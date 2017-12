El invierno da 24 horas de tregua El viento fue ayer el gran protagonista meteorológico en todo el litoral. / Antonio 'Sane' El viento sur suavizará mañanalas temperaturas, que volverán a caer para recibir al nuevo año bajo la lluvia NACHO GONZÁLEZ UCELAY Santander Viernes, 29 diciembre 2017, 06:36

. El paso de la borrasca ‘Bruno’ ha devuelto a Cantabria a sus valores meteorológicos normales si como tales se entiende que hace frío, sopla el viento y llueve pero ni más ni menos que cualquier otro día de tránsito por el invierno. Y de acuerdo con las previsiones, así va a seguir siendo en los próximos días excepto mañana sábado, cuando el viento sur abrirá el cielo y elevará las temperaturas antes de que vuelvan a caer en el recibimiento de un nuevo año que llegará pasado por agua.

Encuadrada dentro de esa imagen, Cantabria apenas se asomó ayer a los registros nacionales relacionados con el viento. Así, Santander fue la décima localidad española en la que alcanzó su velocidad máxima (54 kilómetros/hora) y Tresviso y Torrelavega la séptima y la novena donde se sintieron las rachas más fuertes (91 y 85 kilómetros/hora respectivamente).

Además de mantener activada la alerta naranja por fenómenos costeros, y amarrada la flota pesquera, el viento, que no llegó a ocasionar problemas en las operaciones programadas en el ‘Seve Ballesteros’, provocó alguna incidencia menor en Santander, donde los bomberos salieron a asegurar un muro caído en la calle Francisco Palazuelos, y Laredo, donde los servicios de emergencias del 112 retiraron algunas ramas caídas sobre algunas carreteras. Nada en comparación con los días anteriores.

Previsión Sábado 30 Pronóstico: Intervalos de nubes medias y altas por la mañana. Temperaturas mínimas en aumento y máximas sostenidas. Viento de sur y suroeste flojo. Domingo 31 Pronóstico: Intervalos de nubes medias y altas aumentando a nuboso en toda la comunidad con precipitaciones débiles por la tarde. Temperaturas en descenso. Lúnes, dia 1 Pronóstico: Intervalos nubosos. Cota de nieve a 1600 metros. Temperaturas en descenso. Viento de oeste fuerte. Las rachas pueden ser muy fuertes en toda la comunidad, especialmente en el litoral.

Tampoco las precipitaciones arrojaron parámetros extraordinarios. Llovió, y con fuerza por momentos, pero no lo suficiente como para dejar registros destacables en una comunidad que, como las demás, implora la lluvia para paliar la sequía. Cayeron 23,2 litros/metro cuadrado en Camaleño, 20,8 en Bárcena de Cicero, 16,4 en Santander y Soba y 12,6 en Ramales.

Y en forma de nieve, no lo suficiente para colmar las expectativas de la estación invernal de Alto Campoo, que ayer abrió el 77% de sus instalaciones (17,23 kilómetros de longitud esquiables) y sigue esperando esa gran nevada que no acaba de producirse y que no va a llegar antes de que acabe el año porque el domingo, día 31, apenas caerán en principio cuatro centímetros.

Viento sur

Todos estos valores se mantendrán durante la jornada de hoy, viernes, cuando se prevén rachas de viento fuertes en Liébana y la franja litoral, cielos nubosos o cubiertos por la mañana con lluvias y chubascos que remitirán al mediodía y un ligero aumento de las temperaturas propiciado por la entrada del viento sur, que mañana, sábado, suavizará el invierno.

La tregua, sin embargo, solo durará 24 horas porque el domingo, ‘Nochevieja’, las temperaturas volverán a caer, lo mismo que las precipitaciones, como consecuencia de otro brusco cambio de viento de suroeste a oeste y noroeste que soplará con fuerza en el litoral y que el lunes arreciará en toda la provincia, aunque especialmente en el litoral, que cruzará el año nuevamente bajo la lluvia y el frío.