El jefe de la Policía en Cantabria asegura que el objetivo no es «seguir al crimen», sino «adelantarse» El jefe de la Policía en Cantabria, Héctor Moreno, junto al delegado del Gobierno en la región, Samuel Ruiz, y otros mandos del cuerpo, en el acto de aniversario. / Celedonio Martínez Héctor Moreno asegura, en el 194 aniversario de la institución, que hay que «mantener el equilibrio, a veces difícil, entre libertad y seguridad» DM Santander Miércoles, 31 enero 2018, 20:06

El jefe de la Policía Nacional en Cantabria, Héctor Moreno, cree que uno de los retos de esta institución, que celebra esta semana sus 194 años de historia, debe ser «dejar de ir detrás de la criminalidad» y «adelantarse» a ella.

Así lo ha defendido este miércoles en su intervención en el acto de conmemoración del 194 aniversario de la fundación del Cuerpo que se ha celebrado en la Delegación del Gobierno, en la que ha señalado que la Policía, tras casi dos siglos de historia, «tiene que estar preparada» para «dejar de ir detrás de la criminalidad» y «adelantarse» y «situarse delante de ella».

En su discurso, Moreno ha recordado la «doble función» que se le encomendó a la Policía en la cédula de creación del Cuerpo en 1824: por una parte, la de velar por el libre ejercicio por parte de los ciudadanos de sus deberes y derecho, perseguir a los delincuentes y entregarlos a la Justicia, y, por otra, la de servicio público de seguridad.

«Equilibrio» entre seguridad y libertad

El jefe del Cuerpo en Cantabria ha defendido en el acto -en el que también ha intervenido el delegado del Gobierno, Samuel Ruiz- que la «trascendente» misión de la Policía «exige un equilibrio, a veces difícil» entre los principios de seguridad y libertad.

Pero ha reivindicado que los efectivos de la Policía ejercen, de forma «mayoritaria», estas funciones con «vocación de servicio» y «espíritu de entrega».

Respecto a Cantabria, Moreno ha señalado que los efectivos de Santander y Torrelavega prestan un servicio «de manera eficaz» y «haciendo cada vez más con menos» y les ha instado a que «continúen con esa actitud». «Cuando trabajamos juntos y unidos somos más fuertes», ha dicho.

Además, en clave laboral, el jefe de la Policía en Cantabria ha instado a sus efectivos a «estar atentos» para no dejarse «atraer por cantos de sirena» que, según ha dicho, «suelen aparecer en los momentos complicados» y presentan soluciones «demasiado simples a problemas complejos».

Moreno ha asegurado que la Jefatura Superior de Policia apoyará «siempre» el ejercicio solidario de los derechos laborales y ha pedido a los suyos que «le vean del lado de las soluciones».

«Esa es mi voluntad: buscar soluciones a los problemas que tenemos. No me coloquéis como un problema porque, desde luego, no pretendo serlo», ha subrayado el que es desde hace pocos meses jefe de la Policía en Cantabria.

Moreno ha aprovechado el acto para agradecer al delegado del Gobierno el «apoyo» y «confianza» que ha recibido en los meses que lleva desempeñando su cargo.

Una institución «crucial»

Por su parte, Ruiz ha resaltado la labor que prestan los efectivos de la Policía en Cantabria y en el conjunto de España y ha opinado que este Cuerpo celebra su 194 aniversario «con la satisfacción de haberse convertido en crucial e imprescindible para el bienestar general».

«Nadie duda de que si hoy los cántabros y el conjunto de españoles vivimos tranquilos es porque sabemos que contamos con una Policía Nacional entregada, en todos y cada uno de los territorios en los que presta servicio y también con probada eficacia», ha señalado el delegado del Gobierno.

En el acto se han entregado diplomas a una quincena de miembros del Cuerpo en Cantabria que se jubilaron en 2017 (lo hicieron un total de 26 a lo largo del pasado año pero han acudido al acto 15), a los que ha dicho que es el «compromiso y la vocación de servicio a los demás que distingue a los policías» la que, a su juicio, «ha hecho grande a la institución» a lo largo de sus dos siglos de historia en los que se ha convertido en «referencia de profesionalidad, adaptación a los nuevos tiempos y cercanía a los ciudadanos».

Y de cara al futuro, el delegado del Gobierno se ha mostrado convencido de que la institución «seguirá cosechando éxitos en la lucha contra los grandes desafíos que amenazan nuestra seguridad».

En el acto, tanto Ruiz como Moreno, han coincidido en reiterar el cariño y el reconocimiento con el que cuenta la Policía por parte de la mayoría de los ciudadanos españoles.

Además de la entrega de diplomas a los efectivos que se han jubilado se ha entregado un diploma a los familiares del inspector jefe Álvaro Antón, fallecido recientemente por enfermedad, y al que Ruiz ha calificado como una «gran persona» y un «gran conocedor» de Santander y de sus «necesidades de seguridad».

Por otra parte, en el acto, también se ha anunciado la próxima presentación de un libro-balance de la Policía que recopila las notas informativas y fotografías remitidas a los medios de comunicación con las principales operaciones efectuadas.

«Yo me he quedado sorprendido porque en el goteo diario no somos conscientes de la actividad que hacemos pero cuando lo integras hemos editado un libro de más de 250 páginas», ha dicho Moreno.