Salen del hospital los nueve miembros de la familia argentina intoxicados por inhalar gases en Santander 061 El accidente ha ocurrido esta noche por una mala combustión de un calentador en un edificio del Grupo Los Pinares, junto a la calle La Encina | Las víctimas, ya dadas de alta, son seis adultos, un adolescente de 14 años y dos bebés de un año GONZALO SELLERS y DANIEL MARTÍNEZ Santander Jueves, 28 diciembre 2017, 12:16

Ya han sido dados de alta del hospital los seis adultos, el adolescente de 14 años y los dos bebés que fueron ingresados de urgencia anoche intoxicados por respirar monóxido de carbono. El accidente se produjo por una mala combustión en la caldera, que provocó una fuga de gas en la vivienda del Grupo Los Pinares, junto a la calle La Encina de Santander (entre Los Castros y General Dávila), donde reside esta familia de argentinos.

Tras recibir la llamada de emergencia, varios vehículos de la Policía Local, bomberos y ambulancias llegaron al lugar, accedieron a la vivienda -se encontraron la puerta abierta- y trasladaron a los nueve afectados al hospital, en un principio con pronóstico reservado.

Todos ellos fueron tratados durante la mañana en la cámara hiperbárica, debido a que presentaban altos niveles de monóxido de carbono en sangre. Desde el 061 ya han confirmado a este periódico que los nueve integrantes de la familia han sido dados de alta del hospital.

Esta familia argentina llegó hace un mes a este piso de alquiler del Grupo Los Pinares, según han relatado los vecinos del edificio a este periódico, quienes aseguran no haber oído nada durante la noche ni haberse enterado del incidente. Nadie en el bloque se ha enterado de lo ocurrido. Por eso, cuando han visto a los técnicos del gas a primera hora de hoy, la sorpresa era mayúscula. «¿Pero no es peligroso no? ¿Tenemos que salir o algo?», preguntaba Amparo Marcano, la propietaria de la vivienda contigua. Estas mismas fuentes aseguran que, por lo menos, vivían de manera habitual en el apartamento una pareja joven, los bebés y la suegra de la mujer.

Edificio del Grupo Los Pinares en el que se ha producido el escape de gas. / Sane

Los técnicos de la compañía energética EDP se han desplazado esta mañana hasta el lugar del suceso con la intención de realizar nuevas comprobaciones y confirmar que la causa del escape de monóxido de carbono era la mala combustión del calentador, de tipo atmosférico, «más inseguro que los estancos que se instalan ahora».

Sospechan que el aparato «seguramente se encontraba en mal estado y sin revisar». De hecho, las mediciones de los bomberos han detectado 250 partículas por millón en el aire cuando el umbral máximo permitido es de 50. «A partir de ese nivel hay que clausurarlo porque ya es muy peligroso», han detallado.

Las calderas también fueron las culpables de la intoxicación por gases de 92 turistas en un hotel de Isla el pasado mes de septiembre. En aquella ocasión, el accidente tuvo un fatal desenlace con el fallecimiento de una de las víctimas. Además, la investigación de la Dirección General de Industria del Gobierno de Cantabria señala que la caldera presentaba «un funcionamiento claramente de riesgo y un grado importante de deterioro». El Juzgado de Santoña, por su parte, abrió diligencias para investigar un posible homicidio imprudente.