La guerra que vivieron las mujeres

Las que se atrevieron a empuñar el rifle

Al menos en Cantabria, el alistamiento de las mujeres en 1936 era ilegal. Hubo casos de quienes intentaron empuñar el fusil sin suerte; pero la tenacidad y los ideales eran tan fuertes en personas concretas que se lanzaron al frente con igual o mayor valor que los hombres.

«Algunas eran asturianas; mujeres acostumbradas al trabajo de la minería, hábiles en el manejo de la dinamita. Incluso hay casos de transexuales que combatieron», explica José Ramón Saiz Viadero. Todavía se recuerda el heroísmo del grupo de milicianas que plantaron cara a las tropas italianas en La Penilla.

Otras quisieron también echarse al monte; «pero aquello sí que se prohibió. No lo permitieron porque hubiera traído muchos problemas. No hubiera sido muy sensato mantener a una mujer en el monte viviendo junto a un grupo de hombres», explica Viadero. «Valor no les faltó, y en la arenga a las tropas hay episodios que recuerdan la fuerza con la que animaron a los combatientes».