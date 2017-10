El Gobierno central dice que Cantabria solo ha presentado en 2017 dos proyectos para desarrollar el Besaya Andrés Fernández Industria desmiente que se ignore la petición de ayuda y afirma que ha otorgado 13,4 millones de los 14,1 solicitados en los últimos cinco años JESÚS LASTRA Domingo, 29 octubre 2017, 07:44

El Gobierno de España ha querido rechazar de plano el argumentario de Cantabria en relación a la ausencia de apoyos desde Madrid para el desarrollo industrial y económico del área del Besaya, una reivindicación que el propio consejero del ramo, Francisco Martín, puso negro sobre blanco en una carta remitida a Mariano Rajoy el pasado 18 de octubre en la que se instaba a la Administración central a que incluyera a la comarca en el programa de reindustrialización, dotado de ayudas para las empresas. Sin embargo, desde el Ministerio de Industria han tirado de datos para refutar esta exigencia del Ejecutivo autonómico, principalmente aduciendo que en 2017 la comunidad solo ha presentado dos proyectos con impacto en este entorno susceptibles de recibir fondos y, a más, que hay disponibilidad presupuestaria, ya que en los dos últimos ejercicios no se ha agotado el total de las partidas.

«No hay ni un solo proyecto presentado desde la comarca del Besaya que cumpliera los requisitos y fuera viable que se haya quedado fuera de las ayudas», arrancan desde Industria de forma categórica. Para ello, tiran de las cifras del último lustro y muestran que desde 2013 se ha solicitado ayuda para siete iniciativas y la respuesta ha sido positiva en seis de ellas. Precisamente, solo este año se ha desechado una de las actuaciones potencialmente subvencionables al no cumplir con las condiciones de Madrid. En datos, los últimos cinco años se cursaron peticiones de préstamo por 14.099.577 euros, de los que se concedieron 13.430.196 y que han permitido una financiación total por 17,93 millones.

En 2013 solo hubo una solicitud (2,2 millones), dos en 2014 (2,55 millones), una en 2015 (2,22) y 2016 (1,74), y dos en esta convocatoria (5,27). En este último caso se avaló solo un proyecto por 4,71 millones.

El Ministerio igualmente trata de corregir la, a su juicio, errónea reclamación de integrar a Torrelavega y su entorno dentro del listado de Zonas de Urgente Reindustrialización (ZUR), básicamente porque es imposible por motivos legislativos. Este tipo de áreas se establecieron mediante un real decreto de 1983 y posterior ley de 1984 sobre reconversión e industrialización. Su vigencia expiró al término de 1986. «Por tanto, ya no es posible solicitar este tipo de medidas y solo continúan vigentes las que se concedieron con anterioridad al 31 de diciembre de 1986», aclara.

No solo eso. Desde Madrid abundan en que hay apoyo suficiente y, más importante aún, disponible para quien quiera solicitarlo. Por ello, se convocan concesiones de respaldo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial. De hecho, el Ministerio dirigido por Luis de Guindos establece dos categorías diferenciadas para optar a esos recursos: zonas específicas y generales, aunque los requisitos son «exactamente los mismos».

«La comarca del Besaya no está incluida dentro de las zonas específicas pero puede optar a las generales», inciden desde el Gobierno central, para ir más allá y manifestar que «todas las convocatorias se rigen por la misma orden de bases sin que haya trato diferenciador. El dinero no concedido en ellas revierte a la convocatoria general y en los dos últimos años no se ha agotado el presupuesto». Pero hay más. Según Industria, las empresas de la comarca del Besaya han concurrido en convocatorias anteriores y se han otorgado préstamos a todas las que han presentado proyectos correctamente, en especial en Torrelavega y Corrales de Buelna.

De ahí que desde el Ejecutivo nacional se colija que «no existe trato diferenciador a los proyectos que se presentan a las dos convocatorias. No existe ninguna traba desde el punto de vista presupuestario porque el presupuesto es más que suficiente. No hay ni un solo proyecto presentado desde la comarca del Besaya que cumpliera las condiciones y fuera viable que se haya quedado fuera de las ayudas», reiteran tajantemente.

Como muestra, el botón de este ejercicio 2017. En la última convocatoria se aprobaron en Cantabria cuatro proyectos de tres empresas. Dos de ellos de Global Special Steel Products, uno de ellos en Besaya; Global Steel Wire; y Construcciones Boreste.

Pueden ser beneficiarias las sociedades que no formen parte del sector público y desarrollen o vayan a hacerlo una actividad industrial productiva. Como acciones financiables aparecen diversas inversiones: inicio de una nueva actividad de producción en el país; cambio de localización de dicho negocio a otro punto de la geografía nacional; ampliaciones de la capacidad de producción a través de nuevas líneas; y mejoras o cambios de líneas previamente existentes.