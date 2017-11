«Los jóvenes han nacido en una cultura machista y lo ven como algo muy normal» La artista visual y experta en comunicación y género, Yolanda Domínguez, expuso sus valoraciones en la Universidad de Cantabria PILAR GONZÁLEZ RUIZ Santander Jueves, 16 noviembre 2017, 08:16

Yolanda Domínguez ha utilizado la ironía y el desconcierto para incomodar y remover conciencias. Ha puesto en las calles a mujeres posando como las modelos publicitarias, con un ridículo y desasosegante resultado, ha hecho del 'little black dress' una herramienta de denuncia y unidad estética y ha convertido la frase «No tocar. No violar. No matar» en un mensaje masivo en cientos de camisetas anónimas.

Artista visual, experta en comunicación y género, ha participado en las jornadas organizadas por la Universidad de Cantabria en torno al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. 'Cambiar las imágenes para cambiar el mundo' es el título de su conferencia.

- ¿Por qué decide comenzar a trabajar en torno a las imágenes y el género?

- Porque me empiezo a dar cuenta de cómo, a través de la historia, se ha representado a las mujeres de una forma muy concreta. Y me he dado cuenta, además, de que no ha cambiado nada; repetimos estereotipos.

- ¿Cuando dice a través de la historia, a qué cronología se refiere?

- A la historia del arte occidental, a partir del románico, donde la mujer empieza a ser ese cuerpo postrado, accesible, que se exhibe, algo que se repite hasta el día de hoy. Una imagen creada por el hombre para el hombre, que se sigue aplicando sin reflexión.

- ¿Tanto poder tienen esas imágenes?

- Las imágenes son mucho más que estética; son mensajes, prejuicios. Son comunicación. Podemos activarlo para tener una comunidad más justa y equilibrada.

- Una comunicación cada vez más inmediata a través de los dispositivos móviles y las redes sociales

- Hoy toda la comunicación se hace a través de imágenes, la gente joven apenas utiliza textos. Es importante analizar cómo nos afecta, más allá de la libre expresión, qué efectos tiene en las personas.

- ¿Cree que ha mejorado esa representación aceptada?

- Ha ido involucionando. Ya no solo es un cuerpo disponible, sino que además hay un componente violento. Mujeres en situaciones de debilidad, representadas como si acabaran de ser violadas o hubieran sufrido un accidente, que se utilizan como parte de una campaña de moda, por ejemplo. Ahí hay un efecto que normaliza esa situación y nos insensibiliza a la violencia.

-¿Qué supone que se le pasa por la cabeza a un publicista o un director creativo cuando deciden sostener su marca en estos conceptos?

- Desde luego, llamar la atención. Como hay tantas imágenes, tienes que ser más explícito. Es lo fácil. Es aquello a lo que todas las personas reaccionamos; lo violento, lo morboso, lo animal, el sexo… Pero sólo se hace hacia las mujeres. Esa violencia creciente no aumenta hacia los hombres, no aparecen esas escenas. Hay muchas interpretaciones, pero una de las fuentes de cultura visual actual es la pornografía; hay muchas escenas que son puras escenificaciones representadas con glamour.

- ¿Qué clase de glamour?

- No genera desagrado, por eso digo glamour. Es pornografía y violencia, pero es una modelo guapa, maquillada y con un vestido de Gucci y te parece lo más sublime que has visto.

- Somos más susceptibles a cuestiones relacionadas con la religión, la etnia o la política que a los estereotipos de género. ¿Por qué?

- Así es. Yo doy clases y cuando pones el ejemplo de cómo occidente ha retratado a otros países de forma sesgada y con un punto de vista distorsionado, con un posicionamiento moral, se entiende. Si lo haces con las mujeres, enseguida se levanta polémica. Se habla de “la libertad de las mujeres” al mostrar sus cuerpos como el sumum posible de esa libertad. Es como apropiarse de nuestros argumentos para legitimar lo que estamos reclamando.

- ¿Quitarse ropa para ganar respeto?

- Muchas defienden la sensualidad mostrando su cuerpo porque eso las empodera también, como Beyonce. Ese es un mensaje que comienza a generalizarse. No es que no pueda ser, pero tienes que analizar una imagen respecto a aquello con lo que se relaciona, no es algo aislado. Hay un exceso de la mujer vista como un cuerpo sexual, pero hay carencias de otras cosas que no se representan.

- Pero la representación sexual conlleva otros adjetivos.

- Claro. Es una representación sexual para otros. Si es para ella misma, está castigado. Puedes ser deseable pero no deseante. Tienes que despertar deseo sexual pero si lo tienes tú, está castigado. Y se repiten comentarios como “¿Cómo ibas vestida? “¿Cerraste bien las piernas?”. Recuerdo el caso de la chica italiana, Tiziana, que se suicidó tras el acoso que sufrió cuando se difundió un vídeo íntimo. Algo que no habría ocurrido con un hombre, pero al ser mujer, ese hecho terminó con su muerte. Es la contradicción del discurso sobre el cuerpo construido.

-¿Un probador es una guillotina emocional hoy por hoy?

- Es una buena expresión. Es casi una mini sala de tortura. Eres tú frente al estereotipo, esa mujer blanca, perfecta... Y tú te comparas con ese ideal y te ves horrible.

- ¿Miramos a otras culturas, como la islámica, y criticamos la situación de la mujer, mientras obviamos lo que ocurre a dos calles de distancia?

