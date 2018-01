La Guardia Civil advierte sobre los bulos que circulan por mensajería móvil La Benemérita emite un comunicado tras la alarma creada en Laredo después de que una madre alertara de que un hombre invitó a su hijo a subir en un coche ABEL VERANO Castro Urdiales Sábado, 13 enero 2018, 07:53

La Guardia Civil de Cantabria ha emitido una nota de prensa en la que recomienda a la ciudadanía que no hagan caso a ciertos bulos que circulan por mensajería instantánea de telefonía móvil y que, en caso de duda, recurran a las fuerzas de seguridad. Y es que la Benemérita viene detectando últimamente la difusión de diferentes informaciones que se transmiten de forma masiva por móvil, alertando de diferentes situaciones de peligro relacionados con los niños, tales como tentativas de secuestro o entregas de drogas, otros que alertan de no llamar a teléfonos trampa que cobrarán cantidades desorbitadas, etc.

«Desde la Guardia Civil se quiere alertar de que no se reenvíe ningún mensaje de este tipo sin haber sido confirmado previamente, por ejemplo, si atañe a una situación de peligro de la infancia y un lugar concreto, llamando a las fuerzas de seguridad de su zona». Esta recomendación se produce a raíz de un suceso que ha tenido lugar en Laredo el pasado martes, en el que un hombre que, al parecer, conducía un coche blanco de la marca Citroën C5, invitó a un alumno de 12 años del colegio Pablo Picasso a subir en el coche cuando se dirigía a su casa tras la jornada escolar.

Según informaron desde la Policía Local de Laredo, este hecho tuvo lugar al filo de las cuatro de la tarde. El alumno se encontraba de camino a su casa, tras dejarle el autobús en la parada que hay en la Avenida de Francia, a la altura de las dependencias de la Agencia Tributaria, cuando el conductor, que iba solo, le preguntó al chaval si se subía al coche con él, a lo que el alumno se negó. Tras informar a su madre de lo sucedido, esta envió un mensaje de audio a otros padres del colegio para advertirles de lo ocurrido. «A partir de mañana (por el miércoles) voy a ir a buscar a mi hijo a la parada todos los días. Quería avisaros a todas de que hay alguien por ahí con un poco de malas intenciones», apuntó la madre del alumno en el mensaje.

Tras hacerse eco de lo sucedido, el director del Pablo Picasso envió un mensaje a todos los padres en el que informaba de que, a partir del pasado miércoles, ningún alumno que utilice el transporte escolar se dejará en las paradas si no hay algún adulto autorizado para recogerlo. «Desde la dirección del colegio hemos decidido cancelar la posibilidad de ir solos a sus domicilios a los alumnos de tercer nivel».

Al tiempo que el centro escolar informaba a los padres de la medida, los mensajes por las redes sociales circularon como la pólvora y se dispararon los rumores sobre la presencia del individuo en otras localidades de la comarca del Asón, como Limpias, por ejemplo. Pero nada más lejos de la realidad. Ya que, según aclaró ayer la Guardia Civil a este periódico, el único suceso que se ha producido es el que afectó al alumno de Laredo y por el que ni siquiera se ha presentado denuncia.

No reenviar estos mensajes

En su nota de prensa, la Benemérita recomienda no crear mensajes, aunque puedan ser bienintencionados. «Lo primero que hay que hacer es poner en conocimiento de las fuerzas de seguridad la situación de peligro concreta para que se investigue lo sucedido. El reenvío de estas informaciones sin contrastarlo puede ser una generadora de inseguridad e incluso psicosis en ciertas partes de la sociedad, a buen seguro sin razón. La difusión de estos mensajes por diferentes aplicaciones de mensajería de telefonía móvil están desbancando a las propias redes sociales, llegando incluso hacerse eco de los mismos ciertas webs de internet que facilitan información».