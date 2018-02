Las licencias por paternidad ya alcanzan en Cantabria a los permisos de maternidad

John Lennon, ese pionero, lo fue también a la hora de tomarse un tiempo para cuidar de su hijo recién nacido, cuyas primeras monadas infantiles no quiso perderse. Hasta hora, una decisión así sólo podía tomarla el varón con una cuenta corriente más que saneada, caso del 'beatle' en los años 60. Ahora, miles de padres siguen su estela en España, aunque sólo sea por cuatro semanas: lo que les permite la ley por el momento. En 2017, lo hicieron por vez primera al calor de la nueva prestación de paternidad, que les permite disfrutar del primer mes de vida de sus retoños con todos los derechos sociales. En Cantabria, la novedad de la prestación ha supuesto que se equiparen (prácticamente) el número de permisos de maternidad con el de paternidad. De los primeras se registraron el año pasado en la región un total de 3.061, mientras que los padres pidieron 3.055, sólo seis menos. Se igualan porque llevan caminos contrarios: las solicitadas por las mujeres no han dejado de caer en los últimos seis años (en línea con la paupérrima natalidad en que vive la comunidad autónoma) en tanto que las de los varones llevan en ascenso tres años seguidos pese a que se frenaron de forma importante en los años más duros de la crisis. Entre 2016 y 2017, las de paternidad han dado un salto porcentual del 6,4% .

Esto ha supuesto que la Seguridad Social tenga que desembolsar una cantidad para hacer frente a la prestación que casi dobla la anterior. A la Administración del Estado, los permisos parentales le costaron el año pasado más de 4,5 millones de euros, una cuarta parte de lo que cuestan los de las madres (16,5 millones). En buena lógica, porque la Seguridad Social financia 16 semanas para las mujeres que tienen un hijo. En el conjunto de España, el gasto por la prestación de paternidad aumentó en 2017 un 93,8%.

«Hay que evitar que la crianza recaiga sólo en las mujeres» Rafa Torre Poo se pasó todo diciembre sin saber si podría disfrutar de cinco semanas de baja por paternidad. Aunque se había anunciado que la prestación aumentaría de cuatro a cinco semanas a partir de enero, la falta de Presupuestos Generales del Estado lo impidió y aún se desconoce si esa semana extra entrará en vigor a lo largo de este año. Pero este periodista cántabro está satisfecho con su permiso: «Un mes está mucho mejor que el permiso anterior», explica. «Quizás algunos piensen que este periodo es como estar un mes de vacaciones, pero no tiene nada que ver. Aunque si lo que se pretende realmente es involucrar más al hombre en la crianza de los hijos, lo ideal sería que la baja por paternidad se igualase a la de maternidad. Es necesario evitar que esta tarea recaiga exclusivamente en las mujeres a partir del momento en el que el hombre regresa al trabajo. Para conseguirlo haría falta una política real de Estado que apostase porque la conciliación laboral y familiar fuese algo más que una simple coletilla correcta en boca de los políticos», recalca.

Los últimos estudios sobre parentalidad coinciden en señalar algo que ya indicó hace una década la catedrática de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid Inés Alberdi en su informe 'Los hombres jóvenes y la paternidad' (Fundación BBVA, 2007) y es que «está creciendo la idea de que el padre puede tener una relación potente e íntima con sus hijos» y eso también exige ponerse al cuidado del bebé desde que nace.

Según datos facilitados recientemente por la Seguridad Social, 3.061 mujeres residentes en Cantabria tuvieron derecho a la prestación por maternidad. De ellas, 2.982 la disfrutaron, mientras que otras 79 la cedieron a los padres de sus hijos. Estas cifras muestran un descenso en el número de bajas por maternidad del 3,1% el año pasado y también que la Seguridad Social desembolsó, por este motivo, un 3,7% menos. Las bajas laborales por maternidad van hacia abajo, según los expertos, por dos motivos: por un lado, el número de nacimientos no deja de retroceder. Por otro, hay que ser consciente de la situación del mercado laboral para las mujeres jóvenes y que para conseguir una prestación de este tipo se deben dar una serie de requisitos laborales que en los últimos años resultan más difíciles de cumplir.

Permiso paternidad Qué es Es el subsidio que se reconoce a los trabajadores que suspendan el contrato de trabajo o cesen en la actividad laboral que ejercen durante los días establecidos por nacimiento, adopción o acogimiento. Duración Desde el 1 de enero del 2017 son cuatro semanas (antes eran dos), además de los dos días por nacimiento de hijo. Las 4 semanas ininterrumpidas son ampliables en dos días más por cada hijo a partir del segundo. Podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o parcial de un mínimo del 50%. La prórroga presupuestaria ha dejado, de momento, en papel mojado el acuerdo alcanzado para elevar el permiso de paternidad a cinco semanas. Requisitos Estar afiliado y en alta en la Seguridad Social o en situación asimilada (cobrando el paro) y haber cotizado 180 días en los últimos 7 años o 360 días en la vida laboral.

Permiso de maternidad Que és Es el subsidio que se reconoce a las trabajadoras que suspendan el contrato de trabajo o cesen en la actividad laboral durante los días establecidos por nacimiento, adopción o acogimiento. Se tendrá derecho a partir del mismo día en que dé comienzo el periodo de descanso correspondiente, de acuerdo con las normas aplicables en cada caso. Duración Es de 16 semanas ininterrumpidas, ampliable en caso de parto, adopción o acogimiento múltiple, de discapacidad y de hospitalización del recién nacido. El periodo de descanso se podrá disfrutar en régimen de jornada completa o tiempo parcial. En caso de parto, cuando ambos progenitores trabajen, la madre, excepto en las seis primeras semanas de descanso obligatorio, podrá optar ceder al otro progenitor una parte determinada e ininterrumpida del período de descanso de forma simultánea o sucesiva. Requisitos Estar afiliadas y en alta o en situación asimilada. Para menores de 21 años no se exige periodo mínimo de cotización; entre 21 y26 años, 90 días cotizados dentro de los 7 años inmediatamente anteriores o 180 días cotizados a lo largo de la vida laboral; mayores de 26 años, 180 días dentro de los 7 años inmediatamente anteriores o 360 días cotizados a lo largo de su vida laboral.

De la última estadística, también destaca la cesión de las mujeres de su prestación por maternidad al varón. En 2016, 101 cántabros compartieron con la madre la prestación por maternidad, una posibilidad que está prevista en la legislación mientras que en 2017, la cifra cayó un 20%: solo 79 los varones estuvieron interesados en recibir parte de la prestación por maternidad de su pareja.

Al tiempo, ellas siguen pidiendo muchas más excedencias por cuidado familiar que ellos. Estas se refieren tanto a hijos pequeños como a los mayores de la familia o personas con discapacidad que requieren gran atención. En 2017, se concedieron en Cantabria 442 excedencias por este motivo, de las cuales 403 fueron para mujeres y solo 39 fueron para hombres. Es decir, del total, solo el 8,8% de estas excedencias fueron solicitadas por varones.