- Sí, a pesar de que aquí tenemos otra imposición que es la del lado opuesto. Una mujer, para justificarse tiene que mostrar su cuerpo, exhibirse. Habría que decirle a las jóvenes: ¿Por qué te empoderas a través de la sexualidad y no la creatividad o la inteligencia? Porque es una imagen que ya está construida.

- ¿Crees que eres libre cuando estás obedeciendo?

- Lo crees porque cumples lo que la sociedad espera de ti.

- Afirma que «todos los relatos se construyen sobre los mismos relatos». ¿Cómo podemos cambiarlo desde nuestra pequeña esfera individual?

- Las mujeres tienen que empezar a autorepresentarse. Hoy tenemos esa posibilidad. Casi todas las personas podemos generar una imagen propia y compartirla. El selfie, tan sencillo, te permite intervenir en ese imaginario con reflexión. ¿Quiero reforzar el estereotipo o generar una imagen diferente? Por suerte, los medios también empiezan a ser conscientes.

- En su acción ‘Registros’ movilizó a mujeres de toda España para que acudieran a los Registros de la Propiedad a solicitar la propiedad de su cuerpo como rechazo al Anteproyecto de la Ley del Aborto. ¿Cuál era su meta?

-En realidad es una gota más que colma el vaso. Se nos trata como objetos constantemente, como solo cuerpos, sin otras dimensiones y el aborto era como algo más que se sumaba a que otras terceras personas decidan sobre nuestro ser e identidad. Esa acción tuvo vida propia, se sumaron mujeres que ni sabían de dónde salía aquella idea. Esperaba que no nos hicieran ni caso pero todos los registros admitieron las solicitudes y nos respondieron una a una que no era porque no se podía tener la propiedad de un cuerpo.

- Usted expone y da conferencias de forma ininterrumpida desde el año 2008. ¿Cuál es el principal cambio que ha notado en esta década?

- Respecto a los que generan imágenes, hay pocos cambios, pero sí en la sensibilización de las personas ante estos mensajes. Nos manifestamos más, identificamos mejor los roles arcaicos.

- ¿Cuántas veces le han atacado con la palabra feminista?

- No demasiadas. Creo que soy bastante conciliadora y me han llovido insultos de otros tipos.

-¿Y cuántas veces le han planteado si puede conciliar su vida familiar con una agenda tan llena de actividades?

- Es una buena pregunta que habría que hacer también a los hombres. Por suerte, me he movido en ambientes donde tampoco me han hecho muchas preguntas personales.

«Se pone mucho foco en castigar a los maltratadores y yo digo, no; hay que poner más recursos para evitar que haya maltrato»

Campañas erróneas de concienciación

- ¿En qué está trabajando en este momento?

- Últimamente estoy explorando cosas más en positivo. Hacen falta propuestas que generen un imaginario nuevo que trabaje lo contrario. Una actitud de fuerza y triunfo. Se llamará ‘Gym Win Sessions’ y estará centrado en ejercitar poses de triunfo. Nuestra pose corporal influye mucho en nuestro lugar en el mundo y tendemos -se nos ha representado-, a replegarnos, ocupando poco espacio, guardando las formas. Esta acción son 30 minutos para practicar estas poses de triunfo.

- ¿Tiene una visión optimista de las futuras generaciones y un posible cambio de conciencia de roles?

- Sí, creo que estamos trabajando muchas personas desde muchos sectores. A los jóvenes no les hemos dejado un escenario donde trabajar muy libremente, sino contenidos muy machistas. La responsabilidad es nuestra. Han nacido en una cultura machista y lo ven como algo muy normal. Hay que trabajar para que cambie la cultura visual. Debería trabajarse en los colegios, está bien analizar textos de Calderón de la Barca pero es más útil enfrentarse a las imágenes que verán todos los días.

- Sin embargo cada vez se detectan casos de violencia de género más tempranos

- Se pone mucho foco en castigar a los maltratadores y yo digo, no; hay que poner más recursos para evitar que haya maltrato. Las imágenes son una de esas fuentes de violencia. ¿De qué sirve castigar si después vas al cine y ves la misma escena y en la discoteca bailas la misma canción con mensaje machista?

- También creó una acción relativa a la violación grupal en los sanfermines que ha empezado a juzgarse esta semana. ¿Qué pasará si los acusados salen libres?

- Sería un gran fracaso. Si públicamente estas personas que han acosado y violado a una mujer, no tienen ninguna consecuencia y salen indemnes sería un mensaje bastante claro para el resto del mundo; somos las mujeres las que mentimos, somos las culpables de todo.

- Se traslada a las víctimas la culpabilidad a pesar de las campañas de concienciación.

- No estoy de acuerdo con las campañas sobre maltrato donde se focaliza en las mujeres, con fotos y diciendo «denúncialo». ¿Nosotras somos las responsables? ¿Cómo son los maltratadores? Se refuerza la idea de mujer víctima con la que no empatizamos porque parece pertenecer a otra categoría. Hay que buscar también las causas de que exista el maltrato. Ambos somos víctimas de una cultura machista.

- ¿Y está a favor de las acciones de discriminación positiva?

- Sí, estoy a favor de las cuotas positivas. Creo que es una forma de igualar. Eso es el feminismo; poder igualar una situación de desigualdad. Si das lo mismo, siempre va a estar el hombre por delante.