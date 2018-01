El ‘King Kong’ de Fitur nació en Valladolid Cantabria El escultor Miguel Lobato cedió en alquiler la figura para el estand cántabro a través de una agencia | El gorila ha vuelto a su taller Lobato, en su taller, junto a la cabeza del gorila. / G. Villamil ÁLVARO MACHÍN Santander Viernes, 26 enero 2018, 07:13

La cabeza mide dos metros y para ponerle el pelo a la figura se utilizaron 105 pelucas abiertas y recortadas. Construir el gorila que presidió el estand de Cantabria en Fitur promocionando Cabárceno le llevó un mes largo. Resina y fibra de vidrio. Y sí, se inspiró en King Kong, pero en uno concreto. El de la penúltima versión cinematográfica, de 2005 (la de Peter Jackson, con Naomi Watts). Los detalles los cuenta el escultor Miguel Lobato (Oyonnax, Francia, 1978). El autor. Uno de los iconos más fotografiados de la última edición de la feria de turismo salió de una nave en el polígono San Cosme. Eso no está cerca del Parque de la Naturaleza, sino en Villanubla, provincia de Valladolid. De hecho, la figura es de 2016 y su creación no tuvo nada que ver con Cantabria. Antes de Fitur pasó por centros comerciales y por exposiciones de película junto a otros personajes fantásticos del cine como ET o el Tiburón de Spielberg. Al estand llegó alquilado a través de la empresa Top Actividades y ya está de vuelta con su dueño. «Sabía que iba a llamar la atención, pero no me esperaba tanta repercusión».

Lobato cree que la conexión llegó «por un disfraz que hice el año pasado de buitre quebrantahuesos para Aragón en la feria». «Debieron verlo, contactar con la agencia y lo movieron», relata. El caso es que se pasó el mismo viernes –Día de Cantabria– por el Ifema y vio en directo el ‘tirón’ de su obra. «Era un no parar de fotos». «En Fitur –cuenta– hay mucha escenografía, pero más que nada es constructiva. No tanto de figuras. Yo sabía que iba a tener su ‘boom’, pero no pensé que iba a generar esa expectación». El presidente Revilla fue, de hecho, uno de los que le dio la enhorabuena después de hacerse la foto con el animal junto a su mujer.

El gorila de Cantabria ha sido uno de los lugares preferidos por los visitantes para fotografiarse. / Alberto Aja

De cara a próximas citas –o ferias– Lobato asegura que «no han quedado en nada». «No tengo noticias». Sí que reconoce que espera «que sirva» para que vuelvan a llamarle. De momento, tras la experiencia, ya ha sido portada en el periódico El Norte de Castilla y ha pasado por alguna emisora de radio. «Sí que tengo en mente poder hacer algo de cara a Cabárceno. Es una idea mía. Si ellos no contactan conmigo contactaré yo con ellos», dice desde su empresa ML FX Studios, que ofrece, entre otras cosas, decoraciones para centros comerciales o locales. De allí –de una nave «que ya se queda pequeña»– ya han salido colaboraciones con programas de televisión (un volcán para El Hormiguero, por ejemplo) o para montajes del Museo de Cera como la estructura de entrada a un cementerio con una calavera, la figura del tiburón de la películas o la réplica del popular Trono de Hierro de la serie ‘Juego de Tronos’. Ahora está precisamente trabajando en un enorme dragón «de once o doce metros» inspirado en uno de los de Daenerys Targaryen (de la misma serie) y esculpe al payaso terrorífico de ‘It’. «Llevo tres años y medio en esto y es complicado estar en el sector artístico de forma autodidacta como estoy yo. Estoy contento porque salen trabajos».