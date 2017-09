El Gobierno acusa a la oposición de «emponzoñar» el Año Jubilar Alberto Aja El consejero Francisco Martín se resiste a desvelar los contratos confidenciales, tal y como le exigen el PP y Ciudadanos CONSUELO DE LA PEÑA Lunes, 18 septiembre 2017, 23:41

Para ser el primer debate parlamentario que abre la actividad política de este otoño no se puede decir que haya estado exento de tensión. Nada más empezar el curso político, la oposición ya ha pedido la cabeza del consejero de Turismo, Francisco Martín, que, como responsable de la sociedad del Año Jubilar Lebaniego 2017, se convirtió en el pim pam pum de las andanadas del PP y de Ciudadanos, a quien reprochan la «opacidad» de las cuentas de la entidad pública y, en concreto, su resistencia numantina a desvelar lo que se pagó por los conciertos de Enrique Iglesias y Jean Michel Jarre, las dos actuaciones estelares de este Año Lebaniego, cuyos contratos están sujetos a cláusulas de confidencialidad.

Aunque quedan siete meses para cerrar la actividad de la sociedad, PP y Ciudadanos se aferran al actual desfase de tesorería existente en la sociedad, que ha tenido que acudir a una línea de crédito de 2,5 millones de euros con Cantur, y a los escasos patrocinios firmados hasta ahora por apenas 1,1 millones de los 10 previstos, para desacreditar al consejero y acusarlo de «mentir» y «ocultar» la contabilidad del Año Jubilar al Parlamento. El diputado popular Santiago Recio lo hizo con especial vehemencia y con palabras de trazo grueso, al reprochar a Martín su «incompetencia» e «incapacidad» para consolidar el Camino Lebaniego, una «gestión nefasta» de la que también responsabilizó al presidente Miguel Ángel Revilla en su calidad de «cómplice».

Las interpelaciones sobre la sociedad del Año Jubilar y, sobre todo los rejones de Recio a la parte regionalista del Gobierno, encendieron especialmente al consejero de Turismo, frente a la actitud más flemática de Revilla. «¿Por qué está tan rabioso?», inquirió Martín al popular, al que acusó de ser «desleal» por «intentar emponzoñar la imagen del Año Jubilar Lebaniego, un proyecto que es de todos». El consejero desveló que Recio pidió a los alcaldes lebaniegos que «se unieran a ese coro macabro para manchar el acontecimiento, y sé que le han dicho que no».

Martín admite que «no se han cumplido objetivos» en materia de patrocinios debido a la crisis, pero sigue pensando que «todas las actividades se van a llevar a cabo con patrocinios privados». Y cuando PP y Ciudadanos le reprochan que a día de hoy las arcas de la sociedad del Año Jubilar están vacías, motivo por el que ha tenido que acudir Cantur, propietaria al 100% de la mercantil, a su rescate, se defiende asegurando que «todavía se está jugando el partido. Hasta que no acabe el ejercicio fiscal (en abril del próximo año) no sabemos si habrá beneficios». El Año Jubilar es, a ojos del consejero, «un cuadro a medio pintar; nos quedan siete meses para captar patrocinios», insistió. Por eso, no entiende la «política de tierra quemada» del PP, una actitud que a su juicio pasará factura a los populares.

La oposición cuestiona sobre todo que se utilice dinero público, vía línea de crédito con Cantur, para pagar contratos con cláusulas de confidencialidad que taponan la transparencia e impiden saber cuánto costó traer a Cantabria a Enrique Iglesias y a Jean Michel Jarre. Pero dieron en hueso, porque el responsable de Turismo, y por ende de la sociedad del Año Jubilar, se resistió como gato panza arriba a dar estas cifras. Martín explicó que las cláusulas de confidencialidad no son reiteradas en el Gobierno. Sólo están asociadas a las compañías aéreas y a los dos conciertos del acontecimiento lebaniego. Justificó su silencio impenetrable en que la reserva la impone la otra parte y en que su difusión puede ocasionar graves perjuicios. Como ejemplo subrayó que cuando se filtraron los contratos de las líneas aéreas, información que publicó este periódico, «al día siguiente perdimos siete destinos nacionales». Vino a decir el consejero que no es lo mismo estar en el Gobierno que en la oposición a la hora de defender la confidencialidad en determinados contratos, de manera que «cuando se está en la oposición se quieren prohibir pero en el Gobierno se consideran imprescindibles en determinados casos».

Frente al «humo» que dijo vender la oposición, a la que acusó de «estar espantando» a los patrocinadores, puso sobre la mesa los últimos datos del Año Jubilar. Expuso que más de 650.000 personas han pasado por Santo Toribio de Liébana, un 10% más que en el último acontecimiento celebrado en 2006, y se han celebrado más de 200 eventos que han supuesto más de 26 millones de euros de ingresos para Cantabria.

Revilla también se puso delante del atril para responder al diputado Rubén Gómez (Ciudadanos) respecto a las pérdidas en la Sociedad del Año Jubilar. En línea con el consejero, pidió a la oposición que reclame las cuentas «cuando acabe el curso» y aseguró que si se llega al final del Año Jubilar sin que haya costado dinero a las arcas de Cantabria será para «tirar cohetes», aunque más importante que cuánto se recaude es «cuánta gente va a venir a Liébana». Según sus cifras, desde el uno de enero hasta el final de agosto «el turismo en Liébana ha crecido un 20%», hasta tal punto está lleno que «nos han pedido que, por favor, no hablemos más de Liébana porque no se cabe», soltó, chascarrillo que despertó carcajadas en la bancada de la oposición. Irónico, pidió a sus adversarios políticos que se «alegren» de las buenas noticias para Cantabria, mientras las peticiones de cese del consejero caían en saco roto.