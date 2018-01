Teja: «La información de calidad sólo la podemos ofrecer los periodistas» Jesús Martínez Teja, con la presidenta de la Asociación, Dolores Gallardo, tras la entrega del premio. / Sane El periodista cántabro Jesús Martínez Teja recibió el Premio José Estrañi en reconocimiento a su trayectoria profesional NACHO GONZÁLEZ UCELAY SANTANDER. Sábado, 27 enero 2018, 07:56

El periodista santanderino Jesús Martínez Teja recibió ayer el Premio José Estrañi 2017 con el que la Asociación de Periodistas de Cantabria (APC) quiso reconocer su trayectoria profesional, larga y provechosa no solo para él sino también para el medio de comunicación al que entregó su vida (El Diario Montañés) y para las decenas de reporteros que tuvieron la gran suerte de trabajar a su lado. Elevado por ellos al rango de maestro, Martínez Teja recogió el galardón en la gala anual del colectivo, que con la entrega de este premio hizo justicia con el genial periodista devolviéndole parte de lo que él le dio a esta profesión.

Abrigado por casi doscientas personas, la inmensa mayoría de ellas periodistas que siguen considerándole un compañero más a pesar de haberse jubilado hace ya siete años, Jesús Martínez Teja, 'Chuchi' Teja, recibió el premio de manos de la presidenta de la Asociación de Periodistas de Cantabria, Dolores Gallardo, que durante su intervención repasó «la larga y variada trayectoria profesional» que el distinguido combinó durante sus 50 años de actividad con «su disposición a ayudar a los profesionales más jóvenes».

SUS FRASES Pasado «En los años sesenta la redacción de El Diario Montañés, y la de la mayoría de los periódicos, era una redacción pequeña, de tabaco y alcohol». Presente «Estamos en la complicada fase en la que el papel, afortunadamente, no sólo no termina de morir, sino que es lo que da dinero». Futuro «La gente siempre necesitará saber, y demandará información de calidad, sea a través de los medios de papel o digitales o a través de la radio y la televisión».

Periodista de la vieja escuela, Martínez Teja desarrolló parte de su carrera profesional en El Diario Montañés, rotativo en el que trabajó prácticamente en todas las secciones llegando a ocupar cargos de alta responsabilidad, si bien su actividad se extendió más allá pues al tiempo colaboró con otros medios de comunicación de prensa escrita y radio (La Hoja del Lunes, ABC, Diario Pueblo, las agencias Logo y Colpisa, Radio Popular, Radio 80...), dirigió varias publicaciones de ámbito regional y fundó y coordinó varias revistas, entre ellas 'Cántabros', que alcanzó un gran éxito entre los socios de las casas de Cantabria de España, de Europa y de América.

A todo ello se refirió con su particular manera de hacerlo en el discurso en el que agradeció un premio otorgado por sus propios compañeros de profesión, lo cual, piensa él, tiene un valor añadido.

«Seré como ellos»

Martínez Teja, que en su intervención tuvo un recuerdo para los compañeros fallecidos en el último año (se acordó en especial de quien fuera su compañero en este periódico Miguel Ángel Pérez Jorrín), rememoró cuando, camino del colegio, pasaba por delante de las viejas instalaciones de El Diario Montañés, entonces en la calle Moctezuma. «Tendría nueve o diez años cuando, parado frente a la entrada principal del periódico, me prometí a mí mismo: 'Yo seré como ellos'. Y hasta aquí hemos llegado», dijo el periodista, que luego repasó sus responsabilidades en las secciones de Deportes, Internacional, Nacional, Opinión, Sociedad, Economía, la primera página o la contraportada.

«Cuarenta años», nada menos. Tiempo en el que Martínez Teja participó muy activamente en el crecimiento de un rotativo al que llegó cuando El Diario Montañés tenía «poca difusión, contada publicidad, mínimos ingresos y escaso impacto en la sociedad santanderina y cántabra» y del que se marchó cuando era «el periódico hegemónico en Cantabria y uno de los diarios regionales mejor valorados de toda España».

Observador de los avances tecnológicos, Martínez Teja, que desempeñó su trabajo en este periódico con la más antigua 'olivetti' y con el más moderno de los ordenadores, reparó en ese tramo de su alocución en el «momento trascendental» que atraviesan ahora los periódicos, tiempo en el que «el papel, afortunadamente, no sólo no termina de morir sino que es lo que da dinero, y lo digital no acaba de dar el gran paso adelante», y animó a los profesionales a no tener miedo a nada «porque el buen periodista lo es con independencia del soporte con el que trabaje».

Frente a los que fueran sus colegas de profesión, 'Chuchi' Teja remató de esta manera un emocionante discurso:

«El periodismo es crítica, análisis, opinión y debate, pero el periodista es, sobre todo, un transmisor de noticias y un narrador de historias. Por todo ello, esta bendita profesión es indestructible. La gente siempre necesitará saber, y demandará información de calidad, sea a través de los medios de papel o digitales o a través de la radio y la televisión. Y la calidad sólo la podemos ofrecer los periodistas. Ese es el reto. Vuestro reto. Tampoco olvidéis que nuestro viejo oficio de escribidores responde, al fin y al cabo, a la famosa definición de Chesterton: «El periodismo consiste esencialmente en decir 'lord Jones ha muerto' a gente que no sabía que lord Jones estaba vivo».