos de estos seis municipios cántabros quedaban como 'Fiestas de Interés Turístico' "a secas".

Con posterioridad, ha relatado la directora general, en 1993 cuando Cantabria tenía ya Estatuto de Autonomía y, por tanto, transferidas las competencias en materia de turismo, se publica un nuevo decreto ministerial en el que se indicaba que la hasta entonces 'Fiestas de Interés Turístico' lo eran "de hecho regionales" pero no nacionales.

"En su momento, o bien los ayuntamientos en el año 1980 no vieron estas resoluciones y no solucionaron el cambio, o bien, como en el caso de Santoña y San Vicente de la Barquera, la presentaron pero no consta su recepción en la entonces Diputación Provincial ni la remisión al Ministerio", ha detallado, añadiendo que, por tanto, "no existe prueba".

Por ello, y "para sorpresa de todos", estas seis fiestas son de Interés Regional pero no de Interés Nacional, un reconocimiento que no obstante han obstentado, siguen y seguirán obstentando porque "un error burocrático no va a echar por tierra" el "entusiasmo" con que se organizan y las viven tanto los vecinos como los visitantes, ha añadido el regidor de Santoña, que ha ejercido de portavoz de los seis municipios en la rueda de prensa.

Bartolomé y Abascal han detallado que esas seis fiestas están declaradas de Interés Turístico Regional por decreto de 1993 por lo que "tienen la suficiente antigüedad" para gestionar y solicitar la declaración de 'Interés Turístico Nacional', lo cual se va a hacer para "conseguirlo con la mayor celeridad posible".

Posible devolución de las subvenciones

Esta situación hace surgir otro "problema" con las subvenciones que han estado recibiendo en base al reconocimiento nacional, para las que el Gobierno regional concede un máximo de 25.000 euros frente al máximo de 18.000 para las de Interés Regional.

Bartolomé ha señalado que "el problema, de haberlo, sería la diferencia" entre ambas declaraciones y, aunque en base al análisis realizado "en la mayoría de los casos no tendría que producirse porque las subvenciones concedidas no han llegado a recibir el tope marcado para las de interés regional -se conceden en función de los gastos justificados por los ayuntamientos para la organización de los festejos- y en otros no son grandes cantidades", se va a consultar a los servicios jurídicos.

En concreto, a los de la Consejería de Turismo pero también a los del Gobierno "si procede" y también se consultará cómo proceder con las subvenciones a Hacienda e Intervención. Así, Bartolomé ha apuntado que serán estos servicios los que determinen "si nos tenemos que ver en la obligación de solicitar el reintegro o, a la luz de que no son cantidades muy grandes y que lo que ha habido ha sido un desconcimiento de todos, pues quede sin efecto".

En cualquier caso, en caso de devolución, afectaría al periodo de los cinco últimos años y "ni eso", solo sería a partir de 2013 porque, según ha explicado, en los ejercicios 2011 y 2012 figuraron en los presupuestos regionales como ayudas nominativas.

Bartolomé ha reivindicado que "no ha habido en ningún momento mala fé" sino que esta situación se ha debido a "un desconocimiento total por parte de las corporaciones que se han ido sucediendo a lo largo de estos años en los ayuntamientos, así como en los equipos de la Dirección General".

De cara a este año, la directora general de Turismo ha avanzado que la orden de subvenciones se resolverá otorgando a estas fiestas ayudas en función de su carácter de fiestas de Interés Turístico Regional y, para el próximo año, ha confiado en que estos seis festejos ya hayan recuperado su reconocimiento nacional.

"En nuestro afán está conseguirlo cuanto antes y creo que así va a ser porque desde el Ministerio nos han mostrado su disposición", ha asegurado Bartolomé que, antes de concluir, ha advertido de que "seguro que estas especiales circunstancias se dan en otras comunidades autonómas" y "muchas seguro que no lo saben". De hecho, ha indicado que ya se han dado casos en Murcia y Castilla y León, que lo solucionaron "satisfactoriamente" hace dos años.